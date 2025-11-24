24 de noviembre de 2025 - 09:11

El spot de Alfredo Cornejo para saludar a productores y bodegueros por el Día del Vino Argentino

El Gobierno provincial realizó un spot para celebrar el Día del Vino Argentino, fecha que lo reconoce y celebra como bebida nacional.

El gobernador Alfredo Cornejo en la Asamblea Legislativa 2025.

El gobernador Alfredo Cornejo en la Asamblea Legislativa 2025.

“El vino es una de nuestras expresiones más genuinas por el trabajo y el esfuerzo que implica, por el profesionalismo y el conocimiento que demanda, y porque es tradición y arraigo”, publicó el mandatario provincial en sus redes sociales.

Y destacó que “detrás de cada botella hay productores, cosechadores, enólogos, bodegas, administrativos, comerciantes y toda una cadena que impulsa empleo, calidad y prestigio”.

“En este Día del Vino Argentino, Bebida Nacional, celebramos a quienes sostienen una de nuestras industrias más emblemáticas y consolidan su reconocimiento en los mercados del mundo”, manifestó Cornejo junto al spot oficial del gobierno de Mendoza.

