6 de diciembre de 2025 - 15:31

El técnico de Francia le habló a la Selección Argentina: "Nos vemos lo más tarde posible"

El entrenador de la Selección de Francia bromeó con la posibilidad de enfrentarse nuevamente con la Albiceleste en el Mundial 2026.

El entrenador de la Selección de Francia, Didier Deschamps

El entrenador de la Selección de Francia, Didier Deschamps

Los Andes
El sorteo del Mundial 2026 sigue resonando entre los protagonistas, que expresan sus sensaciones respecto a los grupos y el cuadro en el que quedaron. En este caso fue el entrenador de la Selección de Francia, Didier Deschamps, el que tomó postura.

Deschamps bromeó con una posible final ante Argentina:

Lusail (Qatar), 18/12/2022.- Lionel Messi (L) of Argentina scores the 3-2 lead against France's goalkeeper Hugo Lloris (R) during the FIFA World Cup 2022 Final between Argentina and France at Lusail stadium in Lusail, Qatar, 18 December 2022. (Mundial de
La &uacute;ltima vez que se cruzaron, Argentina venci&oacute; a Francia en la final de Qatar 2022

La última vez que se cruzaron, Argentina venció a Francia en la final de Qatar 2022

En diálogo con la prensa de nuestro país, el director técnico campeón del mundo bromeó con la chance de cruzarse con el equipo de Lionel Scaloni, y confesó que prefiere que no suceda. “Hola, Argentina. Nos vemos lo más tarde posible”, expresó a modo de chiste. Cabe destacar que, si ambos son líderes de sus respectivas zonas, el cruce recién podría producirse en la final.

En ese sentido, el DT contó que la presión es parecida para ambos conjuntos, teniendo en cuenta el gran presente deportivo que atraviesan. “Creo que para ellos es igual con nosotros. También tiene un nivel muy alto, vamos a ver. Tenemos un camino distinto, pero al final cuando se llega arriba los más fuertes están presentes”, lanzó.

Además, Deschamps confirmó que en este momento firmaría una final con la Selección Argentina, porque significaría disputar los 8 partidos de la competencia. “Hoy lo firmamos todo”, contó.

Francia se preocupa por el calor:

image

Respecto al grupo que le tocó a Francia, el DT se quejó del calor: “Estamos en una zona bien definida, donde las temperaturas pueden ser altas. No hay estadios cubiertos. Esperaremos a conocer los horarios de los partidos. Con la diferencia horaria con Francia, los horarios podrían ser inusuales, a primera hora de la tarde, entre el mediodía y las 3".

Finalmente, agregó que ya empezarán a trabajar en el lugar donde harán base durante el desarrollo de la competencia. "Tendremos que adaptarnos. El calor es un factor, al igual que las distancias, los días de descanso y el tráfico. Cuatro miembros de mi equipo estarán en el lugar a partir del domingo para limpiar la maleza y validar nuestro campamento base".

