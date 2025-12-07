7 de diciembre de 2025 - 19:43

El Polideportivo La Colonia será escenario de una velada de boxeo de alto voltaje

El Profe Segura, el Diablito Arancibia y Coki Soto prometen ponerle emoción a la noche de Junín, este sábado, en una velada extraordinaria con tres títulos sudamericanos en juego, organizada por Arano Box.

El Profe Segura volverá a combatir después de 14 meses. Su última presentación fue en octubre del año pasado en el mismo escenario.&nbsp;

El "Profe" Segura volverá a combatir después de 14 meses. Su última presentación fue en octubre del año pasado en el mismo escenario. 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

El boxeo de Mendoza cierra el año con un evento de gran nivel, porque el próximo sábado, desde las 21, el Polideportivo La Colonia de Junín será escenario de una función que promete intensidad y emoción, con tres títulos sudamericanos en disputa. La velada, organizada por Arano Box, será transmitida por TNT Sports Premium y Space en el clásico del boxeo latinoamericano “Combate Space”.

Leé además

Los ex campeones mundial, Jonathan Barros, Locomotora Castro y Juan Carlos Reveco, junto a Mauricio Moreno, propietario del flamante gimnasio de boxeo, que inauguró en Alvear.

Boxeo: El futuro del pugilismo del sur mendocino comienza en Impacto Box

Por Sergio Faria
Pascual Pérez dejó un legado para el boxeo argentino, sostenido en su talento natural y coraje para ir al frente. 

Pascual Pérez: el "Torito de las Pampas" que marcó al boxeo argentino

Por Sergio Faria

La vuelta del Profe Segura

El local y figura del este mendocino, Maximiliano “El Profe” Segura (19-1-1; 15 nocauts), regresa al cuadrilátero tras un 14 meses sin combatir y con la misión de quedarse con el Sudamericano superligero, enfrentando al venezolano Algerbis González (12-3-0; 10 nocauts).

image
Boxeo. Afiche de la velada que se realizará en Junín.

Boxeo. Afiche de la velada que se realizará en Junín.

Arancibia y Soto con desafíos picantes

Por su parte, el lavallino Ángel “El Diablito” Arancibia (9-1-1; 6 nocauts) defenderá el Sudamericano gallo frente al invicto venezolano Jeremy “La Bala” Díaz (6-0-0; 6 nocauts), un rival considerado hasta ahora el más exigente en la carrera del joven mendocino.

boxeo, Angel Arancibia.jfif
El Diablito Arancibia defenderá por primera vez su corona Sudamericana. Una parada difícil tendrá el lavallino.

El Diablito Arancibia defenderá por primera vez su corona Sudamericana. Una parada difícil tendrá el lavallino.

Otro mendocino que buscará brillar en casa, es el local Alfredo “Coki” Soto (16-1-0; 10 nocauts), natural de Medrano, Departamento Rivadavia. En su primera presentación bajo la estructura de Arano Box, Soto se medirá con el colombiano Carlos Rayo (14-2-0; 8 nocauts) por el Sudamericano ligero.

Alfredo Soto.jfif
Coki Soto hará su debut bajo la promoción de Mario Arano, es una velada muy especial.

Coki Soto hará su debut bajo la promoción de Mario Arano, es una velada muy especial.

Choque de "bravas" en damas

En tanto que, el boxeo femenino también tendrá su noche en Junín, donde Yoselin “La Guerrera” Poma, N° 12 del ranking mundial OMB, enfrentará a Victoria “Muñeca Brava” Moreyra, mientras que Rocío “La Viuda Negra” Gordillo se medirá con Leila “La Cobra” Robledo, ofreciendo combates que prometen un gran espectáculo.

La velada en Junín contará además con un clásico provincial entre el invicto Kevin Felicione (4-0-2; 2 nocauts), exponente del gimnasio Pío Britos, y Ángel Aros (2-1-0; 1 nocaut) de la ciudad de Mendoza, en un cruce que refleja la nueva camada de talentos mendocinos.

La zona Este de Mendoza ha demostrado en los últimos años su capacidad organizativa y su compromiso serio con el boxeo, invirtiendo en infraestructura, convocando a buen público y apoyando a púgiles de jerarquía.

Este festival se perfila como una de las citas más importantes del boxeo provincial en la temporada 2025, con jóvenes promesas buscando consolidarse y otros peleadores tratando de reafirmar su nivel de cara a 2026.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Si bien Fortaleza mejoró su rendimiento en los últimos partidos del campeonato bajo la conducción de Palermo, no le alcanzó para mantener la categoría y descendió a Serie B. 

Definición del Brasileirao: Palermo no pudo evitar el descenso de Fortaleza

Por Redacción Deportes
Boca y un cambio polémico. 

Boca: fuerte reacción de los hinchas y Leandro Paredes por la salida de Exequiel Zeballos

Por Emanuel Cenci
Racing Club fue verdugo de Boca y River

Racing Club y un dolor de cabeza extra para River Plate

Por Redacción Deportes
Boca Juniors - Racing Club, por la Liga Profesional

Con justicia, Racing Club eliminó a Boca Juniors y está en la final del Clausura

Por Redacción Deportes