Se confirmaron los árbitros para las semifinales de la Liga Profesional

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer los encargados de impartir justicia en los duelos que definirán la gran final del Clausura.

En nuestro país, los partidos comienzan a disputarse en la semana con la confirmación de los equipos arbitrales. Por eso, la expectativa era alta respecto a conocer a los encargados de impartir justicia en los duelos de las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Darío Herrera dirigirá el partido entre Independiente y Godoy Cruz. Darío Herrera dirigirá el partido entre Boca y Racing Entendiendo que no hay lugar para la especulación, ya que los ánimos del fútbol argentino están caldeados hace rato, el ente rector del deporte local seleccionó a dos árbitros con experiencia para intentar evitar suspicacias respecto a lo que pueda pasar dentro del campo de juego el próximo fin de semana.

De esta manera, Darío Herrera estará en La Bombonera para el enfrentamiento entre el Xeneize y la Academia. Lo hará secundado por el mendocino Cristian Navarro, además de Sebastián Raineri y Sebastián Martínez. En el VAR se ubicarán Silvio Trucco y Fabrizio Llobet.

Facundo Tello, árbitro argentino en el Mundial. Facundo Tello estará en La Plata Mientras tanto, el Bosque será testigo de un encuentro que puede quedar en la historia. El Lobo y el Pincha se cruzarán en un clásico de La Plata muy picante, que tendrá a Facundo Tello como encargado de impartir justicia. Pablo Acevedo y Diego Bonfá serán los líneas, Sebastián Zunino el cuarto hombre, y en la revisión estarán Lucas Novelli y Gastón Suárez.