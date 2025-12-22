22 de diciembre de 2025 - 23:15

María Sol Messi chocó en Miami y deberá rehabilitarse: cancelan su casamiento

La hermana de Lionel Messi sufrió un accidente en Miami que le provocó quemaduras y fractura de vértebras. Está fuera de peligro, pero debió suspender su casamiento previsto para enero.

María Sol Messi, la hermana de "la Pulga". 

Por Redacción Sociedad

María Sol Messi, hermana de Lionel Messi, sufrió un accidente automovilístico en Miami que le provocó quemaduras y fractura de vértebras. Por este motivo debió suspender su casamiento, previsto para el próximo 3 de enero.

La información fue revelada por Ángel de Brito en el programa LAM y luego confirmada por Celia Cuccittini, madre de María Sol y del capitán de la Selección argentina. Si bien la joven se encuentra fuera de peligro, deberá atravesar un proceso de rehabilitación por las lesiones sufridas.

Según explicó Celia Cuccittini, María Sol se descompensó mientras manejaba su camioneta y chocó contra una pared. Como consecuencia del impacto, sufrió una quemadura en la muñeca, fractura de dos vértebras y lesión en el talón.

El casamiento estaba previsto para realizarse en Rosario, Santa Fe, ciudad a la que la familia Messi ya había arribado para pasar las fiestas de fin de año. La boda iba a celebrarse junto a Julián “Tuli” Arellano, pareja de María Sol desde hace 12 años.

Arellano es técnico de la categoría Sub 19 del Inter Miami y mantiene un vínculo cercano con la familia Messi desde la adolescencia, cuando compartía actividades deportivas con Lionel en un club de barrio. También estuvo presente en el casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en 2017.

A lo largo de los años, María Sol Messi optó por mantener un perfil bajo, alejada de la exposición mediática. Actualmente vive en Rosario y se desempeña como empresaria y diseñadora de moda, al frente de su marca de trajes de baño femeninos Bikinis Río.

