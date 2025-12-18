El Dibu Martínez y la bombilla que inmortaliza su atajada en el Mundial de Qatar

El arquero argentino recibió una pieza única hecha en Entre Ríos, que combina tradición artesanal con un recuerdo inolvidable de Qatar 2022.

El Dibu con su equipo de mate y la original bombilla que le regaló un artista entrerriano, diseñada para inmortalizar su histórica atajada en la final del Mundial 2022.

La pasión por el mate sigue sumando capítulos en la vida de los futbolistas argentinos. Esta vez, la historia involucra a Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la Selección, quien recibió una bombilla personalizada que inmortaliza su mítica atajada a Randal Kolo Muani en la final del Mundial de Qatar 2022.

La pieza fue creada por Germán Barsi, artesano de San Salvador, Entre Ríos, en bronce y alpaca con detalles de soldadura en plata. Según contó el propio Barsi, la idea surgió tras una videollamada entre un amigo y el hermano del arquero, donde Martínez pidió que los dos ramales de la bombilla representaran su acción clave bajo los tres palos.

Tradición y personalización El mate y sus accesorios ocupan un lugar central en la vida cotidiana de los argentinos, y los futbolistas no son la excepción. Muchos personalizan sus termos, mates y bombillas como extensión de su identidad y su vínculo con el equipo.

En el caso de Martínez, la bombilla presenta dos ramales de diferente grosor y un calado central que reproduce la emblemática atajada. Su compañero Marcos Acuña también recibió una versión propia, con la silueta de un huevo entre los ramales, siguiendo el mismo proceso artesanal.

image La pieza diseñada en bronce y alpaca es una obra del artista Germán Barsi, oriundo de San Salvador, Entre Ríos. Gentileza De Entre Ríos a la élite futbolística La pieza refleja la importancia de la artesanía nacional y cómo los objetos tradicionales acompañan la vida de los jugadores incluso en sus concentraciones y viajes internacionales. Barsi aseguró que pone el mismo empeño en cada trabajo, ya sea para un vecino o para un futbolista de elite, destacando la diversidad de pedidos que recibe: desde calados con animales hasta logos y mapas.