"Dios no se mancha"

"Dios no se mancha", ¿por qué darle un toque espiritual o celestial, cuando Maradona fue una persona terrenal, mundana? Vivió y murió a su manera Si se quiere buscar una persona ejemplar, remitirse a Lionel Messi.

Por Sergio Miguel Rovira

Maradona fue un extraordinario jugador de fútbol de trascendencia mundial, pero su imagen personal y social dejaba mucho que desear.

A fines de noviembre se cumplió un nuevo aniversario de su muerte, de más está decir que todos los medios de comunicación nos atiborraron con comentarios, entrevistas y videos de partidos de fútbol. Su gol a los ingleses -ilegal- con la mano, exaltó la idea de la "viveza criolla" de los argentinos y los comentaristas deportivos dieron rienda suelta a la imaginación: "Barrilete cósmico…", "la mano de Dios", "la hija de Dios", "la Jueza de Dios".

No se debe buscar en las frases dichas por Diego algo que mueva a la reflexión, a la sensatez, siempre fue un provocador serial, un bocón. Pero no se lo critica por eso, era su forma de ser; sin embargo, su acercamiento por conveniencia económica a lideres y dictadores como Chávez, Maduro, Fidel Castro, Ortega, de los cuales decía ser su amigo y soldado de sus causas, ponen en evidencia su "argentinidad" a medias...tampoco fue un filántropo. Ninguneó al general San Martín al decir que "descreía que hubiera cruzado la cordillera…" "No me quiero parecer a San Martín, yo soy DAM, me basta y me sobra". Qué descaro, compararse con nuestro héroe nacional, por el solo hecho de tener habilidad con una pelota.

Su imagen familiar se fue desdibujando con el tiempo, su adicción a las drogas y sus relaciones sexuales promiscuas, aún con niñas menores de edad. "Dios no se mancha", porqué darle un toque espiritual o celestial, cuando Maradona fue una persona terrenal, mundana. Vivió y murió a su manera. Si se quiere buscar una persona ejemplar, remitirse a Lionel Messi.

*Sergio Miguel Rovira. DNI: 7.617.096.

