San Martín lanzó una moratoria con quitas de hasta el 80% en los intereses para quienes cancelen sus deudas

Con el objetivo de fortalecer la recaudación municipal y brindar una alternativa a los contribuyentes con obligaciones pendientes, la Municipalidad de San Martín puso en marcha un nuevo régimen de moratoria que permitirá regularizar deudas con importantes beneficios económicos.

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La medida contempla una quita de hasta el 80% sobre los intereses para quienes opten por cancelar el total de la deuda al contado, lo que representa una reducción significativa del monto final a pagar y un fuerte incentivo para quienes deseen normalizar su situación tributaria.

El régimen alcanza a d istintas tasas y obligaciones municipales , por lo que podrán adherirse tanto vecinos como comerciantes y otros contribuyentes que mantengan deudas con la comuna. La intención oficial es ofrecer condiciones más accesibles para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en un contexto económico complejo.

Desde el municipio señalaron que la moratoria apunta a acompañar a quienes, por diferentes motivos, no pudieron mantenerse al día con sus pagos. En ese sentido, destacaron que el descuento excepcional sobre los intereses constituye una oportunidad para reducir el costo de la deuda y evitar futuras complicaciones administrativas.

Además del beneficio económico para los contribuyentes, la iniciativa forma parte de una estrategia destinada a mejorar los niveles de recaudación municipal, una herramienta clave para sostener la prestación de servicios y el financiamiento de obras y programas públicos.

Quienes deseen adherirse al régimen podrán realizar consultas e iniciar el trámite a través del Call Center municipal o mediante la aplicación oficial de la Municipalidad de San Martín. Los accesos a ambas plataformas se encuentran disponibles mediante los códigos QR difundidos por la comuna, donde también se informa sobre las obligaciones comprendidas, los requisitos y las modalidades de pago vigentes.

Buscando recursos

Las autoridades municipales recordaron que el descuento del 80% en los intereses rige para quienes elijan la cancelación al contado y alentaron a los contribuyentes a aprovechar el período de vigencia de la moratoria para regularizar su situación con condiciones considerablemente más favorables que las habituales.

Con esta medida, el municipio busca equilibrar dos objetivos: ofrecer una herramienta que alivie la carga financiera de los contribuyentes y, al mismo tiempo, incrementar el nivel de cumplimiento tributario para fortalecer los recursos propios de la administración local.