Ojos vendados, misterio y vino: cómo es la experiencia sensorial que ofrece la Bodega Dante Robino

Dante Robino junto a Wine Concert Nómade proponen redescubrir el Bonarda desde otra perspectiva, celebrando la riqueza de esta cepa de una manera especial.

Mendoza, 6 de febrero de 2020 Turismo La Mendoza Top. Entre Cielos Luxury Wine Hotel degustando vino copa vino vinedos turismo Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Bodega Dante Robino invita a vivir una experiencia única y envolvente con Wine Concert Nómade: “Un Bonarda en apuros”, que se realizará el sábado 30 de agosto a las 19 hs. La propuesta celebra el mes del Bonarda, una de las variedades más emblemáticas de la bodega, a través de un recorrido sensorial que combina vino, música, aromas y narración.

En un ambiente íntimo, rodeado de barricas, los asistentes se sumergirán en un misterio policial presentado en tres capítulos. La trama se desarrolla mediante narración en vivo, sonidos envolventes y ambientación olfativa, mientras se degustan tres copas de Bonarda servidas en los momentos precisos de la experiencia.

flyer DR - wine concert_Mesa de trabajo 1-01 Durante 90 minutos, los participantes permanecerán con los ojos vendados y en silencio absoluto, despertando todos sus sentidos. La experiencia incluye pequeños bocados diseñados para acompañar cada momento del recorrido, y un bocado final que cerrará la vivencia sensorial.

El evento tendrá lugar en la cava de la bodega, por lo que se recomienda llevar abrigo y respetar la puntualidad: las puertas se cerrarán a las 19:10 hs para garantizar la experiencia sin interrupciones.

Detalles del evento: