Milei reordenó su gobierno: empoderó a Santilli en el Ministerio del Interior con dos áreas claves

Tras el reordenamiento entre los equipos, el Poder Ejecutivo oficializó hoy, mediante el decreto presidencial 825/2025, una modificación a la Ley de Ministerios , que tiene impacto directo en las atribuciones del Ministerio del Interior , a cargo de Diego Santilli; la Jefatura de Gabinete, de Manuel de Adorni; y el Ministerio de Seguridad , dirigido por Patricia Bullrich .

Según la medida firmada por Javier Milei y publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Ministerio del Interior asumirá nuevas competencias vinculadas al contralor del registro y certificación de la identidad de las personas humanas, pasando a tener a su cargo el Registro Nacional de las Personas (Renaper) , antes en Seguridad.

Aunque la definición es que la Dirección Nacional de Migraciones se mantenga en el organigrama de la cartera de Bullrich, los Centros de Frontera volverán a ser potestad del Ministerio del Interior.

Además, se le otorgan funciones en materia de relaciones con el Poder Legislativo Nacional y la conducción de la política deportiva nacional.

La Secretaría de Turismo y Ambiente quedará bajo la órbita del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , con Scioli a la cabeza pero bajo su tutela.

En el caso de Deportes, se transformará en una subsecretaría reservada para que el ministro del Interior utilice como garantía de negociación con las provincias. La determinación es mantener a Diógenes de Urquiza Anchorena en el cargo hasta febrero, al menos.

Adorni y Santilli Nuevos cambios en el gabinete : El Ministerio de Turismo queda en manos de Manuel Adorni y Deportes para Diego Santilli.

De esta forma se volvió atrás con algunas de las decisiones administrativas anunciadas en el decreto 793/2025 para reordenar el organigrama estatal.

El acuerdo fue producto de varias reuniones de equipos, en donde se definió que la administración libertaria avance en la división de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que encabeza Daniel Scioli, y en la repartija de las estructuras.

El decreto reemplaza y suprime diversos incisos del artículo 16 y sustituye los artículos 17 y 22 bis del Título V de la Ley 22.520, estableciendo que el Ministerio del Interior será responsable de asistir al Presidente en temas de gobierno político interno, políticas de desarrollo deportivo, registro e identificación de personas, y coordinación institucional con provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los cambios y las atribuciones a partir del decreto

Entre las nuevas tareas figura la organización y control de actos patrióticos, efemérides y gestión de monumentos, intervención en cuestiones de aguas interprovinciales, y desarrollo de políticas para áreas y zonas de frontera. El Ministerio del Interior también intervendrá en la protección, inclusión y defensa de los derechos de comunidades indígenas y asumirá la asignación y control de recursos, becas y subvenciones para el deporte.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad recibe la función de asistencia al Presidente en materia de seguridad interior, preservación de derechos y garantías, política migratoria, dirección y coordinación de las fuerzas policiales y de seguridad a nivel nacional, provincial y en la Ciudad de Buenos Aires. Además, coordinará acciones ante emergencias, control fronterizo, y aplicación de la Ley de Manejo del Fuego, así como políticas migratorias y de asilo para extranjeros.

La norma entrará en vigencia a partir de hoy y será informada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, tal como establece la Ley de Trámite Parlamentario para los decretos de necesidad y urgencia.