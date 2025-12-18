Brilló en el ascenso y murió volviendo a casa: la joven estrella que perdió la vida en Inglaterra

El joven delantero Ethan Mcleod, de 21 años, falleció en un brutal accidente automovilístico, luego de jugar con su club, Macclesfield. Su exequipo, Wolves, está "devastado".

El fútbol inglés está de luto por el trágico fallecimiento de Ethan Mcleod, un talentoso delantero de tan solo 21 años. El jugador, que militaba en el Macclesfield de la National League North (ascenso británico), murió ayer, 17 de diciembre de 2025, tras un brutal accidente automovilístico.

La tragedia ocurrió alrededor de las 22:40 (hora de Inglaterra), poco después de que Mcleod enfrentara al Bedford Town. El joven regresaba a su casa cuando su vehículo, un Mercedes blanco, impactó contra el guardarraíl de la autopista M1. A pesar de la asistencia inmediata, el joven fue declarado muerto en el lugar del siniestro.

Juvenil de los Wolves y promesa de Inglaterra Mcleod se formó en las divisiones juveniles del Wolverhampton Wanderers (Wolves), club al que se unió a los siete años y con el que firmó un contrato profesional en 2023.

Durante su etapa formativa, el joven incluso llegó a representar a la selección inglesa en categorías juveniles. En la actual temporada, Mcleod demostraba su potencial en el Macclesfield, donde disputó siete partidos, marcando tres goles, o dos goles en sus últimas cinco apariciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/thesilkmen/status/2001269648658989147&partner=&hide_thread=false With the heaviest of hearts and an overwhelming sense of surrealism that Macclesfield FC can confirm the passing of 21-year-old forward Ethan McLeod.



La policía de Northamptonshire informó que no hubo otros vehículos involucrados en el choque. Como consecuencia de las pericias, la autopista M1 debió ser cerrada por más de ocho horas.

El homenaje de la Premier League La noticia causó conmoción en Inglaterra. Tanto Macclesfield como Wolverhampton Wanderers emitieron comunicados oficiales expresando su inmensa tristeza. El director de la academia de Wolves, Jon Hunter-Barrett, aseguró que "nadie tenía una mala palabra para Ethan". Una publicación compartida de Wolves (@wolves) Como tributo a su ex canterano, el Wolverhampton Wanderers anunció que realizará un minuto de silencio antes de su próximo partido de la Premier League contra el Brentford. Además, su hermano, Conor McLeod, forma parte actualmente del equipo sub-21 del Wolves.