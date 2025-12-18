Boxeo: Jake Paul vs Anthony Joshua: más que un combate, un espectáculo
Entre bromas, toques y miradas intensas, la previa confirmó que este viernes el espectáculo será tan grande como la pelea. Una mezcla de boxeo, provocaciones y cifras millonarias convierte la pelea en uno de los eventos más esperados del año que se verá en vivo por Netflix.
Una mezcla de tensión y show fue el marco del pesaje entre el influencer estadounidense devenido a boxeador y el inglés ex campeón mundial de los pesos pesados.
El cruce entre Jake Paul y Anthony Joshua promete ser uno de los eventos más comentados del año. La previa en Miami dejó una combinación de tensión, provocaciones y espectáculo, anticipando la pelea que se celebrará este viernes en el Kaseya Center, con transmisión en vivo por Netflix desde las 22.30 de Argentina.
Durante la ceremonia, ambos estuvieron frente a frente con la icónica canción Eye of the Tiger de fondo. Paul provocó al británico con gestos y movimientos humorísticos, mientras Joshua se mantuvo serio, aunque respondió en momentos clave. La interacción incluyó toques en el pecho y el collar, y la intervención de un custodio, aunque las fotos posteriores mostraron a los dos sonriendo, dejando claro que formó parte del show que rodea al combate.
El evento no solo atrae la atención por el cruce de estilos, sino también por los números económicos. Joshua podría recibir entre 130 y 180 millones de dólares, mientras que Paul aseguró en X que su ganancia rondaría los 267 millones. El combate se realizará con reglas especiales: límite de peso de 111 kg para Joshua, 95,5 kg para Paul, guantes de 10 onzas y un ring de 6,7 x 6,7 metros. Serán ocho asaltos de tres minutos, registrados como pelea profesional.
Anthony Joshua, medallista de oro en Londres 2012 y ex campeón mundial de los pesados, llega con un historial de 28 victorias y 25 nocauts. Tras altibajos, incluyendo derrotas ante Andy Ruiz y Oleksandr Usyk, su carrera ha tomado giros inesperados, culminando en este enfrentamiento con Paul. Por su parte, Jake Paul, influencer convertido en boxeador profesional, ha ido construyendo su camino con un estilo polémico y mediático, generando debates sobre el futuro del boxeo y la combinación entre deporte y espectáculo.
El tamaño y la expectativa marcan la diferencia
La diferencia física entre Joshua y Paul (casi 15 centímetros) suma un condimento más al combate, mientras el mundo del boxeo observa si la estrategia de Paul puede desafiar la experiencia del británico. La pelea promete ser un nuevo capítulo en la tendencia de combinar entretenimiento y deporte, dejando registros importantes en los historiales profesionales de ambos pugilistas.