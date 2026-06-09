San Martín recibe a compradores de 15 países en el mayor encuentro internacional del vino a granel realizado en Argentina.

Con compradores llegados desde Asia, Europa, América del Norte y Medio Oriente , Mendoza comenzó a vivir esta semana el mayor evento de promoción internacional del vino a granel realizado hasta ahora en la provincia.

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La primera jornada de Vinexpo Explorer – The Bulk Wine Chapter se desarrolló en el Centro de Congresos y Exposiciones Francisco de San Martín y reunió a más de 50 bodegas argentinas con 25 compradores internacionales interesados en adquirir grandes volúmenes de vinos varietales y genéricos para distintos mercados del mundo.

La convocatoria incluye representantes de Australia, Bielorrusia, Canadá, China, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Japón, Eslovenia, España, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Bahamas y Estados Unidos , una diversidad de destinos que refleja el alcance global de la propuesta.

El encuentro es organizado por Vinexposium, ProMendoza y el Gobierno de Mendoza , con el apoyo de la Cámara Argentina de Vino a Granel . Además, marca un hito para la industria porque es la primera vez que Vinexpo Explorer, uno de los formatos comerciales más prestigiosos del sector vitivinícola internacional, realiza una edición dedicada exclusivamente al vino a granel.

La iniciativa combina seminarios técnicos, degustaciones profesionales, reuniones de negocios, visitas a bodegas y experiencias en destino. El objetivo es que los importadores conozcan no sólo los vinos argentinos, sino también la cultura, la historia y la identidad productiva que hay detrás de ellos.

Y las primeras impresiones recogidas durante la jornada inaugural dejaron señales alentadoras para el sector.

Japón descubre mucho más que Malbec

Uno de los testimonios más relevantes fue el de Masaki Takaishi, representante de la empresa japonesa Kataoka, quien llegó a Mendoza con una referencia muy clara sobre el vino argentino: el Malbec.

Sin embargo, luego de las primeras degustaciones, aseguró que comenzó a descubrir una oferta mucho más amplia.

En diálogo con Los Andes, contó que “conocía Mendoza y las bodegas y ya tenía una buena impresión. Estoy tratando de formarme una idea de la calidad de los vinos y de los niveles de precio. Pensaba que las bodegas mendocinas tenían una muy buena calidad de Malbec, pero he descubierto otras variedades de muy buena calidad”, explicó.

El empresario destacó especialmente la diversidad de productos que encontró durante las degustaciones, tanto en vinos blancos como tintos, incluyendo segmentos más genéricos destinados al consumo masivo.

Sus palabras adquieren especial relevancia porque Japón es uno de los mercados más exigentes del mundo, donde la relación entre calidad y precio suele ser determinante para la concreción de negocios.

En ese sentido, consideró que Argentina atraviesa una etapa que podría favorecer las exportaciones.

“El vino argentino, ahora a mejor precio, es posible”, señaló.

Sin embargo, advirtió que todavía existe una barrera importante para el crecimiento de las operaciones comerciales.

“Todavía el impuesto para la importación de vino a granel desde Argentina es alto. Sería bueno tener algún tipo de acuerdo entre gobiernos en el futuro. Sé que el gobierno japonés está hablando con el gobierno argentino por esto y sería muy importante para comenzar”, sostuvo.

La observación pone en evidencia uno de los desafíos que enfrenta la industria exportadora: además de ofrecer calidad y competitividad, necesita mejorar las condiciones de acceso a determinados mercados.

expo 2 San Martín recibe a compradores de 15 países en el mayor encuentro internacional del vino a granel realizado en Argentina.

“Este viaje superó todas mis expectativas”

La otra voz que concentró la atención durante la primera jornada fue la del estadounidense Stephen Beckner, titular de la cadena de supermercados Grocery Outlet.

Su evaluación del encuentro fue categórica.

“Este viaje ha superado todas mis expectativas”, le contó a Los Andes.

Lejos de limitarse a destacar la organización, Beckner puso el foco en el verdadero objetivo del encuentro: concretar compras.

“Para que esto sea un éxito es muy importante que todos quienes hemos venido compremos, porque esa es la manera para que este evento siga creciendo año a año”, expresó.

El empresario aseguró que la calidad general observada en las degustaciones fue muy alta y se mostró optimista respecto de los negocios que podrían surgir durante los próximos días.

“Todos los vinos son excelentes. Seguro todos vamos a encontrar algo que nos interese comprar”, indicó.

Estados Unidos continúa siendo uno de los principales mercados para el vino argentino y, dentro de ese escenario, el Malbec mantiene una posición privilegiada.

“El Malbec es un vino muy importante en el mercado norteamericano”, remarcó.

La opinión tiene peso porque Grocery Outlet trabaja con un importante volumen de importaciones directas para abastecer a su red de supermercados.

“En nuestra cadena es muy importante la cantidad de vinos que importamos en forma directa”, agregó.

Antes de concluir, dejó una frase que resume el impacto positivo que buscaban generar los organizadores.

“Quiero regresar a Argentina, sin duda. Ha sido un evento muy bueno hasta ahora”.

Una apuesta inédita para Mendoza

Desde la organización consideran que la llegada de compradores de esta magnitud representa una oportunidad concreta para fortalecer las exportaciones y abrir nuevos mercados.

La gerente general de ProMendoza, Patricia Giménez, destacó que la provincia no sólo logró convertirse en sede del evento, sino que además participó activamente en la creación de esta nueva modalidad.

“El año pasado Vinexpo Explorer se realizó para vino embotellado y nosotros planteamos que había que hacer una edición para vino a granel. La idea les encantó. Somos no sólo el destino de esta exposición, sino parte de la génesis de este proyecto”, explicó.

La funcionaria destacó además el alcance internacional alcanzado por la convocatoria.

“Estamos asociados con Vinexposium, que es la gran franquicia de vinos del mundo. Esto nos asegura una calidad de compradores fuera de serie que seguramente nos va a dar muchos negocios”, afirmó.

Según señaló, la elección de San Martín respondió a una lógica productiva.

“El Este es la mancha verde más grande de Sudamérica en materia vitivinícola. Era lógico que lo hiciéramos acá”, sostuvo.

Giménez destacó además que la experiencia podría transformarse en una herramienta permanente para la promoción internacional de la provincia.

“La idea es seguir creciendo. Esperamos que en los próximos años podamos avanzar hacia un evento cada vez más internacional”, indicó.

Una salida para los excedentes

El potencial comercial del encuentro también es observado con expectativa por el sector productor, especialmente en un contexto donde persisten importantes volúmenes de vino almacenado.

El presidente de la Cámara Argentina de Vino a Granel, José Bartolucci, consideró que toda exportación ayuda a mejorar el equilibrio del mercado.

“Cada litro que sale a la exportación ayuda. Es un granito de arena más para sacar litros de vino”, afirmó.

Según explicó, durante los primeros meses del año ya se registró un crecimiento de las exportaciones de vino a granel.

“Ha habido un crecimiento interesante, aunque no nos conformamos. Queremos más. Si logramos duplicar las exportaciones del año pasado, ese excedente va a empezar a pesar mucho menos”, sostuvo.

Bartolucci también observó una tendencia que se repitió durante las degustaciones.

“Hoy hay interés por todos los vinos, pero sí vemos una demanda importante por los blancos”, señaló.

Atribuyó ese fenómeno a factores vinculados con la producción europea y a las necesidades de abastecimiento que comienzan a aparecer en algunos mercados.

expo 1 San Martín recibe a compradores de 15 países en el mayor encuentro internacional del vino a granel realizado en Argentina.

Expectativas positivas entre las bodegas

La posibilidad de reunir en Mendoza a compradores de distintos continentes también fue destacada por las empresas participantes.

Julieta Gutiérrez, de Fecovita, señaló que las expectativas son elevadas porque el encuentro permite fortalecer relaciones comerciales ya existentes y abrir nuevas oportunidades.

“Las expectativas son altas para retomar negociaciones con clientes actuales y desarrollar nuevas oportunidades comerciales”, indicó.

También consideró que sería positivo que el evento se repita todos los años.

“Sería fantástico. Se realiza apenas terminada la cosecha y es un momento ideal para reunir importadores”, señaló.

En la misma línea se expresó Adrián Vollmer, director de exportaciones de Familia Falasco.

“Los importadores que han venido son de muy buena calidad y estamos en un momento en el que podemos ofrecer vinos a granel con buenas posibilidades comerciales”, explicó.

El empresario destacó que el formato permite avanzar rápidamente desde la degustación hacia las negociaciones concretas.

“El mundo está complejo, caen los consumos y la gente busca vinos más económicos. El vino a granel permite ofrecer productos argentinos a precios más competitivos para el consumidor final”, afirmó.

Mendoza mira al mundo

La primera jornada de Vinexpo Explorer – The Bulk Wine Chapter dejó algo más que degustaciones y reuniones de negocios. También permitió medir el interés que despierta el vino argentino entre compradores que manejan operaciones comerciales de gran escala.

Las declaraciones del japonés Masaki Takaishi y del estadounidense Stephen Beckner reflejan dos aspectos centrales para la industria mendocina: la calidad de los vinos ya está reconocida internacionalmente y existe una demanda concreta dispuesta a explorar nuevas oportunidades de compra.

Mientras continúan las visitas a bodegas, las rondas de negocios y las degustaciones previstas hasta el cierre del encuentro, Mendoza exhibe una de sus principales fortalezas: la capacidad de reunir en un mismo lugar a productores, exportadores y compradores de quince países distintos.

Para una industria que busca recuperar volumen de exportaciones y ganar nuevos espacios en los mercados internacionales, el interés manifestado por los visitantes extranjeros aparece como una de las mejores noticias de esta histórica primera edición dedicada exclusivamente al vino a granel.