Mensajes "anti-avivadas": el Gobierno notificará a quienes no retiraron su DNI o pasaporte en Mendoza

En un contexto en el que abundan las estafas online, se alertó sobre la estrategia que se hará por WhatsApp. Cómo reconocerlos y dónde retirar los documentos

Debido a la gran cantidad de pasaportes y DNI que no han sido retirados por sus dueños, el Gobierno de Mendoza comenzó una campaña a modo de “recordatorio”. En ese marco, está enviando mensajes de texto y WhatsApp a los ciudadanos que gestionaron los documentos.

El gobierno emitió un comunicado para informar a la población sobre la estrategia, en un contexto en el que abundan las estafas por medios digitales. Por eso, hizo algunas aclaraciones y habrá que estar atento a que no se reciban mensajes con características diferentes que apunten a sacar información o invadir entornos digitales.

Cómo evitar estafas La campaña está a cargo de Atención y Gestión Ciudadana junto al Registro Civil, y se realiza a través del Centro de Contacto Ciudadano (148). La base de datos proviene del propio Registro Civil.

Los responsables de la campaña destacaron que los mensajes son exclusivamente informativos. Esto implica que no incluyen enlaces, que deriven hacia otro sitio. Tampoco solicitan completar formularios. Se ha hecho de este modo con el objetivo de evitar confusiones o intentos de estafa.

Cuidado: éstas son las principales estafas que se hacen por WhatsApp Hay que estar entrenado para evitar estafas online y, en este sentido, WhatsApp da ciertas recomendaciones. Los documentos deben retirarse en la misma oficina donde se inició el trámite, de lunes a viernes entre las 8 y las 13. En el caso de los vecinos de la Ciudad de Mendoza que gestionaron sus documentos en la Ventanilla Única, el Poder Judicial o la Legislatura, la entrega se realiza en la Municipalidad de Capital. En tanto, los tramitados en la oficina de La Favorita se retiran allí mismo.