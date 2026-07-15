San Martín celebra a su patrona con procesión, misa y asueto administrativo en todo el departamento

En adhesión a los festejos patronales, el intendente Raúl Rufeil firmó el Decreto Municipal N° 1188/2026 , mediante el cual se establece asueto administrativo en todo el ámbito de la Municipalidad de General San Martín.

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La medida alcanza a las dependencias municipales, aunque se garantizarán guardias para la prestación de los servicios esenciales. Entre ellos, el servicio de recolección de residuos funcionará de manera reducida, con una modalidad similar a la de los días domingo.

Además, el decreto invita a industrias, comercios y entidades bancarias del departamento a adherirse a la jornada conmemorativa.

La decisión de otorgar asueto por el Día de la Patrona responde a una política adoptada hace varios años. El departamento prioriza la celebración religiosa del 16 de julio por sobre el aniversario de la creación del departamento, que continúa siendo una jornada laborable. Se trata de una particularidad que diferencia a San Martín de otros departamentos mendocinos.

Las actividades litúrgicas se desarrollarán bajo el lema "Con María, vivamos la alegría del Evangelio" , convocando a las comunidades parroquiales de la ciudad y de los distintos distritos.

La jornada comenzará con el rezo del Santo Rosario, que se extenderá entre las 10 y las 16.

A las 16.30 partirá una procesión misionera desde la Plaza del Ángel, recorriendo las calles céntricas hasta arribar al templo parroquial.

Finalmente, a las 18 se celebrará la misa solemne, tras la cual los asistentes compartirán un ágape fraterno.

La convocatoria alcanza a las comunidades de Palmira, Chapanay, Tres Porteñas, El Divisadero, Nueva California, El Central, Las Chimbas y los demás distritos que integran la jurisdicción parroquial.

La festividad de la Virgen del Carmen constituye una de las expresiones de fe más importantes del departamento y cada año reúne a cientos de vecinos en torno a una tradición que combina religiosidad, identidad local e historia.

La Virgen del Carmen, protectora del Ejército de los Andes y patrona de San Martín

La devoción a Nuestra Señora del Carmen tiene una profunda raíz en Mendoza y está estrechamente vinculada a la gesta libertadora.

El 5 de enero de 1817, poco antes del Cruce de los Andes, el general José de San Martín proclamó a la Virgen del Carmen como Patrona del Ejército de los Andes, poniendo bajo su protección la campaña que terminaría con la independencia de Chile y abriría el camino hacia la liberación del Perú.

Tras el triunfo de la expedición, el Libertador cumplió su promesa y depositó su bastón de mando a los pies de la imagen venerada en la Basílica de San Francisco, en la ciudad de Mendoza, uno de los principales símbolos religiosos e históricos de la provincia.

En el departamento de San Martín, la Virgen del Carmen fue adoptada como patrona y su festividad del 16 de julio se transformó en una de las celebraciones más tradicionales de la comunidad, renovando cada año el vínculo entre la fe y la historia sanmartiniana.

De Villa de los Barriales a San Martín: la historia del nombre del departamento

El actual departamento de General San Martín tuvo distintas denominaciones antes de adoptar el nombre con el que hoy se lo conoce.

Los primeros asentamientos fueron conocidos como La Reducción y Rodeo de Moyano, en referencia al primer español que habitó la zona. Más tarde, el lugar pasó a llamarse Los Barreales, debido a las características anegadizas de las tierras ubicadas entre los ríos Mendoza y Tunuyán.

Con la fundación de la villa recibió el nombre de Villa de los Barriales. Finalmente, en 1823, fue rebautizada como Villa Nueva de San Martín, en homenaje al general José de San Martín y a su decisiva participación en la independencia sudamericana.

Aunque la creación del departamento se remonta al 20 de diciembre de 1816, cuando el gobernador intendente Toribio de Luzuriaga dispuso la organización administrativa de la zona, en la actualidad San Martín reserva el asueto oficial para el 16 de julio, día de su patrona, una tradición que distingue al departamento dentro de la provincia de Mendoza.