Mendoza Touch Rugby hizo historia en Chile y proyecta un salto internacional para la disciplina argentina

La temporada reciente marcó un punto de inflexión para Mendoza Touch Rugby y para el desarrollo de esta disciplina en Argentina . Con un triunfo histórico ante un seleccionado chileno y una fuerte presencia en el Nacional de Rosario, además de la proyección al escenario europeo, el equipo mendocino consolidó un proceso que ya trasciende fronteras.

El crecimiento a nivel deportivo tuvo su expresión más contundente en el plano internacional. En el Torneo Trasandino disputado en Santiago , Mendoza Touch logró un resultado sin precedentes: la primera victoria frente a un seleccionado nacional de Chile , al imponerse ante el combinado M50 .

El logro fue significativo no sólo por el resultado, sino por su valor simbólico y deportivo. Fue la primera vez que un equipo mendocino venció a un seleccionado chileno en su propio país, reflejando el salto técnico, físico y colectivo alcanzado por el plantel.

Además, Mendoza Touch protagonizó un primer tiempo de alto nivel ante el seleccionado M45 , imponiéndose 3–2 antes de que el desgaste físico inclinara el resultado final . La actuación fue destacada por los organizadores y por los equipos locales, sorprendidos por la intensidad, disciplina táctica y competitividad del conjunto mendocino.

La participación se completó con el segundo puesto en el triangular frente a los dos seleccionados nacionales de Chile, consolidando la mejor actuación internacional de Mendoza Touch hasta la fecha.

“Fue un viaje extraordinario en todo sentido. Los chilenos estaban realmente sorprendidos por nuestro nivel. Esto confirma que el trabajo de estos años empieza a dar frutos”, destacó Giancarlo Spinetta, secretario de la Asociación Mendocina de Rugby Touch (AMRT).

image

La expansión Nacional y la consolidación del Rugby Touch en Argentina

El segundo gran eje de la temporada fue el Torneo Nacional de Touch Rugby en Rosario, que reunió a 16 equipos de distintas provincias, una cifra récord que confirma la expansión federal de la disciplina en Argentina.

La competencia evidenció un salto cualitativo en organización, nivel de juego y exigencia competitiva, obligando a los equipos a sostener procesos de entrenamiento cada vez más profesionales. En ese contexto, la participación de Mendoza Touch se dio frente a rivales más preparados y con un calendario más intenso, consolidando su lugar entre los protagonistas del país y marcando un punto de inflexión para la expansión de este particular deporte en Argentina.

image

El camino al escenario mundial del Touch Rugby

El cierre del recorrido apunta al futuro. Mendoza Touch ya trabaja en la preparación para Touch and Tapas, el primer torneo europeo (Elche, España), que disputará junto a Argentina Touch, una experiencia inédita para el deporte a nivel nacional y un paso decisivo en la proyección internacional.

La participación, prevista para 2026, permitirá medirse con equipos europeos, incorporar nuevas dinámicas de juego y elevar los estándares competitivos, además de fortalecer los vínculos internacionales.