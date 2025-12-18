18 de diciembre de 2025 - 09:58

El Mundial 2026 tendrá uno de los partidos más significativos de su historia

El próximo Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, tendrá un encuentro muy especial y esperado por todos.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El próximo 20 de junio de 2026, el máximo certamen futbolístico se vestirá de gala, ya que en esa fecha Japón y Túnez, integrantes del Grupo F junto con Países Bajos y el ganador del repechaje europeo, disputarán el partido número mil en la historia del Mundial.

La sede regiomontana será escenario de un acontecimiento histórico, el encuentro número mil en la trayectoria de las Copas del Mundo. El 20 de junio, el Estadio Monterrey abrirá sus puertas para un duelo que trascenderá el marcador, cuando Japón y Túnez se enfrenten en un compromiso cargado de simbolismo. No se tratará solo de una jornada de fase de grupos, sino de una cita que celebrará mil partidos.

image
El estadio del Monterrey es uno de los más modernos y simbólicos de Mexico.

El estadio del Monterrey es uno de los más modernos y simbólicos de Mexico.

El nuevo formato que estrenará en el mundial 2026

Cabe destacar que la Copa del Mundo busca reinventarse y adaptarse constantemente al fútbol moderno, y el próximo Mundial no será la excepción. El torneo pasará de 32 a 48 selecciones, distribuidas en doce grupos en la fase inicial, y tendrá como gran novedad la triple sede, con partidos repartidos entre Canadá, Estados Unidos y México.

image
Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial 2026.

Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial 2026.

El primer partido en la historia de la Copa del Mundo

Con la llegada del partido número mil en la próxima cita mundialista, el recorrido resulta bastante amplio desde el debut en 1930,en Uruguay, donde las emociones, las hinchadas y países enteros han sido protagonistas en cada certamen. Sin embargo, el encuentro que marcó el inicio del camino mundialista no fue uno solo, ya que fueron dos partidos disputados de manera simultánea.

Por un lado, Francia enfrentó a México en el Estadio Pocitos, y por el otro, Bélgica se midió ante Estados Unidos en el Gran Parque Central. Los franceses tuvieron la dicha de convertir el primer gol en la historia de los Mundiales, en lo que fue una victoria final por 4 a 1, mientras que los estadounidenses superaron a los europeos con un marcador de 3 a 0.

image
Estados Unidos contra Bélgica, uno de los partidos que marcaron la historia Mundialista.

Estados Unidos contra Bélgica, uno de los partidos que marcaron la historia Mundialista.

Túnez contra Japón en un partido por la historia

El encuentro entre nipones y tunecinos será inolvidable, ya que será el número mil en la historia de los Mundiales. Se enfrentarán por la segunda fecha del Grupo F en Monterrey, en un partido esperado desde el día del sorteo y que ya se repitió en una edición anterior del certamen.

En el Mundial Corea-Japón 2002, cuando los japoneses actuaban como locales, también se enfrentaron a Túnez en la fase de grupos, imponiéndose por 2 a 0 y clasificando cómodamente a los octavos de final de aquel torneo, donde fueron protagonistas. Solo resta esperar para ver si la historia se repetirá en el próximo Mundial, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.

image
Túnez Vs. Japón en el Mundial 2002.

Túnez Vs. Japón en el Mundial 2002.

