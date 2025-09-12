12 de septiembre de 2025 - 11:42

Vino: baja en el mercado interno y un dato que llama la atención

El INV publicó lo sucedido con los despachos de vino durante julio de este año. Qué pasó en el acumulado, en el interanual y en el mensual.

Un vino puede ser el regalo ideal para el Día de los Enamorados. - Archivo / Los AndesVINO VINOTECA TINTO CHAMPAGNE ESPUMANTE TINTO MALBEC VARIETAL BOTELLAS VINERIA WINEFoto: Gustavo Rogé
Los Andes | Diana Chiani
Por Diana Chiani

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) publicó los últimos datos relacionados con los despachos del mercado interno. El informe reveló una nueva contracción interanual en las ventas de vinos en julio de 2025.

Así, los despachos alcanzaron un volumen de 658.677 hectolitros (hl), lo que representó una disminución del 13% en comparación con el mismo mes del año anterior. En 2024 el mercado interno finalizó con una baja total de 1,2% en comparación con el 2023, según el INV.

En la comparación interanual la baja afectó principalmente a los vinos de color, que cayeron un 14,8%, mientras que los vinos blancos disminuyeron un 6,5%. En cuanto al tipo de vino, los que más bajaron fueron los sin mención varietal (14,8%) seguido de los varietales (-11,2%).

El retroceso en el consumo se reflejó también en el ámbito individual, con una caída del 13,8% en el consumo per cápita de vino y se situó en 1,39 litros por habitante durante el mes. En tanto, al comparar julio contra julio, el informe destacó una disminución en la comercialización de botellas que se redujo 16,9% y representa el 64,2% de los despachos. A pesar de ser la opción más elegida, el tetra-brik también registró una baja del 1,3%, aunque su cuota de mercado creció al 32,8%.

Un dato llamativo

Al mirar la película de manera más completa y observar lo sucedido durante los primeros meses de 2025, también se observó una baja. Sin embargo en el acumulado la pérdida fue menos pronunciada ya que entre enero y julio los despachos disminuyeron 0,8% en comparación con el mismo período del año anterior. Aquí también se registraron diferencias por tipo de vino: los de color acumulados registraron una suba del 3,3%, mientras que los blancos cayeron un 11,4%.

image
Fuente: INV

Fuente: INV

Por último, el INV relevó la variación mensual en los despachos y allí podría aparecer una luz al final del camino debido a que de junio a julio se registró un aumento de 13,8% en este sector. Distintos referentes del sector realizaron en este punto algunas aclaraciones. La primera relacionada con que no siempre los despachos coinciden con lo que sucede en el retail ya que el Instituto releva lo que sale de las bodegas con destino a mercado interno.

Aquí podrían jugar cuestiones como baja de stock de los distribuidores o necesidad de los establecimientos de sacar el vino “viejo”. En segunda instancia, también se subrayó en que la mejora mensual de las ventas puede estar impulsada por los precios bajos. Es decir porque el vino se vea como más barato que sus competidores directos (cerveza y gaseosa). ESto implica una gran dificultad de las bodegas de trasladar a precios los aumentos constantes en sus costos y un riesgo en la rentabilidad.

