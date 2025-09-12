Vino: baja en el mercado interno y un dato que llama la atención

El INV publicó lo sucedido con los despachos de vino durante julio de este año. Qué pasó en el acumulado, en el interanual y en el mensual.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) publicó los últimos datos relacionados con los despachos del mercado interno. El informe reveló una nueva contracción interanual en las ventas de vinos en julio de 2025.

Así, los despachos alcanzaron un volumen de 658.677 hectolitros (hl), lo que representó una disminución del 13% en comparación con el mismo mes del año anterior. En 2024 el mercado interno finalizó con una baja total de 1,2% en comparación con el 2023, según el INV.

En la comparación interanual la baja afectó principalmente a los vinos de color, que cayeron un 14,8%, mientras que los vinos blancos disminuyeron un 6,5%. En cuanto al tipo de vino, los que más bajaron fueron los sin mención varietal (14,8%) seguido de los varietales (-11,2%).

El retroceso en el consumo se reflejó también en el ámbito individual, con una caída del 13,8% en el consumo per cápita de vino y se situó en 1,39 litros por habitante durante el mes. En tanto, al comparar julio contra julio, el informe destacó una disminución en la comercialización de botellas que se redujo 16,9% y representa el 64,2% de los despachos. A pesar de ser la opción más elegida, el tetra-brik también registró una baja del 1,3%, aunque su cuota de mercado creció al 32,8%.

Un dato llamativo Al mirar la película de manera más completa y observar lo sucedido durante los primeros meses de 2025, también se observó una baja. Sin embargo en el acumulado la pérdida fue menos pronunciada ya que entre enero y julio los despachos disminuyeron 0,8% en comparación con el mismo período del año anterior. Aquí también se registraron diferencias por tipo de vino: los de color acumulados registraron una suba del 3,3%, mientras que los blancos cayeron un 11,4%.