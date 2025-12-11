11 de diciembre de 2025 - 20:34

Oficializaron el calendario del Apertura de la Liga de Fútbol

En la fecha ocho, 1 de marzo, Gimnasia jugará con Boca y River con Independiente. El fin de semana del 26 de abril, en interzonal, se disputará el primer clásico entre La Lepra y el Lobo.

Fútbol. La Lepra debutará como local ante los tucumanos del Atlético

Fútbol. La Lepra debutará como local ante los tucumanos del Atlético

Foto:

Gentileza
Gimnasia y Esgrima de Mendoza debutará en la Liga como visitante frentre a Central de Santiago

Gimnasia y Esgrima de Mendoza debutará en la Liga como visitante frentre a Central de Santiago

Foto:

Los Andes
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La Liga Profesional de Fútbol de Argentina oficializó el calendario completo de partidos para los torneos Apertura y Clausura de la temporada 2026, con el objetivo de evitar superposiciones con el receso previo al Mundial. Gimnasia quedó en la Zona "A" e Independiente en el emparejamiento "B".

Gimnasia debutará de visita frente a Central Córdoba y La Lepra será local ante Atlético Tucumán. El fin de semana del 25 de enero..

En la fecha ocho, Gimnasia recibirá a Boca e Independiente visitará a River Plate. Será el fin de semana del 1 de marzo.

El fin de semana del 26 de abril, en interzonal, se disputará el primer clásico entre La Lepra y el Lobo.

Pormenores del máximo torneo del Fútbol nacional

El sorteo, realizado el 10 de diciembre de 2025, definió la composición de las zonas, el formato de competencia y los encuentros interzonales, estableciendo que la actividad comenzará el 24 de enero y se desarrollará durante el primer semestre del año, según informó la propia Liga Profesional en su sitio web.

Entre los datos más destacados del cronograma, se encuentran los clásicos y los partidos interzonales que marcan la identidad del fútbol argentino.

El Torneo Apertura 2026 dará inicio el fin de semana del 25 de enero, con la primera fecha que incluye el interzonal entre Aldosivi y Defensa y Justicia.

En la Zona A, los partidos destacados serán Boca – Deportivo Riestra, Independiente – Estudiantes, Talleres – Newell’s, Instituto – Vélez, Unión – Platense, San Lorenzo – Lanús y Central Córdoba – Gimnasia (Mendoza).

Por su parte, la Zona B abrirá con Barracas Central – River, Gimnasia – Racing, Rosario Central – Belgrano, Tigre – Estudiantes (Río Cuarto), Argentinos – Sarmiento, Banfield – Huracán e Independiente Rivadavia (Mendoza) – Atlético Tucumán.

¿Cuando se juegan los Interzonales y Clásicos?

Aldosivi - Defensa y Justicia | Fecha 1 (fin de semana del 25/01)

Atlético Tucumán - Central Córdoba | Fecha 2 (semana del 28/01)

Barracas Central - Deportivo Riestra | Fecha 3 (fin de semana del 01/02)

Huracán - San Lorenzo | Fecha 4 (fin de semana del 08/02)

Estudiantes - Gimnasia | Fecha 5 (fin de semana del 15/02)

Sarmiento - Unión | Fecha 7 (semana del 25/02)

Newell’s - Rosario Central | Fecha 8 (fin de semana del 01/03)

Estudiantes (Río Cuarto) - Instituto | Fecha 9 (fin de semana del 08/03)

Tigre - Vélez | Fecha 10 (semana del 11/03)

Belgrano - Talleres | Fecha 11 (fin de semana del 15/03)

Argentinos - Platense | Fecha 12 (fin de semana del 22/03)

Independiente - Racing | Fecha 13 (fin de semana del 05/04)

Banfield - Lanús | Fecha 14 (fin de semana del 12/04)

Boca - River | Fecha 15 (fin de semana del 19/04)

Gimnasia de Mendoza - Independiente Rivadavia | Fecha 16 (fin de semana del 26/04).

Fixture completo

Fecha 1 (fin de semana del 25/01)

Interzonal: Aldosivi – Defensa y Justicia

ZONA A

Boca – Deportivo Riestra

Independiente – Estudiantes

Talleres – Newell’s

Instituto – Vélez

Unión – Platense

San Lorenzo – Lanús

Central Córdoba – Gimnasia (Mza.)

ZONA B

Barracas Central – River

Gimnasia – Racing

Rosario Central – Belgrano

Tigre – Estudiantes (Río Cuarto)

Argentinos – Sarmiento

Banfield – Huracán

Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán

Fecha 2 (semana del 28/01)

Interzonal: Atlético Tucumán – Central Córdoba

ZONA A

Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo

Lanús – Unión

Platense – Instituto

Vélez – Talleres

Newell’s – Independiente

Estudiantes – Boca

Deportivo Riestra – Defensa y Justicia

ZONA B

Huracán – Independiente Rivadavia Mza.

Sarmiento – Banfield

Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos

Belgrano – Tigre

Racing – Rosario Central

River – Gimnasia

Aldosivi – Barracas Central

Fecha 3 (fin de semana del 01/02)

Interzonal: Barracas Central – Deportivo Riestra

ZONA A

Defensa y Justicia – Estudiantes

Boca – Newell’s

Independiente – Vélez

Talleres – Platense

Instituto – Lanús

Unión – Gimnasia (Mza.)

San Lorenzo – Central Córdoba

ZONA B

Gimnasia – Aldosivi

Rosario Central – River

Tigre – Racing

Argentinos – Belgrano

Banfield – Estudiantes (Río Cuarto)

Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento

Atlético Tucumán – Huracán

Fecha 4 (fin de semana del 08/02)

Interzonal: Huracán – San Lorenzo

ZONA A

Central Córdoba – Unión

Gimnasia (Mza.) – Instituto

Lanús – Talleres

Platense – Independiente

Vélez – Boca

Newell’s – Defensa y Justicia

Estudiantes – Deportivo Riestra

ZONA B

Sarmiento – Atlético Tucumán

Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza.

Belgrano – Banfield

Racing – Argentinos

River – Tigre

Aldosivi – Rosario Central

Barracas Central – Gimnasia

Fecha 5 (fin de semana del 15/02)

Interzonal: Gimnasia – Estudiantes

ZONA A

Deportivo Riestra – Newell’s

Defensa y Justicia – Vélez

Boca – Platense

Independiente – Lanús

Talleres – Gimnasia (Mza.)

Instituto – Central Córdoba

Unión – San Lorenzo

ZONA B

Rosario Central – Barracas Central

Tigre – Aldosivi

Argentinos – River

Banfield – Racing

Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano

Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto)

Huracán – Sarmiento

Fecha 6 (Interzonal – fin de semana del 22/02)

Vélez – River

Platense – Barracas Central

Rosario Central – Talleres

Estudiantes – Sarmiento

Defensa y Justicia – Belgrano

Argentinos – Lanús

Boca – Racing

Independiente Rivadavia Mza. – Independiente

Unión – Aldosivi

Instituto – Atlético Tucumán

San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)

Gimnasia (Mza.) – Gimnasia (LP)

Central Córdoba – Tigre

Deportivo Riestra – Huracán

Banfield – Newell’s

Fecha 7 (semana del 25/02)

Interzonal: Sarmiento – Unión

ZONA A

San Lorenzo – Instituto

Central Córdoba – Talleres

Gimnasia (Mza.) – Independiente

Lanús – Boca

Platense – Defensa y Justicia

Vélez – Deportivo Riestra

Newell’s – Estudiantes

ZONA B

Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán

Belgrano – Atlético Tucumán

Racing – Independiente Rivadavia Mza.

River – Banfield

Aldosivi – Argentinos

Barracas Central – Tigre

Gimnasia – Rosario Central

Fecha 8 (fin de semana del 01/03)

Interzonal: Newell’s – Rosario Central

ZONA A

Estudiantes – Vélez

Deportivo Riestra – Platense

Defensa y Justicia – Lanús

Boca – Gimnasia (Mza.)

Independiente – Central Córdoba

Talleres – San Lorenzo

Instituto – Unión

ZONA B

Tigre – Gimnasia

Argentinos – Barracas Central

Banfield – Aldosivi

Independiente Rivadavia Mza. – River

Atlético Tucumán – Racing

Huracán – Belgrano

Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto)

Fecha 9 (fin de semana del 08/03)

Interzonal: Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto

ZONA A

Unión – Talleres

San Lorenzo – Independiente

Central Córdoba – Boca

Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia

Lanús – Deportivo Riestra

Platense – Estudiantes

Vélez – Newell’s

ZONA B

Belgrano – Sarmiento

Racing – Huracán

River – Atlético Tucumán

Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza

Barracas Central – Banfield

Gimnasia – Argentinos

Rosario Central – Tigre

Fecha 10 (semana del 11/03)

Interzonal: Tigre – Vélez

ZONA A

Newell´s – Platense

Estudiantes – Lanús

Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.)

Defensa y Justicia – Central Córdoba

Boca – San Lorenzo

Independiente – Unión

Talleres – Instituto

ZONA B

Argentinos – Rosario Central

Banfield – Gimnasia

Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central

Atlético Tucumán – Aldosivi

Huracán – River

Sarmiento – Racing

Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano

Fecha 11 (Fin de semana del 15/03)

Interzonal: Belgrano – Talleres

ZONA A

Instituto – Independiente

Unión – Boca

San Lorenzo – Defensa y Justicia

Central Córdoba – Deportivo Riestra

Gimnasia (Mza.) – Estudiantes

Lanús – Newell’s

Platense – Vélez

ZONA B

Racing – Estudiantes (Rio Cuarto)

River – Sarmiento

Aldosivi – Huracán

Barracas Central – Atlético Tucumán

Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza.

Rosario Central – Banfield

Tigre – Argentinos

Fecha 12 (Fin de semana del 22/03)

Interzonal: Argentinos – Platense

ZONA A

Vélez – Lanús

Newell’s – Gimnasia (Mza.)

Estudiantes – Central Córdoba

Deportivo Riestra – San Lorenzo

Defensa y Justicia – Unión

Boca – Instituto

Independiente – Talleres

ZONA B

Banfield – Tigre

Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central

Atlético Tucumán – Gimnasia

Huracán – Barracas Central

Sarmiento – Aldosivi

Estudiantes (Río Cuarto) – River

Belgrano – Racing

Fecha 13 (Fin de semana del 05/04)

Interzonal: Independiente – Racing

ZONA A

Talleres – Boca

Instituto – Defensa y Justicia

Unión – Deportivo Riestra

San Lorenzo – Estudiantes

Central Córdoba – Newell’s

Gimnasia (Mza.) – Vélez

Lanús – Platense

ZONA B

River – Belgrano

Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto)

Barracas Central – Sarmiento

Gimnasia – Huracán

Rosario Central – Atlético Tucumán

Tigre – Independiente Rivadavia Mza.

Argentinos – Banfield

Fecha 14 (Fin de semana del 12/04)

Interzonal: Lanús – Banfield

ZONA A

Platense – Gimnasia (Mza.)

Vélez – Central Córdoba

Newell’s – San Lorenzo

Estudiantes – Unión

Deportivo Riestra – Instituto

Defensa y Justicia – Talleres

Boca – Independiente

ZONA B

Independiente Rivadavia Mza. – Argentinos

Atlético Tucumán – Tigre

Huracán – Rosario Central

Sarmiento – Gimnasia

Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central

Belgrano – Aldosivi

Racing – River

Fecha 15 (Fin de semana del 19/04)

Interzonal: River – Boca

ZONA A

Independiente – Defensa y Justicia

Talleres – Deportivo Riestra

Instituto – Estudiantes

Unión – Newell’s

San Lorenzo – Vélez

Central Córdoba – Platense

Gimnasia (Mza.) – Lanús

ZONA B

Aldosivi – Racing

Barracas Central – Belgrano

Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)

Rosario Central – Sarmiento

Tigre – Huracán

Argentinos – Atlético Tucumán

Banfield – Independiente Rivadavia Mza.

Fecha 16 (Fin de semana del 26/04)

Interzonal: Independiente Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)

Zona A

Lanús – Central Córdoba

Platense – San Lorenzo

Vélez – Unión

Newell’s – Instituto

Estudiantes – Talleres

Deportivo Riestra – Independiente

Defensa y Justicia – Boca

ZONA B

Atlético Tucumán – Banfield

Huracán – Argentinos

Sarmiento – Tigre

Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central

Belgrano – Gimnasia

Racing – Barracas Central

River – Aldosivi

En la fecha seis se disputan todos los interzonales, fin de semana del 22 de marzo

Vélez – River

Barracas Central – Platense

Talleres – Rosario Central

Sarmiento – Estudiantes

Defensa y Justicia – Belgrano

Argentinos – Lanús

Boca – Racing

Independiente Rivadavia Mza. – Independiente

Aldosivi - Defensa y Justicia

Atlético Tucumán – Instituto

San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)

Gimnasia – Gimnasia Mza.

Central Córdoba – Tigre

Huracán – Deportivo Riestra

Newell’s – Banfield

