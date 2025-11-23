Ucovin celebró sus 31 años con un análisis sobre la vitivinicultura en el Valle de Uco

La Asociación Civil para el Desarrollo Vitivinícola del Valle de Uco (Ucovin) realizó su Gala de las Bodegas 2025, en el marco de su 31° aniversario . Con 250 personas que participaron, el encuentro volvió a posicionarse como un espacio que potencia la producción en un año marcado por la caída del consumo y la incertidumbre en la vitivinicultura .

El evento fue en el Hotel Turismo de Tupungato. Participaron 37 bodegas del Valle de Uco. Entre los presentes estuvieron el intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, y el presidente de la Coviar, Mario González , quien acompañó la actividad por primera vez. También participaron productores , bodegueros y público general, los curiosos en degustar vinos locales.

La noche comenzó a maridar los vinos con tapeo preparado por José Estévez, el Corcho. Y entre charlar de análisis sobre actualidad y economía, distendió la presentación del ballet municipal de Tupungato, que abrió el encuentro con un tango; continuó con la actuación del saxofonista Martín Sampere y cerró con un show de la banda La Bomba de Chalú.

La Gala de las Bodegas desde el patio en el Hotel Turismo de Tupungato.

La presidenta de Ucovin Mirta Cataldo, señaló que la celebración buscó darle continuidad a la entidad y reconocer el trabajo del sector en un año especialmente complejo. Destacó que el trabajo técnico y la precisión en bodega permitieron sostener estándares de calidad competitivos tanto para el mercado interno como para el externo.

Desde la perspectiva institucional, Coviar destacó el aporte de la asociación al desarrollo regional. “Ucovin muestra el trabajo de los productores y acerca al consumidor vinos de estas características. Nosotros copiamos sus estándares cuando creamos Evinor en 2007”, señaló González.

UCOVIN La Bomba de Chalú en el cierre musical de la gala de UCOVIN.

Retracción del mercado e impacto en el productor

Consultados por Los Andes, los referentes del sector tuvieron un denominador común: la caída del consumo afecta a todos los eslabones de la cadena.

Para el bodeguero y productor Gerardo Meli, la actual temporada es “una de las más desafiantes” debido a la baja demanda. “La crisis de disminución de consumo es mundial. Esto generó un tema financiero complicado para los pagos de uva y la venta de vino”, explicó.

Mientras que el enólogo de Familia Giaquinta, Daniel De Lucas, aportó una mirada desde las pymes: “La situación actual es compleja porque el consumo de vino ha caído mucho. Hoy está muy difícil la comercialización, los precios están bajos”.

UCOVIN Gerardo Melli y familia Giaquinta compartieron la velada junto a productores y bodegueros del Valle de Uco.

González, por su parte, señaló que “la vitivinicultura atraviesa una dificultad porque la recesión económica impacta de forma directa”. Además, dijo que el equilibrio depende del consumidor: “Si no hay consumidores dispuestos a pagar un precio que distribuya rentabilidad en toda la cadena, la vitivinicultura corre riesgo”.

Si bien muchos productores consideran la exportación como una alternativa posible, advierten que no es un proceso inmediato. “No es tan sencillo como elegir exportar. Requiere ganar mercado, estar en ferias y conseguir compradores. Y necesitamos reglas claras para ser competitivos”, sostuvo González.

Sobre los factores que condicionan la competitividad argentina, detalló: “Cuando nos comparamos con Chile, tenemos prácticamente el doble de carga impositiva. Cuando medimos logística, cuánto nos cuesta sacar una botella hacia afuera, estamos por ahí cinco veces más arriba de lo que puede estar Australia”. Para el dirigente, ampliar los mercados externos es necesario, pero exige modificaciones estructurales.

Aporte del enoturismo

Ante la consulta sobre si el enoturismo continúa siendo un amortiguador frente a la caída del consumo masivo, los actores coincidieron en su importancia.

“Para muchas bodegas la venta en bodega es clave porque te da un precio muy alto por botella respecto a la venta a distribuidores. La baja del turismo generó problemas”, sostuvo Meli. Además del impacto en los ingresos, destacó que el perfil del visitante es diverso y que esa diversidad sostiene el consumo.

Añadió que Mendoza recibe “turismo de alto nivel, turismo a nivel medio y turismo económico”, y en todos los casos el vino forma parte de la experiencia.

UCOVIN La presidenta de UCOVIN, Mirta Cataldo, junto al intendente Gustavo Aguilera y al presidente de COVIAR, Mario González.

Esa transversalidad permite que el enoturismo funcione como un canal comercial relevante para amortiguar la retracción del mercado interno.

El enólogo Daniel De Lucas coincidió en que el turismo ayudó a posicionar al Valle de Uco en los últimos años, aunque reconoció una disminución reciente en la llegada de visitantes.

Para el sector, las políticas que posicionan al vino como atractivo turístico, mediante acciones de promoción, articulación con el INV y campañas impulsadas por el Emetur, continúan siendo una herramienta para dinamizar la actividad económica en un contexto de consumo retraído.

El socio que no falta: el clima

Si bien la cosecha avanza con una perspectiva productiva favorable, los riesgos climáticos siguen siendo una de las variables más determinantes para el sector. Los productores señalaron que este año no se registraron episodios generalizados de helada o granizo, pero sí eventos puntuales que provocaron pérdidas en zonas específicas del Valle de Uco, como ocurrió con la caída de granizo en septiembre en San Carlos y en octubre en Tupungato.

Desde Coviar, González enfatizó que la vitivinicultura trabaja expuesta a riesgos permanentes y que esa vulnerabilidad recae directamente sobre el productor primario. “El productor siempre corre con el mayor riesgo, porque producimos a cielo abierto”, advirtió.

A los fenómenos climáticos sumó otros condicionantes: la disponibilidad de agua, la presión de plagas y la necesidad de intervenir rápidamente para evitar daños mayores. También mencionó que las herramientas de protección (seguros agrícolas y coberturas por granizo) tienen un impacto directo en los costos: “Los seguros existen, pero aumentan los costos de producción”, señaló, en un contexto donde los precios de venta se encuentran retrasados y la demanda es menor.

UCOVIN Cata de vino a la vista en la Gala de la Bodegas organizado por la UCOVIN.

La presidenta de Ucovin, Mirta Cataldo, amplió esa mirada al describir un año marcado por heladas tardías y períodos de calor intenso. A pesar de ello, destacó que la cosecha logró buenos niveles de calidad y volumen.

En conclusión, más allá de los indicadores positivos que muestra el viñedo, el riesgo climático sigue siendo un componente central en la economía vitivinícola. La próxima vendimia dependerá tanto de la evolución del mercado como de la capacidad de los productores de llegar sin pérdidas significativas.

La proyección del sector

El desarrollo de los viñedos muestra un buen año en términos de cantidad y sanidad. Sin embargo, el escenario comercial continúa siendo incierto. “Como productor estoy muy preocupado para poder colocar la uva y hacerla rentable”, dijo el bodeguero Meli, quien anticipó que el stock acumulado podría limitar la compra de uva en algunas bodegas.

Y González planteó una perspectiva parecida, “se ve un buen año en cantidad y sanidad, pero faltan meses y quedan muchos riesgos”.