Patricia Bullrich fue proclamada senadora y liderará el bloque libertario en la Cámara alta

La ministra de Seguridad asumirá en los próximos días como jefa del bloque libertario en el Senado. La Libertad Avanza arrasó en la Capital Federal y obtuvo las dos bancas por la mayoría, además de siete escaños en Diputados.

Patricia Bullrich y sus compañeros de lista fueron proclamados como legisladores nacionales.

Patricia Bullrich y sus compañeros de lista fueron proclamados como legisladores nacionales.

La ministra de Seguridad y senadora nacional electa, Patricia Bullrich, fue proclamada oficialmente como legisladora nacional en una ceremonia realizada en el Palacio de Tribunales. Allí también recibieron sus diplomas los integrantes de la lista de La Libertad Avanza (LLA) por la Ciudad de Buenos Aires.

Javier Milei habló sobre la causa Andis y afirmó que tarde o temprano la verdad va a salir a la luz.

Javier Milei negó las acusaciones de coimas en Andis y habló de "mala intención y complicidad mediática"

Javier Milei junto a Diego Santilli 

Milei reordenó su gobierno: empoderó a Santilli en el Ministerio del Interior con dos áreas claves

La boleta encabezada por Bullrich obtuvo más del 50% de los votos en el distrito porteño, resultado que permitió al oficialismo libertario quedarse con las dos bancas por la mayoría en la Cámara alta.

Patricia Bullrich y sus compañeros de lista fueron proclamados como legisladores nacionales
Patricia Bullrich y sus compañeros de lista fueron proclamados como legisladores nacionales.

Patricia Bullrich y sus compañeros de lista fueron proclamados como legisladores nacionales.

Además de Bullrich, recibió su diploma el economista Agustín Monteverde, quien ocupará el segundo escaño correspondiente a la Ciudad. Ambos asumirán como senadores en la sesión prevista para el viernes 28 de noviembre, donde prestarán juramento.

Durante la misma ceremonia fueron proclamados los siete diputados nacionales electos por La Libertad Avanza: Alejandro Fargosi, Patricia Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Ajmechet, Fernando De Andreis, Antonela Giampieri y Andrés Leone.

Patricia Bullrich y sus compañeros de lista fueron proclamados como legisladores nacionales
Patricia Bullrich y sus compañeros de lista fueron proclamados como legisladores nacionales.

Patricia Bullrich y sus compañeros de lista fueron proclamados como legisladores nacionales.

Tras recibir su diploma, Fargosi escribió en X: “Ya fuimos proclamados !!! En pocos días asumiremos y fortaleceremos al Presidente @JMilei en el Congreso”. En un segundo mensaje, agregó: “La libertad nos devolverá la prosperidad !!!! Gracias por confiar en nosotros, Presidente @JMilei”. El dirigente encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales y consiguió más de 47 puntos en la elección porteña.

Con los diplomas entregados, la bancada libertaria se prepara para ingresar al Congreso con un bloque fortalecido en ambas cámaras, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde obtuvo un resultado contundente.

