El spot de Alfredo Cornejo para saludar a productores y bodegueros por el Día del Vino Argentino

El Gobierno provincial realizó un spot para celebrar el Día del Vino Argentino, fecha que lo reconoce y celebra como bebida nacional.

El gobernador Alfredo Cornejo saludó a productores y bodegueros por el Día del Vino Argentino, fecha que consagra al vino como bebida nacional y reconoce su valor cultural, social y económico en nuestra historia.

“El vino es una de nuestras expresiones más genuinas por el trabajo y el esfuerzo que implica, por el profesionalismo y el conocimiento que demanda, y porque es tradición y arraigo”, publicó el mandatario provincial en sus redes sociales.

Y destacó que “detrás de cada botella hay productores, cosechadores, enólogos, bodegas, administrativos, comerciantes y toda una cadena que impulsa empleo, calidad y prestigio”.

“En este Día del Vino Argentino, Bebida Nacional, celebramos a quienes sostienen una de nuestras industrias más emblemáticas y consolidan su reconocimiento en los mercados del mundo”, manifestó Cornejo junto al spot oficial del gobierno de Mendoza.