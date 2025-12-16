Premios The Best: habrá presencia argentina entre los candidatos

El máximo reconocimiento a las actuaciones individuales que otorga la FIFA , conocido como "The Best" , se celebrará en Doha, Catar, a partir de las 14 en Argentina. El evento podrá seguirse a través de FIFA.com, la plataforma oficial , donde más de un argentino puede llevarse reconocimientos.

Entre los reconocimientos más destacados, Emiliano "Dibu" Martínez busca quedarse con el premio al mejor arquero del mundo por tercera vez, luego de haberlo ganado en 2022 y 2024 . Por otra parte, Lionel Messi competirá para integrar el Equipo de la Temporada, pero no peleará por el premio individual al mejor jugador, un logro que mantuvo durante 18 temporadas consecutivas desde 2007.

En cuanto al premio a "Mejor Jugador del Año" Los nombres como los de Lamine Yamal, Rapinha ,Hakimi y Ousmane Dembelé no sorprenden, pero lo que si lo hace son las grandes ausencias argentinas en la nómina. Una de ellas, Lionel Messi, quien tuvo 18 nominaciones consecutivas en este apartado, donde lo ganó en tres ocasiones y completó el podio varias veces. De todas formas, el capitán de la Selección Argentina dirá presente en la celebración, ya que integra la lista de delanteros para conformar el Once Ideal, junto a Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

Por otro lado, otra ausencia a destacar es la de Julián Álvarez, muchos creen que merecía estar dentro de los candidatos. El delantero del Atlético de Madrid ha tenido una temporada fenomenal, desde que llegó al "colchonero" firmó 38 goles en 70 partidos y además repartió 11 asistencias , agregando que fue verdugo de los grandes equipos de España y es pretendido por clubes que estarían dispuestos a pagar una cifra millonaria por él.

Dentro de los reconocimientos que brinda "The Best" se encuentran los premios Puskás al mejor gol del año en la rama masculina y el premio Marta al mejor gol de la rama femenina . Dentro del premio al mejor gol del año, hay tres futbolistas argentinos nominados: Santiago Montiel (Independiente), Pedro De la Vega (Seattle Sounders) y Kishi Núñez (Boca Juniors).

En la historia de los Premios Puskás, que reconocen al mejor gol del año, algunos argentinos ya se han llevado el galardón, como Erik Lamela en 2021 y Alejandro Garnacho en 2024. En cambio, ninguna futbolista argentina ha ganado todavía el Premio Marta, destinado al mejor gol en la rama femenina, que ha tenido como destacada ganadora a la propia Marta en ediciones anteriores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1990072374172250557&partner=&hide_thread=false Pedro de la Vega's GOLAZO is nominated for the FIFA Puskás Award.



Vote here: https://t.co/ffkj4zJI3X pic.twitter.com/hQVqgjr9Au — Major League Soccer (@MLS) November 16, 2025 Gentileza

Además, en una reciente sección donde se otorga un premio a los fanáticos o hinchas más fieles de un equipo o selección, también hay un argentino nominado y es Alejandro Ciganotto, por su viaje a dedo desde Argentina hasta Río de Janeiro para la semifinal de Racing vs. Flamengo. Este gesto con su equipo lo posicionó como uno de los favoritos para llevarse el premio "The Best a la afición".

Finalmente, los argentinos son, una vez más, los argentinos son un pilar fijo dentro de los grandes premios en el mundo del fútbol. En esta ocasión, están nominados en varios apartados, donde pueden llevarse el reconocimiento al que nos han acostumbrado,. El evento para ver los premios se podrá seguir a través de la página web oficial de la FIFA, FIFA.com, y comenzará a partir de las 14 horas argentinas de este martes 16 de diciembre.