Detuvieron al organizador del evento de Messi en la India: los detalles y el pedido de disculpas

El descontrol invadió Calcuta, la ciudad de la India , luego de que Lionel Messi tuviera que abandonar el estadio antes de lo esperado, enfureciendo a los hinchas locales que lo hicieron saber. Frente a tal descontrol, fue arrestado el responsable de la organización

Locura por Messi en la India: el público destrozó el estadio y se abrió una investigación

El capitán argentino no estaba solo de la India: lo acompañaban Luis Suárez y Rodrigo De Paul, quienes también se vieron comprometidos por un grupo de personas que los rodearon , lo que provocó que ni siquiera pudieran acercarse a las tribunas. Esto cortó de manera precoz la visita del rosarino a la cancha, que duró apenas diez minutos.

Frente a la desorganización que rodeó toda la visita del astro argentino , donde la cita del día de hoy debía ser una fiesta y terminó en un caos, la Policía Nacional anunció que, como consecuencia, arrestaron al responsable del evento y así lo confirmó Jawed Shamim, el Director General de Ley y Orden.

El público de la India invadió el campo de juego y obligó la salida anticipada de Lionel Messi

“Ahora hay normalidad. La segunda parte es la investigación; se presentó la denuncia y el organizador principal fue arrestado. Les digo que ellos (los organizadores) devolverán el pago de las entradas de los aficionados”, declaró el Director General de Ley y Orden.

Luego de los disturbios que empezaron con la invasión al campo de juego y culminaron con traspasos en las barricadas de seguridad , acompañados de personas que arrancaban sillas y butacas del estadio, las cuales terminaron en el campo de juego, Mamata Banerjee, quien es la jefa de gobierno de Bengala Occidental, se mostró arrepentida por el accionar del público hindú.

Luego de lo ocurrido, Mamata Banerjee emitió un mensaje público en el que se disculpaba con el jugador del Inter Miami: “Sinceras disculpas a Lionel Messi, así como a todos los amantes del deporte y sus fanáticos, por el desafortunado incidente”, agregó la funcionaria.

image Mamata Banerjee, principal ministra de Bengala Occidental. Gentileza

El homenaje al ídolo terminó en una jornada agitada

En un contexto que era inicialmente en modo de homenaje para Lionel Messi, donde la propia ciudad le habia construido una estatua al jugador. La situación se vio claramente afectada por la falta de controles y medidas de Seguridad que tuvo el evento y esto hizo que el jugador tuviera que abandonar imprevistamente el encuentro, en el público la frustración escalo a tal punto que se volvió incontrolable.

Las críticas se intensificaron a medida que salieron a la luz detalles sobre los problemas que atravesaron los asistentes, desde demoras en el ingreso hasta la falta de servicios esenciales. El incumplimiento de las obligaciones asumidas por la organización generó reclamos en redes sociales y protestas directas en los alrededores del estadio. La policía ya se encuentra en marcha para detallar cada irregularidad y debido a ellas, fue arrestado el organizador.