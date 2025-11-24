Convocan a un taller participativo por un proyecto minero de cobre antes de la audiencia pública

La autoridad ambiental minera, dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente, convocó a la ciudadanía al taller participativo del proyecto San Romeleo , una instancia de diálogo y análisis técnico previa a la audiencia pública . El objetivo es que los interesados puedan conocer en detalle el expediente, revisar los informes sectoriales y comprender el enfoque del desarrollo.

Del aula al trabajo: un proyecto que une la educación técnica con el mundo laboral

El proyecto está orientado a la extracción y procesamiento de cobre para la producción de fungicidas agrícolas orgánicos .

El taller se realizará el martes 2 de diciembre, de 10 a 13, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, en Malargüe . También se habilitará la participación virtual a través de un enlace disponible para quienes no puedan asistir de manera presencial. Si bien la actividad es abierta a toda la ciudadanía, requiere inscripción previa obligatoria mediante un formulario en línea.

La documentación completa del expediente se encuentra disponible para consulta pública, a fin de garantizar el acceso a la información y facilitar la participación informada en el proceso.

San Romeleo es un proyecto de extracción y procesamiento de mineral destinado a la obtención de óxido de cobre , insumo utilizado para producir sulfato de cobre, componente clave de los fungicidas agrícolas orgánicos . La iniciativa apunta a sustituir importaciones y cubrir entre el 65% y el 85% de la demanda de la vitivinicultura mendocina , además de abastecer a otros cultivos regionales.

Con una inversión estimada de US$ 3 millones, el emprendimiento se considera una operación de minería metalífera de pequeña escala, con una capacidad de procesamiento diario de 40 toneladas. El yacimiento está ubicado a 160 km al sur de la Ciudad de Malargüe y 70 km al norte de Pata Mora, próximo a la Ruta Provincial 149, en el distrito Río Barrancas. Cuenta con reservas estimadas en 257.000 toneladas, con una ley media de 1,29% de cobre, lo que proyecta una vida útil cercana a los 20 años.

Desde el punto de vista socioeconómico, el proyecto contempla empleo local directo e indirecto, contratación de servicios en Malargüe y una contribución estratégica a las cadenas agrícolas de la región. El desarrollo se basa en un modelo de pequeña escala, con capitales provinciales y tecnologías de bajo impacto ambiental.

El informe de impacto ambiental fue elaborado por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo y cuenta con informes sectoriales emitidos por la Municipalidad de Malargüe, el Departamento General de Irrigación, la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque y la Coordinación de Sostenibilidad.

image

Audiencia pública: fecha e inscripción

La audiencia pública del proyecto San Romeleo se realizará el sábado 6 de diciembre, desde las 10. Será en modalidad híbrida: presencial, en inmediaciones del proyecto en Malargüe, y virtual mediante una plataforma en línea.

La inscripción para participar como orador o asistente -tanto de forma presencial como virtual- está abierta desde el 5 de noviembre y se extenderá hasta el 3 de diciembre. Quienes participen de manera virtual deberán contar con cámara y micrófono activos para su correcta identificación.

Todas las personas inscriptas podrán intervenir conforme a la normativa ambiental vigente, en el marco de un proceso que busca fortalecer la participación ciudadana y la transparencia en torno a proyectos productivos de impacto regional.