Pronóstico en Mendoza: ascenso de la temperatura y heladas parciales

En los próximos días la temperatura máxima no bajará de los 20°C. Sin embargo, los pronósticos también advierten por "heladas parciales".

Tiempo bueno en Mendoza para los próximos días.

Luego del Zonda y el ingreso del frente frío, el fin de semana fue "primaveral" en Mendoza. El "tiempo bueno" seguirá siendo una constante en la semana entrante, con heladas matinales.

Para el lunes, Dirección de Contingencias Climáticas anticipó: "Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Heladas parciales. Poco nuboso en cordillera". La mínima será de 5°C y la máxima de 22°C.

En el caso del martes, el organismo prevé: "Tiempo bueno con poco cambio de la temperatura y cielo algo nublado, vientos leves del noreste. Heladas parciales. Poco nuboso en cordillera". La mínima rondará los 8°C y la máxima los 23°C.

Las temperaturas agradables también alcanzarían al miércoles, con un cielo "algo nublado" y "vientos moderados del noreste". En esta jornada la temperatura máxima se ubicaría de nuevo en los 23°C.

