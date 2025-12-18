18 de diciembre de 2025 - 19:54

Roberto Ramírez vuelve a Godoy Cruz y es el primer refuerzo del Tomba

El arquero regresa tras su paso por All Boys para sumarse al plantel que afrontará la Primera Nacional en 2026 con el objetivo de recuperar la categoría.

Con los colores del Tomba, Tito Ramírez ha jugado 56 partidos oficiales, es el primer refuerzo de la temporada.



Los Andes
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

La primera acción en su primer día de gestión como presidente de Godoy Cruz, para José Manzur fue la presentación del nuevo entrenador del Tomba, Mariano Toedtli y la segunda que sumó en cuatro días desde que asumió fue la comenzar a mover el mercado de pases.

El Tomba sumó un viejo conocido de la casa como primer refuerzo, Roberto Ramírez. El arquero que estaba en All Boys fue repatriado por el Pepe Manzur. El jugador comenzará una nueva etapa en el Tomba donde ya ha disputado 56 partidos con la camiseta del bodeguero.

image
Roberto Ram&iacute;rez, arquero de Godoy Cruz.

Roberto Ramírez, arquero de Godoy Cruz.

Ramírez vuelve a casa

Tito Ramírez pasó por todos los estados defendiendo los tres palos de Godoy Cruz, donde ocupó la titularidad, pero luego quedó de lado y terminó a préstamo a Quilmes, Guillermo Brown de Puerto Madryn y All Boys.

Hoy, Godoy Cruz está en una etapa de transición teniendo en cuenta que el 95 por ciento de los jugadores son del club y tras perder la categoría, la mayoría de ellos tiene propuestas para continuar su carrera en algún equipo de la Liga Profesional o al menos es lo que esperan.

Transición y expectativas

Uno de ellos es el arquero Franco Petroli, quien ha sido un titular inamovible en el club, pero no se sabe si continuará en el plantel y lo más certero es que sea transferido. Por lo tanto, Ramírez llega para ocupar la titularidad o eso es lo que se estima. Con él, por el momento son 4 los arqueros en el equipo: Franco Petroli, Roberto Ramírez, Nicolás Claa y Edilson Salinas.

Petroli podría emigrar a Talleres de Córdoba, tras un posible salida de Guido Herrera, quien podría continuar su carrera en el Inter de Miami.

Liderazgo y objetivos

Ramírez, más allá de sus cualidades técnicas es un líder natural en el campo de juego, algo que ha carecido Godoy Cruz en las últimas tiempos. La falta de liderazgo se notó y mucho en los ultimos meses antes de la debacle del descenso.

image
Mariano Santiago tambi&eacute;n regres&oacute; al Expreso y ya trabaja con el plantel en Coquimbito.&nbsp;

Mariano Santiago también regresó al Expreso y ya trabaja con el plantel en Coquimbito.

Quien también se encuentra trabajando en el plantel tombino bajo la conducción de Toedtli, es el volante Mariano Santiago (24), quien rescindió su contrato con Quilmes y regresó al Expreso.

Es el perfil de jugadores que apunta la nueva comisión directiva de a cara a la temporada 2026 con un solo objetivo: recuperar la categoría.

