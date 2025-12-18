18 de diciembre de 2025 - 20:15

El Dibu Martínez y la bombilla que inmortaliza su atajada en el Mundial de Qatar

El arquero argentino recibió una pieza única hecha en Entre Ríos, que combina tradición artesanal con un recuerdo inolvidable de Qatar 2022.

El Dibu con su equipo de mate y la original bombilla que le regaló un artista entrerriano, diseñada para inmortalizar su histórica atajada en la final del Mundial 2022.

El Dibu con su equipo de mate y la original bombilla que le regaló un artista entrerriano, diseñada para inmortalizar su histórica atajada en la final del Mundial 2022.

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La pasión por el mate sigue sumando capítulos en la vida de los futbolistas argentinos. Esta vez, la historia involucra a Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la Selección, quien recibió una bombilla personalizada que inmortaliza su mítica atajada a Randal Kolo Muani en la final del Mundial de Qatar 2022.

Leé además

Fausto Vera se incorpora a River desde Atlético Mineiro en préstamo por un año con opción de compra.

River asegura su primer refuerzo: Fausto Vera llega para reforzar el mediocampo

Por Redacción Deportes
Tras una temporada en Atlanta, el Memo vuelve al Cruzado, donde jugó 4 temporadas con la camiseta del Botellero. 

Primera Nacional: Fausto Montero regresa a Deportivo Maipú y refuerza el plantel para 2026

Por Sergio Faria

La pieza fue creada por Germán Barsi, artesano de San Salvador, Entre Ríos, en bronce y alpaca con detalles de soldadura en plata. Según contó el propio Barsi, la idea surgió tras una videollamada entre un amigo y el hermano del arquero, donde Martínez pidió que los dos ramales de la bombilla representaran su acción clave bajo los tres palos.

Tradición y personalización

El mate y sus accesorios ocupan un lugar central en la vida cotidiana de los argentinos, y los futbolistas no son la excepción. Muchos personalizan sus termos, mates y bombillas como extensión de su identidad y su vínculo con el equipo.

En el caso de Martínez, la bombilla presenta dos ramales de diferente grosor y un calado central que reproduce la emblemática atajada. Su compañero Marcos Acuña también recibió una versión propia, con la silueta de un huevo entre los ramales, siguiendo el mismo proceso artesanal.

image
La pieza dise&ntilde;ada en bronce y alpaca es una obra del artista Germ&aacute;n Barsi, oriundo de San Salvador, Entre R&iacute;os.

La pieza diseñada en bronce y alpaca es una obra del artista Germán Barsi, oriundo de San Salvador, Entre Ríos.

De Entre Ríos a la élite futbolística

La pieza refleja la importancia de la artesanía nacional y cómo los objetos tradicionales acompañan la vida de los jugadores incluso en sus concentraciones y viajes internacionales. Barsi aseguró que pone el mismo empeño en cada trabajo, ya sea para un vecino o para un futbolista de elite, destacando la diversidad de pedidos que recibe: desde calados con animales hasta logos y mapas.

El francés reveló el trauma que le dejó la atajada de Dibu Martínez en la final del Mundial. / EFE
Le extraordinaria atajada de Dibu Mart&iacute;nez al franc&eacute;s Kolo Muani la final del Mundial de Qatar 2022.

Le extraordinaria atajada de Dibu Martínez al francés Kolo Muani la final del Mundial de Qatar 2022.

Un vínculo entre tradición y fútbol

La bombilla ya forma parte de los rituales de entrenamiento de la Selección y de los equipos donde juegan los futbolistas, reforzando la conexión con las costumbres argentinas pese a la distancia. La repercusión del regalo sorprendió incluso a su creador y generó un nuevo interés por la artesanía local, sumando un capítulo más a las tradiciones que los futbolistas eligen hacer propias mientras representan a Argentina.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Con los colores del Tomba, Tito Ramírez ha jugado 56 partidos oficiales, es el primer refuerzo de la temporada.

Roberto Ramírez vuelve a Godoy Cruz y es el primer refuerzo del Tomba

Por Sergio Faria
Dibu Martínez habló de la Finalísima

La sorprendente frase del Dibu Martínez sobre la Finalísima con España: "Es un entrenamiento"

Por Redacción Deportes
El galardón principal de los premios The Best.

Premios The Best: habrá presencia argentina entre los candidatos

Por Redacción Deportes
Así es la enorme casa del Dibu Martínez en Mar del Plata.

Así es la lujosa mansión del "Dibu" Martínez en Mar del Plata: estilo inglés y todas las comodidades

Por Agustín Zamora