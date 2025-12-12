Escándalo en AFA: la DGI denunció a la entidad por supuesta apropiación indebida de tributos

La Dirección General Impositiva (DGI) , realizó una denuncia durante el día de hoy contra la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), por supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de seguridad social.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el organismo, que depende de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) , estima un perjuicio fiscal de 7.000 millones de pesos.

En la denuncia, firmada por la jefa interina de la Sección Penal de la División Jurídica de ARCA, Vanina Vidal , se acusa a la AFA de no haber ingresado al fisco los montos retenidos, que superan el límite de 100.000 pesos mensuales, con maniobras que se dieron en un periodo que cubre desde agosto del 2024 hasta la actualidad.

Atravesando un período turbulento de su historia, con investigaciones vinculadas a la causa Sur Finanzas , la AFA sumó una nueva denuncia penal, esta vez por parte del DGI.

En la misma , se acusa a la entidad madre del fútbol argentino de incumplir los delitos mencionados en los artículos 4 y 7 de la ley 27.430 del Régimen Penal Tributario , en los cuales se califica como infracciones a la “apropiación indebida de tributos” y de “recursos de la seguridad social”, con plazos de 30 días para depositar, total o parcialmente, el dinero evadido o, en caso de no hacerlo, afrontar condenas de dos hasta seis años de prisión, para el “agente de retención”.

Además, la denuncia afirma que, hasta el pasado miércoles 10 de diciembre, las retenciones impositivas permanecían impagas, mientras que las que afectan a la seguridad social fueron depositadas en la fecha mencionada.

La División Recaudación Grandes Contribuyentes aclara que el monto de retenciones impositivas impagas es de $916.005.301,41, distribuidos entre IVA e impuestos a las ganancias entre los meses de agosto y septiembre de este curso. Por su lado, en cuanto a las contribuciones de seguridad social, que fueron ingresadas con posterioridad al vencimiento legal, las mismas son de $6.677.898.210,82.

La acusación menciona al presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, como el principal responsable, como agente de retención y administrador de clave fiscal.