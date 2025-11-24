De Narda Lepes a Nadia Coralina, el vino como parte esencial de la cultura nacional

El Fondo Vitivinícola presenta "País Divino", una serie de cuatro capítulos sobre los valores ligados a la argentinidad, por el Día del Vino Bebida Nacional.

Para celebrar el Día del Vino Bebida Nacional, el Fondo Vitivinícola estrena la miniserie "País Divino", que indaga en los valores que construyen la identidad argentina. La centralidad de la familia, la pasión que moviliza, la amistad como motor cotidiano y la solidaridad como sello cultural conforman un relato en el que el vino une historias y geografías.

Realizada por Cactus Cine, la serie reúne testimonios de referentes del arte, la cultura, el deporte y la ciencia de todo el país. A través de cuatro capítulos, País Divino pone en escena rasgos que definen la argentinidad, aquellos que no siempre se explican, pero que se reconocen y generan pertenencia.

El estreno de esta propuesta del Fondo Vitivinícola -organismo responsable de la promoción del vino argentino y de la campaña El Vino Nos Une- será el 24 de noviembre en el canal de YouTube de El Vino Nos Une y en sus redes sociales, y durante diciembre se publicará un nuevo episodio cada semana.

El contenido combina escenas cotidianas recogidas de redes sociales con reflexiones de figuras como Elena Roger, Liniers, Fabricio Oberto, Walas, la sommelier Marcela Rienzo, Hernán Casciari, Narda Lepes, Facundo Arana, Santiago Korovsky y Nadia Coralina, investigadora del Conicet que participó de una expedición al fondo del mar. Ellos aportan miradas diversas que, sin embargo, comparten un mismo punto de encuentro: el vino como parte esencial de la cultura nacional.

Embed - Pais Divino - Día del Vino Bebida Nacional 2025 Una narración con voz mendocina La serie está narrada por la actriz mendocina Claudia Racconto, reconocida por su trayectoria en teatro, comedia musical y cine. Con más de 50 obras en su carrera y una amplia experiencia en doblaje, Racconto obtuvo el Premio Hugo Federal 2024 a la Mejor Interpretación Femenina. Su participación aporta un sello distintivo al relato, que combina testimonios, imágenes y situaciones que atraviesan la argentinidad desde distintas perspectivas.