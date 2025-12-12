12 de diciembre de 2025 - 17:49

Expectativa en Godoy Cruz por las elecciones de este sábado

El Expreso elegirá a su presidente por los próximos 4 años. Chapini, Manzur, y Sajú los nombres en pugna para sacar al club de la Primera Nacional.

image
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Desde lo organizativo, cabe destacar que los sufragios comenzarán desde las 9 horas de este sábado, extendiéndose hasta las 18 horas. El lugar elegido es la sede del club. Una vez agotado el plazo para emitir el voto comenzará el recuento, por lo que se especula que cerca de las 20 horas ya habrá noticias acerca del ganador.

Godoy Cruz escogerá el rumbo por 4 años:

José Manzur - Alejandro Chapini - Adrián Sajú
José Manzur - Alejandro Chapini - Adrián Sajú

José Manzur - Alejandro Chapini - Adrián Sajú

Fuerza Tombina es la lista que encabeza el actual presidente de la institución, Alejandro Chapini. Junto con Fernando Da Fré y Emilia Molina como vicepresidentes, va por un nuevo período al frente del Expreso. Su plataforma de campaña incluye seguir apostando por el crecimiento social y de las disciplinas, además del armado de un plantel con futbolistas de peso para retornar rápido a Primera División. Lo que no trascendió es la identidad del entrenador al cual buscarán, aunque es casi un hecho que no será el actual DT Omar Asad.

Por su parte, José Manzur diagramó Unidad Tombina, una lista que cuenta con la participación de Fernando Muñoz y Mariano Buenanueva en los cargos de vicepresidentes. El empresario quiere tomar las riendas y dar un giro en la búsqueda institucional, apuntando todos los cañones al retorno a la Liga Profesional. Desde los nombres, el elegido para ser el entrenador es Mariano Toedtli, exayudante de campo de Gabriel Heinze.

Además está Adrián Sajú, que encabeza la propuesta denominada Primero Godoy Cruz con la cual quiere tomarse la revancha personal tras las elecciones de 2021, cuando fue superado por la fórmula Chapini - Manzur. Con Pablo Guaycochea y Julio Cerimele Zapata como vicepresidentes, buscará darle identidad al fútbol, y fomentar la educación, cultura e inclusión. En cuanto a lo deportivo, es el único que le daría la continuidad en el cargo a Omar Asad y su cuerpo técnico.

Así se prepara el Tomba para votar, y tomar una decisión fundamental respecto al futuro del club. La elección concentra la atención del fútbol de Mendoza, y promete ser el comienzo de una nueva historia. Debido a su importancia, tendrá cobertura durante toda la jornada de Diario Los Andes.

Las listas que se presentan en Godoy Cruz:

  • Fuerza Tombina :Alejandro Chapini - Fernando Da Fré - Emilia Molina
  • Unidad Tombina: José Mansur - Fernando Muñoz - Mariano Buenanueva
  • Primero Godoy Cruz: Adrián Sajú - Pablo Guaycochea - Julio Cerimele Zapata
