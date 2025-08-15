Wine Expo Mendoza 2025: la feria de vinos más importante del país en Hotel Hilton

La Wine Expo Mendoza 2025 inició ayer su primera jornada en el Hotel Hilton, frente al Mendoza Shopping, y continúa hoy con más propuestas para amantes del vino, profesionales y público en general. Con más de 100 bodegas de todo el país, cervezas artesanales, destilados y una cuidada selección gastronómica, la feria reafirma su lugar como el encuentro vitivinícola más convocante de Argentina.
Una edición marcada por la innovación
WINE- Foto 6
ArIAnna, anfitriona virtual del evento.
Los Andes/ Marcelo Rolland
Por primera vez, la feria incorpora un asistente inteligente desarrollado por Civitas. Con solo escanear un código QR, los visitantes pueden chatear vía WhatsApp en español, inglés o portugués para obtener información al instante sobre stands, degustaciones y actividades. Este sistema también permite a la organización anticiparse a demandas y optimizar la logística.
Espacio Wine Trade: capacitación y networking
La programación 2025 incluyó el Espacio Wine Trade, realizado ayer jueves 14 de agosto de 10 a 14 horas en el primer piso del Hilton Mendoza. Dirigido a enólogos, sommeliers, agrónomos, operadores turísticos, importadores y comerciales, ofreció un encuentro profesional con charlas, degustaciones y oportunidades de networking.
El Espacio abrió su agenda profesional con la disertación de Marcelo Palma (Civitas) sobre Inteligencia Artificial aplicada al mundo del vino. Luego, Santiago Caranza presentó Creatividad y Cambio, con dinámicas para estimular la innovación en la industria. El cierre estuvo a cargo de Elena Alonso (@elenafinanciera), de Emerald, con Finanzas en Acción, donde compartió herramientas para optimizar la gestión en proyectos vitivinícolas y gastronómicos.
Degustaciones, charlas y música en vivo
Además de las catas y presentaciones técnicas, la música del DJ Martín Guerrero acompaña las noches de feria, generando un ambiente vibrante. El evento abre sus puertas de 18 a 24 horas y ofrece un espacio de networking para enólogos, sommeliers, agrónomos, operadores turísticos e importadores.
Presencias destacadas
En esta edición 2025, la Wine Expo Mendoza volvió a reunir a figuras clave del mundo del vino, junto a referentes empresariales y sociales. Te mostramos quiénes fueron parte de la primera noche, en un encuentro que combinó vino, innovación y grandes protagonistas.
WINE- Foto 2
Sergio Casé, enólogo de Bodega Trapiche y Water Hilbing, destilería Hilbing Franke.
Los Andes/ Marcelo Rolland
WINE- Foto 3
Fernando Scandura y Gastón Sampere, de Bodega Sampere & Scandura.
Los Andes/ Marcelo Rolland
WINE- Foto 4
Gabino Medina, Emiliano Azar, Paula Fernández y Tomás Di Marco.
Los Andes/ Marcelo Rolland
WINE- Foto 5
Brunela Villarroya y Tamara, de Vinotipia.
Los Andes/ Marcelo Rolland
WINE- Foto 7
César y Benjamín Montes de Oca, de Chirivía.
Los Andes/ Marcelo Rolland
WINE- Foto 8
Yamila y Axel disfrutando de esta gran Expo.
Los Andes/ Marcelo Rolland
WINE- Foto 9
Juan Cruz Di Santo, de the Wine Session, y Abril Pedrosa.
Los Andes/ Marcelo Rolland
WINE- Foto 10
Claudio Laciar, de Enraizado Wines, y Patricia Velásquez.
Los Andes/ Marcelo Rolland
WINE- Foto 11 A
Juan Cristóbal Roby, de Bodega Lagarde, y Lucas Löwi, director general de Terrazas de los Andes.
Los Andes/ Marcelo Rolland
WINE- Foto 12 A
Asistentes de lujo: Luis Steindhl, y Daniel Pi.
Los Andes/ Marcelo Rolland
WINE- Foto 13 A
Mariana Rodríguez Rolphi, Pablo Caparrós y Tomás Stahringer, de Consciente- mente viticultores y Vinyes ocults.
Los Andes/ Marcelo Rolland
WINE- Foto 14 A
Atilio Ortega, Tobías Serrano y Renzo Ronchi.
Los Andes/ Marcelo Rolland
WINE- Foto 15 A
Las bodegas participantes ofrecen degustaciones exclusivas que invitan a descubrir la diversidad y calidad del vino argentino.
Los Andes/ Marcelo Rolland
WINE- Foto 16 A
El ministro Rodolfo Vargas Arizu y Mariana Saconne también dijeron presente.
Los Andes/ Marcelo Rolland
WINE- Foto 17 A
Germán, Mariela, Ana y Juliana, amigos y fans de los buenos vinos.
Los Andes/ Marcelo Rolland
WINE- Foto 18 A
Martina, Verónica, Magali y Emilia no quisieron perderse este gran evento.
Los Andes/ Marcelo Rolland
WINE- Foto 20
Una postal repetida: buenos vinos y brindis entre amigos.
Los Andes/ Marcelo Rolland
WINE- Foto 21
Mónica Pardo y Sergio Agostino, amantes del vino y de los buenos momentos.
Los Andes/ Marcelo Rolland
WINE- Foto 22
Ambiente distendido, copas en alto y más de 100 bodegas: así se vivió la primera jornada de la Wine Expo Mendoza 2025 en el Hotel Hilton.