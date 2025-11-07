Convocatoria a audiencia pública por el proyecto minero San Romeleo

El Gobierno fijó la fecha para la audiencia pública para debatir el proyecto Cobre San Romeleo en el Sur

La Autoridad Ambiental Minera , integrada por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental , invita a toda persona humana o jurídica, pública o privada, que invoque un interés razonable, individual o de incidencia colectiva, relacionado directa o indirectamente, a participar de la Audiencia Pública en la que se pondrá a consideración el Informe de Impacto Ambiental del proyecto de cobre denominado “San Romeleo”, presentado por el proponente LABSA S.A. , caratulado “E/INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO 'COBRE SAN ROMELEO”.

La audiencia se realizará el día sábado 6 de diciembre de 2025 desde las 10 hs , de manera híbrida: por plataforma web virtual (para oradores o asistentes virtuales), y de manera presencial en las inmediaciones del proyecto minero San Romeleo, ubicado en las coordenadas de Google Maps 36° 36' 5.6999" S 69° 26' 51.4" W (y link: https://maps.app.goo.gl/34wevC2A4PvbptPH9?g_st=aw ), Malargüe, Mendoza, previa inscripción de los participantes a través del siguiente enlace: https://ticketsform.mendoza.gov.ar/ticketsform/com.tickets.responderformulario?AUDIENCIA_COBRE_SAN_ROMELEO

informacionoficial.mendoza.gob.ar/energiayambiente/san-romeleo,

y también puede consultarse físicamente en la Dirección de Minería (Boulogne Sur Mer Nº 3040, Ciudad de Mendoza) y en la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental (Peltier Nº 351, 4° piso, ala oeste de Casa de Gobierno), de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hs.

La inscripción para oradores y asistentes —presenciales o virtuales— estará habilitada desde el 5 de noviembre de 2025 a las 00:01 hs, y permanecerá abierta hasta el 3 de diciembre de 2025 a las 23:59 hs. También se admitirán inscripciones y presentaciones escritas en el lugar de la audiencia, hasta una hora antes de su inicio y hasta agotar la capacidad del recinto.

Las propuestas y documentación deberán enviarse al correo electrónico [email protected], pudiendo además entregarse material físico el día de la audiencia o dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a su finalización.

Los instructores a cargo del acto serán: Dr. Nicolás Alba, Dra. Romina Toroski y Tec. Sup. Rebeca Cultrera, quien presidirá la audiencia. Como instructora alterna fue designada la Dra. Agustina Jerez.

El procedimiento se regirá por las Leyes Nº 5.961, 9.003, 7.722 y 27.566, el Decreto Nº 820/06, y las Resoluciones Nº 109/96 MAOP y Nº 17/22 SAYOT. La audiencia será transmitida en vivo por YouTube.

Las personas que representen a entidades jurídicas deberán acreditar su representación en legal forma. Quienes participen de manera virtual con derecho a voz deberán encender video y audio, e identificarse con DNI en mano.