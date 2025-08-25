25 de agosto de 2025 - 12:23

Mensajes "anti-avivadas": el Gobierno notificará a quienes no retiraron su DNI o pasaporte en Mendoza

En un contexto en el que abundan las estafas online, se alertó sobre la estrategia que se hará por WhatsApp. Cómo reconocerlos y dónde retirar los documentos

Debido a la gran cantidad de pasaportes y DNI que no han sido retirados por sus dueños, el Gobierno de Mendoza comenzó una campaña a modo de “recordatorio”.

Debido a la gran cantidad de pasaportes y DNI que no han sido retirados por sus dueños, el Gobierno de Mendoza comenzó una campaña a modo de “recordatorio”. En ese marco, está enviando mensajes de texto y WhatsApp a los ciudadanos que gestionaron los documentos.

El gobierno emitió un comunicado para informar a la población sobre la estrategia, en un contexto en el que abundan las estafas por medios digitales. Por eso, hizo algunas aclaraciones y habrá que estar atento a que no se reciban mensajes con características diferentes que apunten a sacar información o invadir entornos digitales.

Cómo evitar estafas

La campaña está a cargo de Atención y Gestión Ciudadana junto al Registro Civil, y se realiza a través del Centro de Contacto Ciudadano (148). La base de datos proviene del propio Registro Civil.

Los responsables de la campaña destacaron que los mensajes son exclusivamente informativos. Esto implica que no incluyen enlaces, que deriven hacia otro sitio. Tampoco solicitan completar formularios. Se ha hecho de este modo con el objetivo de evitar confusiones o intentos de estafa.

Cuidado: éstas son las principales estafas que se hacen por WhatsApp
Hay que estar entrenado para evitar estafas online y, en este sentido, WhatsApp da ciertas recomendaciones.

Los documentos deben retirarse en la misma oficina donde se inició el trámite, de lunes a viernes entre las 8 y las 13. En el caso de los vecinos de la Ciudad de Mendoza que gestionaron sus documentos en la Ventanilla Única, el Poder Judicial o la Legislatura, la entrega se realiza en la Municipalidad de Capital. En tanto, los tramitados en la oficina de La Favorita se retiran allí mismo.

Cómo detectar estafas por Whatsapp

Más allá del caso particular, en este contexto hay que estar entrenado para evitar estafas y en este sentido, WhatsApp da ciertas recomendaciones. Los mensajes sospechosos o fraudulentos pueden ocurrir cuando un usuario de WhatsApp que no está guardado en la lista de contactos intenta engañar para que se comparta información personal o financiera.

Cómo protegerte:

1. Haz una pausa y piensa

Presta atención a los comportamientos sospechosos:

¿Están usando un número desconocido?

¿Te están apresurando?

¿Te amenazan o te piden que confíes en ellos?

¿Te piden que transfieras dinero o que compartas una contraseña, un pin o información personal?

2. Detén la conversación

Cuelga la llamada o no respondas a los mensajes del usuario. Si no puedes verificar la identidad del contacto, no compartas ninguna información personal o financiera.

3. Bloquea y reporta

Bloquea al usuario para que deje de contactarte y repórtalo a WhatsApp.

4. Actualiza tus ajustes de privacidad y seguridad

Modifica tus ajustes de privacidad para controlar quién ve tu información personal y se comunica contigo. También puedes activar la verificación en dos pasos para proteger mejor tu cuenta.

