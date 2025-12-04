4 de diciembre de 2025 - 21:29

Malargüe: una niña de 13 años falleció y su hermano quedó gravemente herido tras ser atropellados

El trágico accidente ocurrió este jueves. El conductor, de 31 años, dio negativo en alcoholemia y la Justicia investiga las causas del siniestro.

Una niña de 13 años falleció y su hermano quedó herido tras ser embestidos por un vehículo en Malargüe

Un trágico accidente vial ocurrido este jueves dejó como saldo la muerte de una chica de 13 años y heridas de gravedad en su hermano, un niño de 10 años en el departamento de Malargüe.

El hecho fue reportado a través del 911 alrededor de las 18 horas, alertando sobre dos menores que habrían sido embestidos por un vehículo en la intersección de calles Roca y Llancanelo.

Al llegar al lugar, personal policial constató que se trataba de un automóvil BMW que circulaba por calle Roca en dirección al Este cuando, por razones que aún se investigan, impactó contra los hermanos que caminaban a pie.

Como consecuencia del choque, la menor de 13 años sufrió heridas gravísimas que provocaron su fallecimiento en el lugar. Su hermano, en tanto, fue trasladado de urgencia al hospital local con fracturas expuestas en miembros, y se evalúa su derivación al Hospital Humberto Notti debido a la gravedad de las lesiones.

El conductor del vehículo, identificado como Willian L., de 31 años, fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 0,14 gramos por litro de alcohol, menor a lo permitido para conducir.

La Oficina Fiscal de Malargüe quedó a cargo de las actuaciones e investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.

