Cena a beneficio para que el Banco de Alimentos de Mendoza tenga su propio centro de operaciones

La Fundación Banco de Alimentos de Mendoza avanza en la meta de construir su propio centro de operaciones en Mendoza, y necesita de la ayuda de los mendocinos y las mendocinas para ello. Por esto mismo es que el próximo viernes, 29 de agosto, celebrará su cena anual.
El Hotel Hilton será el escenario de esta memorable y solidaria noche, y lo recaudado en la venta de entradas se destinará a cumplir este viejo anhelo.
Desde hace 23 años, la Fundación Banco de Alimentos Mendoza contribuye a reducir el hambre, por medio de la donación de alimentos que hacen particulares y empresas, y que se encuentran aptos para el consumo. Además, la entidad se encarga de distribuirlos a entidades que brindan diferentes prestaciones alimentarias. También Banco de Alimentos educa acerca de las posibles soluciones a la problemática del hambre.
El trabajo para combatir el hambre
En la actualidad, Banco de Alimentos trabaja junto a 85 organizaciones sociales, y a través de ellas colabora con la alimentación de más de 47.000 personas. En 2024 se rescataron y distribuyeron más de 1.800.000 kilos de alimentos que llegaron a quienes más lo necesitan.
Según resaltaron desde la fundación, la demanda de alimentos de sectores vulnerados ya es una constante, y evitar la pérdida y desperdicio de los alimentos presenta desafíos complejos, pero necesarios.
El objetivo de la cena anual de Banco de Alimentos 2025 es conseguir recursos para poder continuar con la obra del nuevo centro de operaciones, un lugar indispensable y que sea adecuado para aumentar la capacidad de almacenamiento y entrega de alimentos.
Además, se ha pensado como un lugar de encuentro para las organizaciones sociales que trabajan día a día para luchar contra el hambre, un lugar que permita mejorar los procesos de trabajo y optimizar el impacto de su misión.
"Esto es más que un centro de operaciones, es la unión de una comunidad que cree que una Mendoza sin hambre es posible", destacó el presidente de Banco de Alimentos Mendoza, Enrique Sampedro.
Cómo ayudar con el Banco de Alimentos
Existen dos maneras de ayudar con la Fundación Banco de Alimentos. La primera es por medio de la página web (https://www.bdamendoza.org.ar/yotebanco), donde -además- se puede acceder a más información sobre el trabajo y el proyecto del centro de operaciones.
Además, se pueden adquirir las entradas para participar de la cena anual del Banco de Alimentos el próximo viernes, 29 de agosto, en el Hotel Hilton. Las entradas tienen un valor de 150.000 pesos y se pueden acceder en el siguiente link de Eventbrite.