Alerta Scaloni: El futuro rival de Argentina en el Mundial 2026 que puso en aprietos a Marruecos

La Selección de Marruecos gana en tiempo extra 3-2 ante Jordania en la final de la Copa Árabe de la FIFA 2025. El resultado pone en alerta a Argentina, su próximo rival en el Mundial 2026.

Jordania, rival de Argentina en el Mundial 2026, cayó en la final de la Copa Árabe ante Marruecos.

Jordania, rival de Argentina en el Mundial 2026, cayó en la final de la Copa Árabe ante Marruecos.

La Selección de Marruecos se consagra campeona de la Copa Árabe de la FIFA 2025 tras vencer a Jordania en la gran final. El partido, disputado en el Estadio Icónico de Lusail, terminó 3-2 a favor de los marroquíes en tiempo extra, después de que el marcador regular finalizara 2-2.

A pesar de la derrota, el camino de Jordania en el torneo es un llamado de atención para la Selección Argentina, a la que enfrentará en la fase de grupos del Mundial 2026.

Jordania, que es dirigida por el entrenador marroquí Jamal Sellami, disputa esta final por primera vez en su historia.

image

La solidez defensiva que sorprendió a todos

El desempeño jordano se basa en la disciplina táctica y la resolución defensiva. Previamente, Jordania logra dar el gran batacazo en las semifinales, eliminando al máximo favorito, Arabia Saudí, con una victoria por 1-0. Arabia Saudita es considerado históricamente un "viejo verdugo" de la Albiceleste.

Su estilo de juego se inclina hacia una estructura defensiva compacta, reforzada por una presión agresiva. Este orden táctico les permite llegar a la final con una racha de imbatibilidad de seis partidos en el torneo (cinco victorias y un empate, antes de la final). De hecho, solo encajan un gol en sus cinco partidos previos de la Copa Árabe.

image
Jordania, un equipo con garra y eficacia.

Jordania, un equipo con garra y eficacia.

En ataque, Jordania demuestra ser oportunista. Durante la final, la selección asiática consiguió dar la vuelta al marcador temporalmente con dos tantos del delantero Ali Olwan, quien es el máximo anotador de la competición y, según Nahuel Lanzón, especialista en fútbol de Asia y África, se trata de un atacante que "deja el alma en la cancha, se sacrifica por el resto del equipo, gana de arriba, aguanta la pelota y puede tirarse a los costados”.

image
Ali Olwan, delantero de Jordania.

Ali Olwan, delantero de Jordania.

La final, considerada un "auténtico choque de formas" por la solidez de ambos equipos, quedó marcada por la calidad individual, como el gol asombroso de media cancha que anotó Oussama Tannane de Marruecos. Aunque Jordania pierde el título, la firmeza defensiva que exhibe en este torneo sugiere que la Albiceleste se enfrenta a un rival temible en la próxima Copa del Mundo.

