Expectativa en Godoy Cruz por las elecciones de este sábado

El Expreso elegirá a su presidente por los próximos 4 años. Chapini, Manzur, y Sajú los nombres en pugna para sacar al club de la Primera Nacional.

Godoy Cruz necesita recuperar la calma, y tiene la obligación de empezar a trabajar en el operativo retorno en la Primera Nacional. Pero para eso, el primer paso se dará este sábado, cuando se confirme quién será su presidente por los próximos cuatro años.

1830 socios tendrán el privilegio y la responsabilidad de concurrir a las urnas y dictaminar con su voto el rumbo a seguir en el futuro cercano. Con los dos nombres más fuertes del actual oficialismo separados en dos listas (presidente y vicepresidente), y un tercer grupo que asoma en busca de la revancha, las encuestas están muy parejas.

Desde lo organizativo, cabe destacar que los sufragios comenzarán desde las 9 horas de este sábado, extendiéndose hasta las 18 horas. El lugar elegido es la sede del club. Una vez agotado el plazo para emitir el voto comenzará el recuento, por lo que se especula que cerca de las 20 horas ya habrá noticias acerca del ganador.

Godoy Cruz escogerá el rumbo por 4 años: José Manzur - Alejandro Chapini - Adrián Sajú José Manzur - Alejandro Chapini - Adrián Sajú web Fuerza Tombina es la lista que encabeza el actual presidente de la institución, Alejandro Chapini. Junto con Fernando Da Fré y Emilia Molina como vicepresidentes, va por un nuevo período al frente del Expreso. Su plataforma de campaña incluye seguir apostando por el crecimiento social y de las disciplinas, además del armado de un plantel con futbolistas de peso para retornar rápido a Primera División. Lo que no trascendió es la identidad del entrenador al cual buscarán, aunque es casi un hecho que no será el actual DT Omar Asad.

Por su parte, José Manzur diagramó Unidad Tombina, una lista que cuenta con la participación de Fernando Muñoz y Mariano Buenanueva en los cargos de vicepresidentes. El empresario quiere tomar las riendas y dar un giro en la búsqueda institucional, apuntando todos los cañones al retorno a la Liga Profesional. Desde los nombres, el elegido para ser el entrenador es Mariano Toedtli, exayudante de campo de Gabriel Heinze.