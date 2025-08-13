Ojos vendados, misterio y vino: cómo es la experiencia sensorial que ofrece la Bodega Dante Robino

Bodega Dante Robino invita a vivir una experiencia única y envolvente con Wine Concert Nómade: “Un Bonarda en apuros”, que se realizará el sábado 30 de agosto a las 19 hs. La propuesta celebra el mes del Bonarda, una de las variedades más emblemáticas de la bodega, a través de un recorrido sensorial que combina vino, música, aromas y narración.
En un ambiente íntimo, rodeado de barricas, los asistentes se sumergirán en un misterio policial presentado en tres capítulos. La trama se desarrolla mediante narración en vivo, sonidos envolventes y ambientación olfativa, mientras se degustan tres copas de Bonarda servidas en los momentos precisos de la experiencia.
flyer DR - wine concert_Mesa de trabajo 1-01
Durante 90 minutos, los participantes permanecerán con los ojos vendados y en silencio absoluto, despertando todos sus sentidos. La experiencia incluye pequeños bocados diseñados para acompañar cada momento del recorrido, y un bocado final que cerrará la vivencia sensorial.
El evento tendrá lugar en la cava de la bodega, por lo que se recomienda llevar abrigo y respetar la puntualidad: las puertas se cerrarán a las 19:10 hs para garantizar la experiencia sin interrupciones.