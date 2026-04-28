28 de abril de 2026 - 13:16

Prime Video cancela Gen V tras dos temporadas pese a su puntaje casi perfecto en críticas

Los productores confirmaron que los sobrevivientes de la serie se integrarán a la quinta temporada de The Boys y a otros proyectos derivados de la franquicia.

Una de las series estrella de la platafoma se queda sin renovación.&nbsp;

Una de las series estrella de la platafoma se queda sin renovación. 

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Prime Video decidió cancelar Gen V tras su segunda temporada, una noticia inesperada para los seguidores de la franquicia. A pesar de mantener una calificación sobresaliente en plataformas como Rotten Tomatoes, la serie que exploró los pasillos de la Universidad Godolkin no tendrá continuidad propia, aunque sus personajes clave seguirán vinculados al universo principal.

Leé además

si encontras una mandarina con moho en tu casa no la tires, tenes un tesoro

Si encontrás una mandarina con moho en tu casa no la tires, tenés un tesoro

Por Redacción Por Las Redes
asi es el renault 12 version 2027: el clasico automovil que sale a dominar las calles de nuevo

Así es el Renault 12 versión 2027: el clásico automóvil que sale a dominar las calles de nuevo

Por Ignacio Alvarado

La noticia llega en un momento de transición para la plataforma. The Boys, que debutó en 2019, pasó de ser una producción de audiencia moderada a convertirse en uno de sus pilares más sólidos. Con el final de la serie madre programado para su quinta temporada, el estudio ha comenzado a cerrar hilos argumentales para concentrar el impacto narrativo en un solo frente.

Un movimiento estratégico hacia el final de la saga

La cancelación de Gen V responde a una necesidad de centralización narrativa. El mecanismo detrás de esta decisión no es el rendimiento de la serie, que ha sido excelente en críticas y visionados, sino la gestión de una trama compartida que se encamina a su fin. Mantener una serie paralela mientras The Boys cierra su historia principal obligaba a coordinar cronologías complejas que podrían diluir la tensión del conflicto final.

Al integrar a los estudiantes de Godolkin directamente en la temporada 5, Prime Video asegura que todos los "supers" relevantes estén en el tablero para el enfrentamiento definitivo contra Patriota. Los productores ejecutivos Eric Kripke y Evan Goldberg señalaron que, aunque les hubiera gustado seguir en la universidad, el futuro de estos personajes ahora depende de la historia central y otros proyectos en desarrollo.

El mensaje de Jaz Sinclair y el futuro en Vought Rising

Jaz Sinclair, protagonista de la serie como Marie Moreau, utilizó sus redes sociales para agradecer la experiencia y el apoyo de los fanáticos tras conocerse la noticia. Su despedida marca el fin de una etapa, pero no del personaje, ya que los productores garantizaron que los espectadores volverán a ver a los protagonistas de esta ficción universitaria pronto.

Mientras el arco de Godolkin se cierra, el universo de la corporación Vought se expande hacia el pasado. Ya está en marcha Vought Rising, una precuela ambientada entre las décadas de 1940 y 1950. Esta nueva producción contará con el regreso de Soldier Boy y Stormfront, interpretados por Jensen Ackles y Aya Cash respectivamente, para explorar los orígenes de la empresa química.

La estrategia de Prime Video parece ser la de rotar sus historias derivadas en lugar de mantener múltiples series activas de forma simultánea. De esta manera, aunque Gen V desaparezca de la grilla como título independiente, su legado narrativo y sus personajes sobrevivientes actuarán como refuerzos para el desenlace de la guerra entre Carnicero y los siete.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Pequeños cambios en los hábitos de limpieza pueden generar un efecto positivo sostenido en el tiempo.

Por qué la esponja está dejando de utilizarse en la limpieza y cual es la alternativa más saludable

Por Lucas Vasquez
La nueva película de Prime Video que convierte a un héroe en villano.

La nueva película slasher de Prime Video con un héroe infantil convertido en villano

Amazon Prime Video retrasó el estreno de Proyecto Salvación en streaming.

Amazon Prime Video retrasa el estreno de "Proyecto Salvación" en streaming por un motivo millonario

Leonardo Sbaraglia y Luisana Lopilato protagonizarán una nueva película en Netflix. 

Leonardo Sbaraglia y Luisana Lopilato protagonizan una inesperada película de Netflix

Por Redacción Espectáculos