Bullrich confirmó que el Senado ya negocia la Reforma Laboral y que será prioridad junto al Presupuesto 2026

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado , Patricia Bullrich , aseguró que “ ya están comenzando” las negociaciones en la Cámara alta para aprobar la Reforma Laboral impulsada por el Poder Ejecutivo, y adelantó que esa iniciativa y el Presupuesto Nacional 2026 serán las principales prioridades legislativas del oficialismo en diciembre.

En declaraciones al programa Esta mañana de Radio Rivadavia, Bullrich sostuvo que el espacio cuenta con “suficientes senadores como para discutir y hablar”, aunque reconoció que algunos sectores anticiparon que no acompañarán la reforma laboral. “Tenemos que dialogar con quienes tienen voluntad de transformación”, afirmó.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el oficialismo avanzará primero con la reforma laboral y el Presupuesto, mientras que para una etapa posterior quedará el tratamiento del nuevo Código Penal, la Ley Tributaria y la Ley de Inocencia Fiscal.

Bullrich confirmó que la iniciativa laboral ingresará al Congreso a través del Senado y aseguró que su aprobación permitirá “devolverles a los argentinos la posibilidad de conseguir un trabajo formal”, aunque aclaró que los cambios no se verán “de un día para el otro”.

La senadora también reconoció que hubo “un desentendimiento” inicial con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel , durante la jura de los nuevos legisladores, pero enfatizó que su objetivo no es generar internas: “No es un campo de batalla, sino un espacio para sacar las leyes que necesitamos”.

“Las cosas ahora van a cambiar en el Senado porque somos una mayoría importante”, señaló, y aseguró que el oficialismo está en condiciones de aprobar todas las iniciativas enviadas por el Ejecutivo. Además, desestimó eventuales trabas de parte del kirchnerismo: “Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer y no tenemos ningún miedo. No hay posibilidad de volver a la Argentina del desorden”.

Consultada por su salida del Ministerio de Seguridad, Bullrich destacó a su sucesora, Alejandra Monteoliva, a quien definió como “una gran profesional” y valoró que representa una continuidad en la gestión. “No es alguien que tenga que empezar de cero”, afirmó.

Finalmente, se refirió a las investigaciones judiciales que involucran a la AFA y a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, en posibles maniobras de lavado de activos vinculadas a la financiera Sur Finanzas. “La Justicia está actuando rápido y eso es lo importante”, señaló. También recordó que desde el Ministerio de Seguridad habían enviado denuncias a la FIFA por inconductas en la entidad deportiva y sostuvo que “cuando interviene la Justicia, nosotros nos corremos porque eso es lo correcto”.