13 de agosto de 2025 - 13:22

Ojos vendados, misterio y vino: cómo es la experiencia sensorial que ofrece la Bodega Dante Robino

Dante Robino junto a Wine Concert Nómade proponen redescubrir el Bonarda desde otra perspectiva, celebrando la riqueza de esta cepa de una manera especial.

Mendoza, 6 de febrero de 2020 Turismo La Mendoza Top. Entre Cielos Luxury Wine Hotel degustando vino copa vino vinedos turismo Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Mendoza, 6 de febrero de 2020 Turismo La Mendoza Top. Entre Cielos Luxury Wine Hotel degustando vino copa vino vinedos turismo Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Bodega Dante Robino invita a vivir una experiencia única y envolvente con Wine Concert Nómade: “Un Bonarda en apuros”, que se realizará el sábado 30 de agosto a las 19 hs. La propuesta celebra el mes del Bonarda, una de las variedades más emblemáticas de la bodega, a través de un recorrido sensorial que combina vino, música, aromas y narración.

Leé además

de guillermo francella a dracula: todos los estrenos de cine de este jueves 14 de agosto

De Guillermo Francella a Drácula: todos los estrenos de cine de este jueves 14 de agosto

Por Redacción
el mal momento de eliana guercio tras sufrir reacciones adversas por un tratamiento estetico

El mal momento de Eliana Guercio tras sufrir reacciones adversas por un tratamiento estético

Por Redacción Espectáculos

En un ambiente íntimo, rodeado de barricas, los asistentes se sumergirán en un misterio policial presentado en tres capítulos. La trama se desarrolla mediante narración en vivo, sonidos envolventes y ambientación olfativa, mientras se degustan tres copas de Bonarda servidas en los momentos precisos de la experiencia.

flyer DR - wine concert_Mesa de trabajo 1-01

Durante 90 minutos, los participantes permanecerán con los ojos vendados y en silencio absoluto, despertando todos sus sentidos. La experiencia incluye pequeños bocados diseñados para acompañar cada momento del recorrido, y un bocado final que cerrará la vivencia sensorial.

El evento tendrá lugar en la cava de la bodega, por lo que se recomienda llevar abrigo y respetar la puntualidad: las puertas se cerrarán a las 19:10 hs para garantizar la experiencia sin interrupciones.

Detalles del evento:

  • Fecha: Sábado 30 de agosto

  • Hora: 19:00 hs (puntualidad estricta)

  • Lugar: Bodega Dante Robino

  • Entrada: Con reserva previa y venta online en Entrada Web

  • Duración: 90 minutos

  • Recomendaciones: Ojos vendados y silencio absoluto durante toda la experiencia. No apto para quienes no toleren permanecer sin ver por más de 30 minutos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Eva De Dominici se defendió de los repudios que puede causar su personaje.

Eva de Dominici fue repudiada por su escena en Homo Argentum y se defendió: "No es lo que parece"

Por Agustín Zamora
en el barro llega a netflix este jueves: todo lo que hay que saber de la serie spin off de el marginal

"En el barro" llega a Netflix este jueves: todo lo que hay que saber de la serie spin off de "El Marginal"

Por Daniel Arias Fuenzalida
En el barro tiene fecha y horario confirmado.

Cuándo empieza y por dónde ver "En el barro", el spin-off de "El marginal"

Por Redacción Espectáculos
El documental de Netflix sobre el asesino más cruel de Nueva York.

El documental de Netflix sobre un terrorífico asesino en serie de Nueva York que sigue vivo y tenés que ver sí o sí

Por Redacción Espectáculos