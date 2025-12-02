Así está la actividad y la alerta en el volcán Planchón-Peteroa, a dos meses del aviso que preocupó a todos

A comienzos de octubre, una mayor actividad en e l volcán Planchón-Peteroa (ubicado en la Cordillera de los Andes y compartido por Argentina y Chile ) derivó en que se activaran algunas alarmas sociales, poblacionales y geológicas. Todo ello como consecuencia de la precipitación de ceniza y material volcánico en las localidades de Bardas Blancas y algunos sectores de la ciudad de Malargüe (el volcán se encuentra a esa altura en el territorio argentino).

A raíz de esta creciente actividad, se intensificaron los monitoreos e, incluso, hubo recomendaciones para quienes viven en aquellas zonas de no salir sin barbijos u otros elementos que mantuvieran cubiertas y protegidas sus vías respiratorias. A dos meses de estos reportes, el volcán se ha ido mostrando cada vez más tranquilo , al menos a nivel superficial.

Así está la actividad y la alerta en el volcán Planchón-Peteroa, a dos meses de la alerta que preocupó a todos

"A nivel interno, a partir de los datos sismológicos tomados, se observa que la situación se mantiene similar a la de inicios de octubre, mientras que a nivel superficial, el volcán continua con una desgasificación pasiva permanente e incandescencia nocturna, producto de la emisión de gases a alta temperatura", resumió García, quien aclaró que no ha vuelto a registrarse emisión de ceniza.

Según confirmó el experto, hace algunas semanas hubo personal del OAVV trabajando en la zona para hacer un monitoreo presencial de la zona. Además, aprovecharon para tomar muestras de aguas y cenizas que están siendo analizadas en estos momentos.

Archivo

"El nivel de alerta técnica se mantiene en color amarillo", describió García.

Un incremento en la actividad del volcán que llegó a preocupar

El Planchón-Peteroa es un complejo volcánico con actividad recurrente. En ese sentido, se ubica en el puesto número dos del Ranking de Riesgo Volcánico de Argentina debido a su actividad y posible emisión de cenizas. Es decir, es el segundo volcán de mayor peligrosidad en el país.

Además, es uno de los volcanes más activos de Argentina y, en tiempos históricos, ha tenido erupciones como fueron las de 1991, la que se dio entre 2010 y 2011 y la última, que se extendió entre noviembre de 2018 y abril de 2019. De hecho, fue el último volcán en hacer erupción en Argentina.

Durante el constante monitoreo que se realiza en la zona, se evidenció que a partir de marzo de este año comenzó a registrarse en este volcán activo un lento proceso de reactivación y de variaciones. Al estar en la frontera ente Argentina y Chile, está doblemente monitoreado a ambos lados de la cordillera.

"A partir de marzo se vio un incremento en la actividad sísmica. Al principio solamente fue un simple aviso. Pero en julio empezamos a registrar un incremento significativo de la actividad sísmica asociada al movimiento de fluidos en el interior del volcán", resumió el referente argentino.

Peteroa 3 Así está la actividad y la alerta en el volcán Planchón-Peteroa, a dos meses de la alerta que preocupó a todos Archivo

Según indicó García, el volcán tiene agua en profundidad y es precisamente eso lo que da lugar a las termas del sitio (conocidas como Termas del Azufre). El cuerpo magmático, en tanto, se encuentra a entre 4 y 10 kilómetros de profundidad. Y es aquí donde se activaron los movimientos.

El 15 de julio, ante el incremento de esa actividad que ya se había detectado en marzo, tanto el organismo argentino como el chileno tomaron la decisión de elevar la alerta técnica de verde a amarilla.

"Esto no significa que va a hacer erupción. El tema es que existen parámetros de monitoreo y, ante la actividad anómala. el seguimiento se concentra aún más y se elaboran reportes cada 15 días y no cada un mes, que es lo que ocurre si es verde", describió García.

Además, aclaró que en cualquier caso -no solo en este volcán-, si la alerta se torna naranja, los reportes se hacen una vez al día; mientras que si es roja y se ingresa en un proceso eruptivo inminente, ya se hace por horas dicho reporte.

volcán Planchón-Peteroa Emiten alerta amarilla en el volcán Planchón-Peteroa

Ya en agosto y septiembre, se evidenció una nueva evolución de la actividad sísmica y que se complementó con emisiones de gases y dióxido de agua.

En octubre, en tanto, esa actividad escaló un poquito más y se registraron las primeras explosiones con material particulado (ceniza volcánica). Al comienzo eran esporádicas, una vez por semana y con columnas de entre 40 y 1.000 metros sobre el nivel del cráter".

Y ya a partir del 9 de octubre, la emisión del material se evidenció como cercana. Según explicó García oportunamente, se trató de un proceso de baja magnitud, de baja altura y bajo contenido de cenizas que afectaba a un radio de entre 6 y 8 kilómetros de la locación del volcán.

"No hay población en la zona, el Paso Vergara sigue cerrado (solo abre en verano) está cerrado y, por el momento, el material particulado afecta solamente a la zona del centro de esquí de El Azufre. Pero no hay afectación directa y la actividad humana de la zona se ha retirado un poco", describió hace dos meses.

Controles permanentes

En la zona del volcán Planchón-Peteroa hay cuatro cámaras filmando constantemente para el monitoreo (todo el material es público y se puede acceder en este link). Además hay sismógrafos y otro equipamiento que permite hacer un seguimiento diario y actualizar los reportes.

Vista de la erupción del volcán Peteroa de diciembre de 2018, y actualmente con alerta amarilla. Foto SEGEMAR

Según explicó el experto, y a raíz de la actividad que ha presentado y mantiene el volcán Planchón - Peteroa resultaría imposible que las cenizas afectaran a zonas del Gran Mendoza, del Valle de Uco e, incluso, de San Rafael.

"Estamos en permanente comunicación con las autoridades de protección civil. Y es importante rescatar que los observatorios vulcanológicos emiten alertas técnicas sobre la actividad del volcán, pero son justamente esas autoridades de protección civil quienes deben tomar decisiones, medidas y dar órdenes sobre medidas para la población", concluyó.