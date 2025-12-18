Otra batalla en el Lusail: confirmaron fecha y hora para la Finalissima entre Argentina y España

La Selección argentina y su par de España ya conocen el horario en el que disputarán la Finalissima 2026 , el partido que enfrentará a los campeones de América y de Europa . El encuentro se jugará el 27 de marzo de 2026 en el Estadio Icónico de Lusail , en Qatar.

Selección Argentina: a tres años de la gloria en Qatar, la lista para el próximo mundial sigue con dudas

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas , el duelo comenzará a las 15 horas de Argentina .

La edición del próximo año será la segunda Finalissima desde que el certamen fue reinstaurado como reemplazo de la Copa Confederaciones , torneo que reunía a los campeones continentales, al último ganador del Mundial y al país anfitrión de la siguiente Copa del Mundo.

Tras la desaparición de la Confederaciones, se resolvió disputar la Finalissima a partir de 2022. En aquella primera edición, la Argentina, que venía de consagrarse en la Copa América 2021 y cortar una sequía de 28 años sin títulos, goleó 3-0 a Italia , campeón de la Eurocopa, en el estadio de Wembley.

La “ Albiceleste ” ya había ganado este trofeo en 1993 , cuando se denominaba Copa Artemio Franchi . En esa oportunidad, el equipo dirigido por Alfio Basile se impuso por penales ante Dinamarca , luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, tras haber clasificado como campeón de la Copa América 1991.

En la previa del partido, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, destacó que la Finalissima “es más que una competición” y la definió como “un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones”, además de una oportunidad para los hinchas de disfrutar de “un acontecimiento verdaderamente histórico”.

En tanto, el titular de la UEFA, Aleksander Ceferin, remarcó que el encuentro “simboliza la unión de dos continentes futbolísticos” y demuestra “el alcance global del deporte en un partido de enorme prestigio”.

El Estadio Icónico de Lusail será nuevamente escenario de un duelo histórico para la Argentina, ya que allí el seleccionado nacional conquistó el Mundial de Qatar 2022, tras vencer a Francia en una final inolvidable que terminó 3-3 y se definió por penales.