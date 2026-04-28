Prime Video cancela Gen V tras dos temporadas pese a su puntaje casi perfecto en críticas

Los productores confirmaron que los sobrevivientes de la serie se integrarán a la quinta temporada de The Boys y a otros proyectos derivados de la franquicia.

Una de las series estrella de la platafoma se queda sin renovación.

Prime Video decidió cancelar Gen V tras su segunda temporada, una noticia inesperada para los seguidores de la franquicia. A pesar de mantener una calificación sobresaliente en plataformas como Rotten Tomatoes, la serie que exploró los pasillos de la Universidad Godolkin no tendrá continuidad propia, aunque sus personajes clave seguirán vinculados al universo principal.

La noticia llega en un momento de transición para la plataforma. The Boys, que debutó en 2019, pasó de ser una producción de audiencia moderada a convertirse en uno de sus pilares más sólidos. Con el final de la serie madre programado para su quinta temporada, el estudio ha comenzado a cerrar hilos argumentales para concentrar el impacto narrativo en un solo frente.

Un movimiento estratégico hacia el final de la saga La cancelación de Gen V responde a una necesidad de centralización narrativa. El mecanismo detrás de esta decisión no es el rendimiento de la serie, que ha sido excelente en críticas y visionados, sino la gestión de una trama compartida que se encamina a su fin. Mantener una serie paralela mientras The Boys cierra su historia principal obligaba a coordinar cronologías complejas que podrían diluir la tensión del conflicto final.

Al integrar a los estudiantes de Godolkin directamente en la temporada 5, Prime Video asegura que todos los "supers" relevantes estén en el tablero para el enfrentamiento definitivo contra Patriota. Los productores ejecutivos Eric Kripke y Evan Goldberg señalaron que, aunque les hubiera gustado seguir en la universidad, el futuro de estos personajes ahora depende de la historia central y otros proyectos en desarrollo.

El mensaje de Jaz Sinclair y el futuro en Vought Rising Jaz Sinclair, protagonista de la serie como Marie Moreau, utilizó sus redes sociales para agradecer la experiencia y el apoyo de los fanáticos tras conocerse la noticia. Su despedida marca el fin de una etapa, pero no del personaje, ya que los productores garantizaron que los espectadores volverán a ver a los protagonistas de esta ficción universitaria pronto.