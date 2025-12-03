3 de diciembre de 2025 - 18:01

Se confirmaron los árbitros para las semifinales de la Liga Profesional

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer los encargados de impartir justicia en los duelos que definirán la gran final del Clausura.

Darío Herrera dirigirá Boca vs Racing

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En nuestro país, los partidos comienzan a disputarse en la semana con la confirmación de los equipos arbitrales. Por eso, la expectativa era alta respecto a conocer a los encargados de impartir justicia en los duelos de las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Darío Herrera dirigirá el partido entre Boca y Racing

Entendiendo que no hay lugar para la especulación, ya que los ánimos del fútbol argentino están caldeados hace rato, el ente rector del deporte local seleccionó a dos árbitros con experiencia para intentar evitar suspicacias respecto a lo que pueda pasar dentro del campo de juego el próximo fin de semana.

De esta manera, Darío Herrera estará en La Bombonera para el enfrentamiento entre el Xeneize y la Academia. Lo hará secundado por el mendocino Cristian Navarro, además de Sebastián Raineri y Sebastián Martínez. En el VAR se ubicarán Silvio Trucco y Fabrizio Llobet.

Facundo Tello estar&aacute; en La Plata

Facundo Tello estará en La Plata

Mientras tanto, el Bosque será testigo de un encuentro que puede quedar en la historia. El Lobo y el Pincha se cruzarán en un clásico de La Plata muy picante, que tendrá a Facundo Tello como encargado de impartir justicia. Pablo Acevedo y Diego Bonfá serán los líneas, Sebastián Zunino el cuarto hombre, y en la revisión estarán Lucas Novelli y Gastón Suárez.

Las ternas arbitrales para las semis de la Liga Profesional:

Boca vs. Racing

  • Árbitro: Darío Herrera
  • Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
  • Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri
  • Cuarto árbitro: Sebastián Martínez
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Fabrizio Llobet

Gimnasia vs. Estudiantes

  • Árbitro: Facundo Tello
  • Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
  • Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
  • Cuarto árbitro: Sebastián Zunino
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Gastón Suarez
