Un homenaje artístico al vino que se convirtió en una acción solidaria

Una obra pintada en la Wine Expo del Hilton Mendoza será donada a la Casa Ronald McDonald's.

La donación de la obra de Paola Puliafito estará a cargo del gerente del Hilton, Miguel Osimani, &nbsp;y su socio Wine of Mendoza, Federico Kunz. Y, por Arcos Dorados, estará Luis Zambonini.&nbsp;

Foto:

La obra de Paola Puliafito que será donada a la Casa de Ronald MacDonald.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La obra que la artista plástica Paola Puliafito realizó en vivo durante la Wine Expo 2025 del Hilton Mendoza, será donada a la Casa de Ronald Mcdonald de Mendoza.

El acto se realizará este viernes 5 de septiembre, a las 11.

La donación estará a cargo del gerente del Hilton, Miguel Osimani, y su socio de Wine of Mendoza, Federico Kunz. Además, en el acto, de parte de Arcos Dorados, estará Luis Zambonini.

El evento se realizará en la misma Casa Ronald Mcdonald's, ubicada en la Lateral Norte de la Avenida Acceso Este 2410, Guaymallén.

Paola Puliafito
La obra de Paola Puliafito que será donada a la Casa de Ronald MacDonald.

Paola Puliafito es una artista visual autodidacta, mendocina y, sobre todo, apasionada por el vino. A tal punto, que más de una vez ha definido al vino como "arte líquido".

Entre las particularidades del arte de Puliafito aparece el hecho de que muchas veces sus lienzos en realidad no son tales, sino copas de vino o barricas.

Además, también es conocida por pintar sus lienzos "en vivo", y también por utilizar muchas veces el vino como pigmento.

Este año, justamente, Paola Puliafito se sumó a la Wine Expo con una intervención en vivo, realizada durante los días 14 y 15 de agosto en

