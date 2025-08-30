Una noche solidaria en el Hilton: el Banco de Alimentos avanzará con su nuevo centro de operaciones

Con gran concurrencia y un espíritu solidario que se sintió en cada rincón, el Hotel Hilton Mendoza fue escenario este viernes 29 de agosto de la Cena Anual a beneficio del Banco de Alimentos Mendoza. La gala, que convocó a autoridades provinciales, empresarios, organizaciones sociales y colaboradores, tuvo como objetivo recaudar fondos para la construcción del nuevo centro de operaciones de la fundación.

Cena a beneficio para que el Banco de Alimentos de Mendoza tenga su propio centro de operaciones

El equipo del Banco de Alimentos a pleno.

La velada fue tan esperada que convocó a Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, y a los intendentes Marcos Calvente, del municipio de Guaymallén ; Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo; Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz ; Tadeo García Zalazar, ministro de Educación , Cultura, Infancias y titular de la DGE, y demás autoridades provinciales. Nadie quiso perderse esta gran noche solidaria, que se convirtió en un punto de encuentro entre gestión pública y compromiso ciudadano.

Empresarios, funcionarios y familias solidarias compartieron una noche única, donde la ayuda se convirtió en protagonista.

La noche comenzó con una recepción variada y platos de primer nivel, seguida de la apertura artística a cargo de un dueto de voz y piano que dio marco al inicio de la velada. Con la conducción de Sergio “Coco” Gras , el presidente del Banco de Alimentos , Enrique Sampedro, tomó la palabra y emocionó con un repaso por los 23 años de trayectoria de la institución, agradeciendo el acompañamiento de la comunidad. “Esto es más que un centro de operaciones, es la unión de una comunidad que cree que una Mendoza sin hambre es posible”, expresó.

Uno de los momentos más destacados estuvo a cargo de Tadeo García Zalazar, quien celebró este avance y anunció una inversión de $70 millones por parte del Gobierno provincial destinada a la construcción del futuro centro de operaciones. “Así como la educación trabaja para garantizar el derecho a la alimentación en nuestras escuelas, esta obra refuerza el compromiso de toda la comunidad mendocina”, señaló.

CENA BDA- Discurso BDA- Tadeo Tadeo García Zalazar y el gran anuncio de la noche: la inversión de $70 millones por parte del Gobierno provincial para la construcción del futuro centro de operaciones. Marcelo Álvarez/ Diario Los Andes

Durante la cena, los asistentes disfrutaron de un menú gourmet acompañado de vinos mendocinos y postres de primer nivel, en un clima de camaradería entre autoridades, empresarios y organizaciones solidarias que apoyan la campaña #YoTeBanco. Hubo también un gesto especial: la entrega de delantales confeccionados por mujeres de la organización Mujeres Retaceando Historias, un proyecto de economía circular y tejido social que busca transformar realidades desde la inclusión.

La velada incluyó un emotivo reconocimiento a los miembros y autoridades del Banco de Alimentos, invitados al escenario por Coco Gras, que recibieron una ovación de pie por la labor sostenida desde hace más de dos décadas. El evento concluyó con música y baile, coronando una noche que combinó solidaridad, celebración y compromiso social en favor de una Mendoza sin hambre.

Mendoza solidaria

Nadie quiso perderse esta gran velada solidaria en el Hilton. Entre brindis, emociones y música, la gala del Banco de Alimentos se convirtió en un verdadero punto de encuentro de la sociedad mendocina: autoridades, empresarios, referentes culturales, representantes de organizaciones sociales y familias comprometidas dijeron presente para acompañar una causa que ya es patrimonio de toda la comunidad.

CENA BDA- Plano general B La gran concurrencia reflejó el espíritu solidario de Mendoza: cada aporte sumó al sueño de un centro de operaciones propio. Marcelo Álvarez/ Diario Los Andes

CENA BDA- Foto 5 María Eugenia Gotelli y Graciela Baccarelli, de FEDEM. Fuente: Walter Caballero/ Diario Los Andes

CENA BDA- Discurso BDA- 3 Cristina Cavicchia y Alfredo Cornejo celebrando los logros obtenidos. Marcelo Álvarez/ Diario Los Andes

CENA BDA- Foto 1 A Autoridades del Banco de Alimentos y funcionarios provinciales sellaron su compromiso de seguir construyendo una Mendoza sin hambre. Marcelo Álvarez/ Diario Los Andes

CENA BDA- Foto 2 C Tadeo García Zalazar, Enrique Sampedro, presidente de Banco de Alimentos, y Esteban Allasino. Marcelo Álvarez/ Diario Los Andes

CENA BDA- Foto 10 Alejandro Slotolow, Miguel Catalano y Ricardo Triviño, de Municipalidad de Godoy Cruz. Walter Caballero/ Diario Los Andes

CENA BDA- Foto 11 Ana, Laura, Luis, Luis y Javier, de Osirix. Walter Caballero/ Diario Los Andes

CENA BDA- Foto 14 Adolfo Trípodi, Pablo Trípodi y Javier Mori Otelo. Walter Caballero/ Diario Los Andes

CENA BDA- Foto 19 El staff de Sancor no quiso perderse esta velada solidaria. Walter Caballero/ Diario Los Andes

CENA BDA- Foto 23 Elsa Martínez, Eduardo Marengo, Jessica Pezzotii y Esteban Ruiz. Marcelo Álvarez/ Diario Los Andes

CENA BDA- Foto 24 Fernando, Lorena, Carina, Facundo, Fernando Barbera y Osvaldo Roby. Marcelo Álvarez/ Diario Los Andes

CENA BDA- Foto 25 Óscar David y Silvia de David no quisieron perderse este gran evento. Marcelo Álvarez/ Diario Los Andes

Sobre el Banco de Alimentos

Actualmente, el Banco de Alimentos Mendoza trabaja junto a 85 organizaciones sociales, colaborando en la alimentación de más de 47.000 personas y rescatando en 2024 más de 1.800.000 kilos de alimentos. Con este nuevo centro, la institución busca ampliar su capacidad de almacenamiento y distribución, y convertirse en un espacio de encuentro y articulación contra el hambre.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de la web oficial: www.bdamendoza.org.ar/yotebanco