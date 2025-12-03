Godoy Cruz comienza su resurgimiento con la confirmación de las listas para las elecciones del 13

El año de Godoy Cruz había comenzado con las mejores expectativas, producto del regreso al Estadio Feliciano Gambarte y la participación internacional, pero una profunda crisis futbolística tiró por tierra todo y el doloroso descenso se consumó. El Tomba tocó fondo, y ahora buscará impulso para resurgir, comenzando por el plano institucional.

Cuando el árbitro marcó el final del fatídico partido ante Deportivo Riestra , los popes Bodegueros comprendieron que la principal necesidad era ordenar lo dirigencial, y elegir a la nueva comisión directiva que se hará cargo del periplo por la Primera Nacional . Por eso mismo, rápidamente quedó confirmado que el 13 de diciembre serán las elecciones.

A partir de ese momento, los herméticos pasillos del club dejaron de emanar fútbol. Mientras el cuerpo técnico y los jugadores aguardan para saber que será de su futuro, el armado de las listas tomó el centro de la escena hasta este miércoles , cuando todo quedó confirmado.

Al cierre de esta edición, cuando todavía restaban un par de horas para el cierre del plazo legal para la presentación de candidaturas, quedaban c onfirmadas tres opciones para el pueblo Tombino. Se trata de nombres conocidos para los pisan el club, que irán por caminos distintos.

Las dos primeras listas que surgieron fueron una división del oficialismo . Según trascendió, las diferencias internas en la toma de decisiones de los últimos tiempos habrían provocado la fractura, y por ese motivo el presidente Alejandro Chapini y el vicepresidente José Manzur presentaron sus propios equipos de trabajo .

Sin embargo, en las últimas semanas apareció un tercer grupo, liderado por Adrián Sajú. Se trata de un socio que ya fue candidato en el pasado, y que intentará una vez más tomar las riendas.

Chapini – Manzur, dos viejos aliados que hoy son contrincantes:

En las instalaciones del club Godoy Cruz Antonio Tomba, los socios participan de las elecciones para elegir nuevos dirigentes del club. El festejo de José Manzur como nuevo Vicepresidente Primerojunto a Alejandro Chapini, nuevo presidente de Godoy Cruz An Presidente y vice irán separados, tras una vida juntos. José Gutierrez

El actual titular de la institución coqueteó durante varias semanas con acompañar desde otro lugar, pero no ser candidato a presidente. Luego de pensarlo en conjunto, cambió su postura y finalmente irá por la reelección junto a una parte de la actual comisión directiva, y a socios allegados. Los nombres que se destacan en la lista “Fuerza Tombina” son Fernando Da Fré y Emilia Molina, que irán como vicepresidentes.

José Manzur también había sido puesto en duda en algún momento, pero finalmente tomó la determinación de intentar recuperar el principal cargo del Expreso, y eligió a Fernando Muñoz y Mariano Buenanueva para que lo acompañen en la fórmula denominada “Unidad Tombina”.

Cabe destacar que Alejandro Chapini y José Manzur son dirigentes de Godoy Cruz desde la llegada de Acción Deportiva en 2001, cuando ambos eran colaboradores. Con el tiempo lograron ser presidentes, (Manzur entre 2012 y 2021, y Chapini entre 2021 y el presente) siempre trabajando en conjunto hasta esta ruptura.

Mientras tanto, Adrián Sajú ya fue candidato en las elecciones de 2021, cuando justamente cayó ante la dupla que ahora irá separada. El comerciante y ex integrante del Consejo Directivo del Andino Tenis Club presentó ”Primero Godoy Cruz”, con el acompañamiento de Pablo Guaycochea y Julio César Cerimele.

Este último grupo es el único que, hasta el momento, difundió sus propuestas para seducir a la masa societaria. En la plataforma de campaña se destacan cinco pilares: fútbol con identidad; obras y servicios de primera; el socio como corazón del club; educación, cultura e inclusión; y una gestión moderna y transparente.

Los detalles de la elección del 13 de diciembre:

image

Desde lo organizativo, la institución confirmó un cambio muy importante para la realización de la asamblea que elegirá las nuevas autoridades. En contraposición al 2021, cuando fue a mano alzada, esta vez los comicios serán a través de las urnas.

Por otro lado, a través de un comunicado oficial, Godoy Cruz confirmó donde se llevará a cabo el proceso. “El acto electoral se realizará en la sede social del club (Balcarce 477), en el horario de 9:00 a 18:00 horas”, informaron al respecto. Allí también se hizo público el padrón de los 1830 socios habilitados para participar, que puede ser consultado en la página web de la institución.