Oficializaron el calendario del Apertura de la Liga de Fútbol

Entre los datos más destacados del cronograma, se encuentran los clásicos y los partidos interzonales que marcan la identidad del fútbol argentino.
El Torneo Apertura 2026 dará inicio el fin de semana del 25 de enero, con la primera fecha que incluye el interzonal entre Aldosivi y Defensa y Justicia.
En la Zona A, los partidos destacados serán Boca – Deportivo Riestra, Independiente – Estudiantes, Talleres – Newell’s, Instituto – Vélez, Unión – Platense, San Lorenzo – Lanús y Central Córdoba – Gimnasia (Mendoza).
Por su parte, la Zona B abrirá con Barracas Central – River, Gimnasia – Racing, Rosario Central – Belgrano, Tigre – Estudiantes (Río Cuarto), Argentinos – Sarmiento, Banfield – Huracán e Independiente Rivadavia (Mendoza) – Atlético Tucumán.
¿Cuando se juegan los Interzonales y Clásicos?
Aldosivi - Defensa y Justicia | Fecha 1 (fin de semana del 25/01)
Atlético Tucumán - Central Córdoba | Fecha 2 (semana del 28/01)
Barracas Central - Deportivo Riestra | Fecha 3 (fin de semana del 01/02)
Huracán - San Lorenzo | Fecha 4 (fin de semana del 08/02)
Estudiantes - Gimnasia | Fecha 5 (fin de semana del 15/02)
Sarmiento - Unión | Fecha 7 (semana del 25/02)
Newell’s - Rosario Central | Fecha 8 (fin de semana del 01/03)
Estudiantes (Río Cuarto) - Instituto | Fecha 9 (fin de semana del 08/03)
Tigre - Vélez | Fecha 10 (semana del 11/03)
Belgrano - Talleres | Fecha 11 (fin de semana del 15/03)
Argentinos - Platense | Fecha 12 (fin de semana del 22/03)
Independiente - Racing | Fecha 13 (fin de semana del 05/04)
Banfield - Lanús | Fecha 14 (fin de semana del 12/04)
Boca - River | Fecha 15 (fin de semana del 19/04)
Gimnasia de Mendoza - Independiente Rivadavia | Fecha 16 (fin de semana del 26/04).
Fixture completo
Fecha 1 (fin de semana del 25/01)
Interzonal: Aldosivi – Defensa y Justicia
ZONA A
Boca – Deportivo Riestra
Independiente – Estudiantes
Talleres – Newell’s
Instituto – Vélez
Unión – Platense
San Lorenzo – Lanús
Central Córdoba – Gimnasia (Mza.)
ZONA B
Barracas Central – River
Gimnasia – Racing
Rosario Central – Belgrano
Tigre – Estudiantes (Río Cuarto)
Argentinos – Sarmiento
Banfield – Huracán
Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán
Fecha 2 (semana del 28/01)
Interzonal: Atlético Tucumán – Central Córdoba
ZONA A
Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo
Lanús – Unión
Platense – Instituto
Vélez – Talleres
Newell’s – Independiente
Estudiantes – Boca
Deportivo Riestra – Defensa y Justicia
ZONA B
Huracán – Independiente Rivadavia Mza.
Sarmiento – Banfield
Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos
Belgrano – Tigre
Racing – Rosario Central
River – Gimnasia
Aldosivi – Barracas Central
Fecha 3 (fin de semana del 01/02)
Interzonal: Barracas Central – Deportivo Riestra
ZONA A
Defensa y Justicia – Estudiantes
Boca – Newell’s
Independiente – Vélez
Talleres – Platense
Instituto – Lanús
Unión – Gimnasia (Mza.)
San Lorenzo – Central Córdoba
ZONA B
Gimnasia – Aldosivi
Rosario Central – River
Tigre – Racing
Argentinos – Belgrano
Banfield – Estudiantes (Río Cuarto)
Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento
Atlético Tucumán – Huracán
Fecha 4 (fin de semana del 08/02)
Interzonal: Huracán – San Lorenzo
ZONA A
Central Córdoba – Unión
Gimnasia (Mza.) – Instituto
Lanús – Talleres
Platense – Independiente
Vélez – Boca
Newell’s – Defensa y Justicia
Estudiantes – Deportivo Riestra
ZONA B
Sarmiento – Atlético Tucumán
Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza.
Belgrano – Banfield
Racing – Argentinos
River – Tigre
Aldosivi – Rosario Central
Barracas Central – Gimnasia
Fecha 5 (fin de semana del 15/02)
Interzonal: Gimnasia – Estudiantes
ZONA A
Deportivo Riestra – Newell’s
Defensa y Justicia – Vélez
Boca – Platense
Independiente – Lanús
Talleres – Gimnasia (Mza.)
Instituto – Central Córdoba
Unión – San Lorenzo
ZONA B
Rosario Central – Barracas Central
Tigre – Aldosivi
Argentinos – River
Banfield – Racing
Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano
Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto)
Huracán – Sarmiento
Fecha 6 (Interzonal – fin de semana del 22/02)
Vélez – River
Platense – Barracas Central
Rosario Central – Talleres
Estudiantes – Sarmiento
Defensa y Justicia – Belgrano
Argentinos – Lanús
Boca – Racing
Independiente Rivadavia Mza. – Independiente
Unión – Aldosivi
Instituto – Atlético Tucumán
San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)
Gimnasia (Mza.) – Gimnasia (LP)
Central Córdoba – Tigre
Deportivo Riestra – Huracán
Banfield – Newell’s
Fecha 7 (semana del 25/02)
Interzonal: Sarmiento – Unión
ZONA A
San Lorenzo – Instituto
Central Córdoba – Talleres
Gimnasia (Mza.) – Independiente
Lanús – Boca
Platense – Defensa y Justicia
Vélez – Deportivo Riestra
Newell’s – Estudiantes
ZONA B
Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán
Belgrano – Atlético Tucumán
Racing – Independiente Rivadavia Mza.
River – Banfield
Aldosivi – Argentinos
Barracas Central – Tigre
Gimnasia – Rosario Central
Fecha 8 (fin de semana del 01/03)
Interzonal: Newell’s – Rosario Central
ZONA A
Estudiantes – Vélez
Deportivo Riestra – Platense
Defensa y Justicia – Lanús
Boca – Gimnasia (Mza.)
Independiente – Central Córdoba
Talleres – San Lorenzo
Instituto – Unión
ZONA B
Tigre – Gimnasia
Argentinos – Barracas Central
Banfield – Aldosivi
Independiente Rivadavia Mza. – River
Atlético Tucumán – Racing
Huracán – Belgrano
Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto)
Fecha 9 (fin de semana del 08/03)
Interzonal: Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto
ZONA A
Unión – Talleres
San Lorenzo – Independiente
Central Córdoba – Boca
Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia
Lanús – Deportivo Riestra
Platense – Estudiantes
Vélez – Newell’s
ZONA B
Belgrano – Sarmiento
Racing – Huracán
River – Atlético Tucumán
Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza
Barracas Central – Banfield
Gimnasia – Argentinos
Rosario Central – Tigre
Fecha 10 (semana del 11/03)
Interzonal: Tigre – Vélez
ZONA A
Newell´s – Platense
Estudiantes – Lanús
Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.)
Defensa y Justicia – Central Córdoba
Boca – San Lorenzo
Independiente – Unión
Talleres – Instituto
ZONA B
Argentinos – Rosario Central
Banfield – Gimnasia
Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central
Atlético Tucumán – Aldosivi
Huracán – River
Sarmiento – Racing
Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano
Fecha 11 (Fin de semana del 15/03)
Interzonal: Belgrano – Talleres
ZONA A
Instituto – Independiente
Unión – Boca
San Lorenzo – Defensa y Justicia
Central Córdoba – Deportivo Riestra
Gimnasia (Mza.) – Estudiantes
Lanús – Newell’s
Platense – Vélez
ZONA B
Racing – Estudiantes (Rio Cuarto)
River – Sarmiento
Aldosivi – Huracán
Barracas Central – Atlético Tucumán
Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza.
Rosario Central – Banfield
Tigre – Argentinos
Fecha 12 (Fin de semana del 22/03)
Interzonal: Argentinos – Platense
ZONA A
Vélez – Lanús
Newell’s – Gimnasia (Mza.)
Estudiantes – Central Córdoba
Deportivo Riestra – San Lorenzo
Defensa y Justicia – Unión
Boca – Instituto
Independiente – Talleres
ZONA B
Banfield – Tigre
Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central
Atlético Tucumán – Gimnasia
Huracán – Barracas Central
Sarmiento – Aldosivi
Estudiantes (Río Cuarto) – River
Belgrano – Racing
Fecha 13 (Fin de semana del 05/04)
Interzonal: Independiente – Racing
ZONA A
Talleres – Boca
Instituto – Defensa y Justicia
Unión – Deportivo Riestra
San Lorenzo – Estudiantes
Central Córdoba – Newell’s
Gimnasia (Mza.) – Vélez
Lanús – Platense
ZONA B
River – Belgrano
Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto)
Barracas Central – Sarmiento
Gimnasia – Huracán
Rosario Central – Atlético Tucumán
Tigre – Independiente Rivadavia Mza.
Argentinos – Banfield
Fecha 14 (Fin de semana del 12/04)
Interzonal: Lanús – Banfield
ZONA A
Platense – Gimnasia (Mza.)
Vélez – Central Córdoba
Newell’s – San Lorenzo
Estudiantes – Unión
Deportivo Riestra – Instituto
Defensa y Justicia – Talleres
Boca – Independiente
ZONA B
Independiente Rivadavia Mza. – Argentinos
Atlético Tucumán – Tigre
Huracán – Rosario Central
Sarmiento – Gimnasia
Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central
Belgrano – Aldosivi
Racing – River
Fecha 15 (Fin de semana del 19/04)
Interzonal: River – Boca
ZONA A
Independiente – Defensa y Justicia
Talleres – Deportivo Riestra
Instituto – Estudiantes
Unión – Newell’s
San Lorenzo – Vélez
Central Córdoba – Platense
Gimnasia (Mza.) – Lanús
ZONA B
Aldosivi – Racing
Barracas Central – Belgrano
Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)
Rosario Central – Sarmiento
Tigre – Huracán
Argentinos – Atlético Tucumán
Banfield – Independiente Rivadavia Mza.
Fecha 16 (Fin de semana del 26/04)
Interzonal: Independiente Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)
Zona A
Lanús – Central Córdoba
Platense – San Lorenzo
Vélez – Unión
Newell’s – Instituto
Estudiantes – Talleres
Deportivo Riestra – Independiente
Defensa y Justicia – Boca
ZONA B
Atlético Tucumán – Banfield
Huracán – Argentinos
Sarmiento – Tigre
Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central
Belgrano – Gimnasia
Racing – Barracas Central
River – Aldosivi
