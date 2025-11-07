7 de noviembre de 2025 - 00:05

Convocatoria a audiencia pública por el proyecto minero San Romeleo

El Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza convoca a la ciudadanía a participar de la audiencia pública donde se pondrá a consideración el Informe de Impacto Ambiental del proyecto de cobre “San Romeleo”. El encuentro se realizará de forma híbrida el sábado 6 de diciembre de 2025.

Audiencia Pública
Por Redacción

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA – “E/INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO "COBRE SAN ROMELEO” Nº EX-2022-06032664-GDEMZA-DMI#MEIYE.

La Autoridad Ambiental Minera, integrada por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, invita a toda persona humana o jurídica, pública o privada, que invoque un interés razonable, individual o de incidencia colectiva, relacionado directa o indirectamente, a participar de la Audiencia Pública en la que se pondrá a consideración el Informe de Impacto Ambiental del proyecto de cobre denominado “San Romeleo”, presentado por el proponente LABSA S.A., caratulado “E/INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO 'COBRE SAN ROMELEO”.

La audiencia se realizará el día sábado 6 de diciembre de 2025 desde las 10 hs, de manera híbrida: por plataforma web virtual (para oradores o asistentes virtuales), y de manera presencial en las inmediaciones del proyecto minero San Romeleo, ubicado en las coordenadas de Google Maps 36° 36' 5.6999" S 69° 26' 51.4" W (y link: https://maps.app.goo.gl/34wevC2A4PvbptPH9?g_st=aw), Malargüe, Mendoza, previa inscripción de los participantes a través del siguiente enlace: https://ticketsform.mendoza.gov.ar/ticketsform/com.tickets.responderformulario?AUDIENCIA_COBRE_SAN_ROMELEO

El mismo podrá visualizarse también en las siguientes páginas web oficiales:

informacionoficial.mendoza.gob.ar/energiayambiente/san-romeleo,

y también puede consultarse físicamente en la Dirección de Minería (Boulogne Sur Mer Nº 3040, Ciudad de Mendoza) y en la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental (Peltier Nº 351, 4° piso, ala oeste de Casa de Gobierno), de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hs.

La inscripción para oradores y asistentes —presenciales o virtuales— estará habilitada desde el 5 de noviembre de 2025 a las 00:01 hs, y permanecerá abierta hasta el 3 de diciembre de 2025 a las 23:59 hs. También se admitirán inscripciones y presentaciones escritas en el lugar de la audiencia, hasta una hora antes de su inicio y hasta agotar la capacidad del recinto.

Las propuestas y documentación deberán enviarse al correo electrónico [email protected], pudiendo además entregarse material físico el día de la audiencia o dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a su finalización.

Los instructores a cargo del acto serán: Dr. Nicolás Alba, Dra. Romina Toroski y Tec. Sup. Rebeca Cultrera, quien presidirá la audiencia. Como instructora alterna fue designada la Dra. Agustina Jerez.

El procedimiento se regirá por las Leyes Nº 5.961, 9.003, 7.722 y 27.566, el Decreto Nº 820/06, y las Resoluciones Nº 109/96 MAOP y Nº 17/22 SAYOT. La audiencia será transmitida en vivo por YouTube.

Las personas que representen a entidades jurídicas deberán acreditar su representación en legal forma. Quienes participen de manera virtual con derecho a voz deberán encender video y audio, e identificarse con DNI en mano.

AUDIENCIA PUBLICA SAN ROMELEO

