River asegura su primer refuerzo: Fausto Vera llega para reforzar el mediocampo

El ex Argentinos Juniors, que disputó la última temporada en Atlético Mineiro , se incorpora al Millonario en préstamo con opción de compra. El club apunta a reestructurar el plantel conducido por Marcelo Gallardo antes del regreso a los entrenamientos.

Fausto Vera se incorpora a River desde Atlético Mineiro en préstamo por un año con opción de compra.

River Plate abrió su mercado de pases de cara a la temporada 2026 con el primer movimiento confirmado: Fausto Vera, mediocampista argentino de 25 años, se sumará al plantel dirigido por Marcelo Gallardo. El jugador, surgido de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, llega desde Atlético Mineiro en condición de préstamo por un año con opción de compra fijada en 4 millones de dólares.

Reforzando el mediocampo La incorporación de Vera responde a la necesidad de reforzar el mediocampo, afectado por varias bajas, entre ellas la de Enzo Pérez, y a la estrategia de la dirigencia de manejar las transferencias con prudencia económica. El acuerdo contempla un cargo inicial de 500 mil dólares y la oficialización del pase podría concretarse en las próximas horas, tras la revisión médica del jugador, quien ya se encuentra en Buenos Aires.

El recorrido profesional de Vera muestra un ascenso sostenido: debutó en Argentinos Juniors en 2019, pasó por Corinthians en 2022 y se sumó a Atlético Mineiro en 2024. En la última temporada disputó 32 partidos, alternando titularidad con suplencia, y acumuló experiencia en competencias nacionales e internacionales, incluyendo Brasileirao, Copa Sudamericana y Copa de Brasil.

image Tras la salida de algunos históricos del Millo, Vera llega para reforzar el medio campo en el equipo de Gallardo. Gentileza. Experiencia y recorrido Además de su recorrido en clubes, Vera formó parte de las selecciones juveniles argentinas y participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la Sub 23. Su llegada a River permitirá a Gallardo contar con un jugador que combina proyección, recorrido internacional y experiencia en selecciones juveniles.

Refuerzos que podrían llegar Mientras tanto, la dirigencia continúa negociando otras incorporaciones para reforzar distintas zonas del plantel. Entre los objetivos se encuentran Santiago Ascacibar, Tadeo Allende y Santino Andino, además de mantener abiertas las gestiones por Gianluca Prestianni y Claudio Echeverri. River busca equilibrar refuerzos que aporten tanto a la competitividad inmediata como al desarrollo a futuro.