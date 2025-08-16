"Manso Menú": las propuestas de Grupo Huentala para comer bien, con precios que dan gusto

La acción, vigente desde el 15 de agosto hasta el 30 de septiembre, reúne a restaurantes de toda la provincia con menús cerrados que no superan los $30.000 , diseñados especialmente para esta campaña y disponibles en mendoza.tur.ar y en @turismo.mendoza .

Arranca "Manso Menú", la propuesta para comer por menos de $30.000: locales adheridos y opciones

El objetivo: ofrecer experiencias gastronómicas de calidad a precios accesibles, incentivando el turismo interno y la visita de viajeros de todo el país y el mundo.

En el caso de Grupo Huentala, cuatro de sus espacios gastronómicos se suman con propuestas que reflejan su identidad y diversidad culinaria:

La carne asada más famosa del mundo está en Mendoza de la mano de La Cabrera. Con la impronta del creador de la firma, Gastón Riveira -un auténtico artista de la parrilla-, ofrece cortes premium que se disfrutan junto a los vinos de Huentala Wines y otras prestigiosas bodegas. La operación local está a cargo del Grupo Huentala, y se encuentra ubicada en Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton, convirtiéndose en el punto de encuentro para mendocinos y turistas.

Para el “manso menú”, -y como es su sello distintivo-, La Cabrera propone una experiencia que despierta los sentidos. Los visitantes son recibidos con una copa de bienvenida, donde pueden disfrutar del espumante Pinot Noir Extra Brut de Huentala Wines, seguida de una selección de panes acompañados con técnicas de cocción calientes.

Como entrada, el “manso menú” ofrece empanada de carne o humita, chimichurri casero y criolla emulsionada con manzana verde, continuando con el plato principal, a elección: ojo de bife o milanesa napolitana de pollo, acompañados con ensalada mixta o papas fritas. La experiencia finaliza con café y petit four.

Incluye agua mineral y una copa de vino de la Línea Gran Sombrero de Huentala Wines.

Precio: $30.000*

Reservas: +54 9 261 650-8870 | lacabreramendoza.ar

Dirección: Primitivo de la Reta 1015, PB, Ciudad de Mendoza.

Más info sobre La Cabrera Mendoza: @lacabreramendoza

*No acumulable con otras promociones.

Milanesa de La Cabrera (2)

La Tavolata – Espíritu de restaurante ítalo-argentino

Inspirado en las mesas largas de domingo, el restaurante del Huentala Hotel recrea los platos que cocinaban nuestras abuelas y bisabuelas italianas, pero adaptados a estas tierras y con productos locales.

El “manso menú” de La Tavolata incluye una copa de vermouth de bienvenida; como entrada, antipasto a elección: arancinis de camarones y cebollín con salsa arrabiata, o ensalada de hojas verdes, boconccinos, tomates confitados, palta quemada y praliné de semillas con reducción de aceto balsámico.

Como plato principal, propone la lasaña napolitana “de mi abuela” o abadejo a la romana con cremoso de papas y zucchinis a la plancha. Finalmente, como postre, se puede elegir entre el affogato con helado de pistacho, o el cremoso de arroz con leche y praliné de almendra.

Incluye agua mineral y copa de vino Gran Sombrero de Huentala Wines.

Precio: $30.000* Reservas: Whatsapp: +549 261 416-5835 / Tel. +54 261 420-0766 Dirección: Primitivo de la Reta 1007, PB, Ciudad de Mendoza. Más info sobre La Tavolata y Huentala Hotel: @huentalahotel

*No acumulable con otras promociones.

Lasaña de La Tavolata

Acequias Restaurant – Cocina con identidad mendocina

Acequias es uno de los principales restaurantes del Sheraton Mendoza Hotel, elegido por mendocinos y turistas tanto para almuerzos ejecutivos como para cenas. Sus platos están elaborados con productos locales y son maridados con vino, un protagonista indiscutido en la carta de bebidas.

En esta ocasión, Acequias se suma a la campaña “Manso menú” con una propuesta gastronómica gourmet. Como entrada, los comensales pueden elegir entre el dúo de brusquetas, capresse y jamón crudo, o el dúo de empanadas mendocinas / de jamón y queso.

Entre los platos principales, se encuentran la clásica humita cuyana y el ragout de ternera con arroz cremoso.

A la hora de lo dulce, Acequias se luce con dos postres tradicionales como flan con mousse de dulce de leche y capelina helada.

Incluye agua mineral y copa de vino Línea Gran Sombrero de Huentala Wines.

Precio: $30.000*

Reservas: +549 261 416 5835 / [email protected]

Dirección: Primitivo de la Reta 989, PB, Ciudad de Mendoza.

Más info sobre las propuestas de Acequias Restaurant y Sheraton Mendoza Hotel: @sheraton_mendoza

*No acumulable con otras promociones.

Jokers Bar – Coctelería y gastronomía en un ambiente único

Con noches temáticas y música en vivo, el bar situado en Cosmo Casino es el lugar ideal para disfrutar de los mejores cócteles y comidas en un ambiente elegante y acogedor.

Su menú “manso” incluye como entrada, una ensalada de 5 ingredientes o un dúo de canastitas capresse. En cuanto al plato principal, se puede elegir entre ñoquis con salsa mixta o milanesa napolitana con papas cuñas.

Para coronar la propuesta, Jokers Bar ofrece como postre: macedonia con frutas de estación, o el clásico vigilante.

Incluye a elección: copa de vino Línea Sombrero de Huentala Wines, agua mineral o gaseosa.

Precio: $30.000*

Reservas: +54 9 261 416-5835 | [email protected]

Dirección:Primitivo de la Reta 1001, 1er piso, Ciudad de Mendoza.

Más info sobre Jokers Bar y Cosmo Casino: @cosmo.mendoza

*No acumulable con otras promociones.

SOBRE GRUPO HUENTALA

Grupo Huentala es una empresa familiar, 100% mendocina, comprometida en crear experiencias únicas e inolvidables para sus clientes. Inspirada en la visión de su fundador, Julio Camsen, se posiciona en el sector financiero y fintech a través de Chimpay y Ohana; vitivinícola y gastronómico con Huentala Wines, Rastro By Huentala Wines, La Cabrera y Jacarandá Garden Bar; y en la industria de la hospitalidad y del entretenimiento con los hoteles Sheraton Mendoza Hotel & Cosmo Casino, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton. Los tres hoteles se ubican en el KM cero de la Ciudad de Mendoza y están conectados entre sí, convirtiéndose en un distrito de arte, vino y gastronomía, y en el polo hotelero más importante del interior del país con 350 habitaciones.