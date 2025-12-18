18 de diciembre de 2025 - 18:52

Primera Nacional: Fausto Montero regresa a Deportivo Maipú y refuerza el plantel para 2026

El Memo, tras un año en Atlanta, vuelve a calle Vergara para aportar su experiencias y liderazgo en el Cruzado que se prepara para la próxima temporada.

Tras una temporada en Atlanta, el Memo vuelve al Cruzado, donde jugó 4 temporadas con la camiseta del Botellero.&nbsp;

Los Andes
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Deportivo Maipú continúa moviéndose en el mercado de pases de cara a la temporada 2026, y este jueves confirmó el regreso de Fausto Montero, ex capitán del club. El mediocampista, referente histórico del Cruzado, vuelve a calle Vergara con la misión de aportar experiencia y liderazgo al plantel dirigido por el cuerpo técnico actual.

Montero, que ya vistió la camiseta de Maipú durante varias temporadas, se convierte en uno de los refuerzos más importantes del equipo. Su regreso busca no solo fortalecer la mitad de la cancha, sino también transmitir la identidad y los valores del club a los jugadores más jóvenes.

image

Refuerzo de jerarquía

El Memo tendrá un rol fundamental en el armado del equipo para la próxima campaña, donde Deportivo Maipú pretende ser competitivo en todas las competencias y consolidar un proyecto que combina experiencia y juventud. El entrerriano vuelve al Sperdutti, luego de estar una temporada jugando en Atlanta.

image

Suma de refuerzos

Con el arribo de Montero, la dirigencia del Cruzado refuerza la base del plantel y envía un mensaje claro: apuesta por referentes con historia en el club para liderar a los nuevos talentos y asegurar una transición sólida de cara a la temporada 2026.

Integración al equipo

El regreso del entrerriano se suma a los otros dos refuerzos confirmados por el Botellero, el delantero Luis Felipe Rivarola (Atlético San Martín) y el volante Juan Pablo Gobetto (Alvarado).

El ex capitán se sumará a los entrenamientos en los próximos días, con la expectativa de integrarse rápidamente al equipo y aportar su visión de juego, su experiencia en partidos clave y su capacidad de liderazgo dentro y fuera de la cancha.

