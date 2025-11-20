20 de noviembre de 2025 - 20:32

Axel Kicillof criticó al Gobierno y Cornejo salió con los tapones de punta: "Típico del kirchnerismo"

Los mandatarios provinciales se cruzaron en el encuentro del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Buenos Aires. El bonaerense calificó las políticas nacionales de “privatistas” y el mendocino salió a criticarlo.

Cornejo salió a criticar a Kicillof tras su discurso contra las políticas del Gobierno nacional.

Cornejo salió a criticar a Kicillof tras su discurso contra las políticas del Gobierno nacional.

Los Andes
Los mandatarios provinciales Axel Kicillof y Alfredo Cornejo protagonizaron este jueves un cruce político durante una actividad del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Buenos Aires, luego de que el gobernador bonaerense cuestionó las políticas del Gobierno nacional al calificarlas de “privatistas”.

Sus declaraciones dieron pie a una respuesta inmediata del mendocino, que ya había dejado críticas en su intervención previa. “Ofeció el típico mensaje del kirchnerismo”, aseguró Cornejo.

El evento reunió a gobernadores de distintos espacios políticos y dejó una postal poco habitual: Kicillof posó junto a mandatarios aliados a la Casa Rosada, como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Poggi (San Luis) y el propio Cornejo.

Discurso de Axel Kicillof y respuesta de Cornejo

En ese marco, durante su discurso en la jornada del CFI, el gobernador bonaerense aprovechó para defender el rol de la universidad pública y rechazar políticas “miserables” y “privatistas” que dejan afuera a los jóvenes de la educación.

Las palabras del gobernador generaron tensión con el mandatario mendocino, que minutos antes había cuestionado a los gobiernos anteriores por no “sostener políticas de largo plazo”, al tiempo que ponderó la experiencia chilena.

Una vez concluido el evento, el mandatario de Mendoza arremetió contra Kicillof en declaraciones a la prensa presente en la actividad. “Llegó tarde porque tenía sus excusas, entendí, creo que el mensaje que hizo es el típico mensaje del kirchnerismo”, caracterizó Cornejo tras las palabras de Kicillof.

El contrapunto entre ambos gobernadores fue ante los jóvenes de todas las provincias que se dieron cita en el marco de la Semana de Integración Federal (SIF), que se realiza del 20 al 22 de noviembre en la ciudad autónoma de Buenos Aires.

La actividad tuvo lugar en el Golden Center Eventos y también contó con la presencia del secretario general del CFI, Ignacio Lamothe.

