El Polideportivo La Colonia será escenario de una velada de boxeo de alto voltaje

El boxeo de Mendoza cierra el año con un evento de gran nivel, porque el próximo sábado, desde las 21 , el Polideportivo La Colonia de Junín será escenario de una función que promete intensidad y emoción, con tres títulos sudamericanos en disputa. La velada, organizada por Arano Box, será transmitida por TNT Sports Premium y Space en el clásico del boxeo latinoamericano “Combate Space”.

El local y figura del este mendocino, Maximiliano “El Profe” Segura (19-1-1; 15 nocauts) , regresa al cuadrilátero tras un 14 meses sin combatir y con la misión de quedarse con el Sudamericano superligero, enfrentando al venezolano Algerbis González (12-3-0; 10 nocauts).

Por su parte, el lavallino Ángel “El Diablito” Arancibia (9-1-1; 6 nocauts) defenderá el Sudamerican o gallo frente al invicto venezolano Jeremy “La Bala” Díaz (6-0-0; 6 nocauts) , un rival considerado hasta ahora el más exigente en la carrera del joven mendocino.

Boxeo. Afiche de la velada que se realizará en Junín.

Otro mendocino que buscará brillar en casa, es el local Alfredo “Coki” Soto (16-1-0; 10 nocauts ), natural de Medrano, Departamento Rivadavia . En su primera presentación bajo la estructura de Arano Box , Soto se medirá con el colombiano Carlos Rayo (14-2-0; 8 nocauts) por el Sudamericano ligero.

El Diablito Arancibia defenderá por primera vez su corona Sudamericana. Una parada difícil tendrá el lavallino.

En tanto que, el boxeo femenino también tendrá su noche en Junín, donde Yoselin “La Guerrera” Poma, N° 12 del ranking mundial OMB, enfrentará a Victoria “Muñeca Brava” Moreyra, mientras que Rocío “La Viuda Negra” Gordillo se medirá con Leila “La Cobra” Robledo, ofreciendo combates que prometen un gran espectáculo.

Coki Soto hará su debut bajo la promoción de Mario Arano, es una velada muy especial.

La velada en Junín contará además con un clásico provincial entre el invicto Kevin Felicione (4-0-2; 2 nocauts), exponente del gimnasio Pío Britos, y Ángel Aros (2-1-0; 1 nocaut) de la ciudad de Mendoza, en un cruce que refleja la nueva camada de talentos mendocinos.

La zona Este de Mendoza ha demostrado en los últimos años su capacidad organizativa y su compromiso serio con el boxeo, invirtiendo en infraestructura, convocando a buen público y apoyando a púgiles de jerarquía.

Este festival se perfila como una de las citas más importantes del boxeo provincial en la temporada 2025, con jóvenes promesas buscando consolidarse y otros peleadores tratando de reafirmar su nivel de cara a 2026.