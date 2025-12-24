Jugó un Mundial con Francia, se puso la camiseta de Racing y odia a la Argentina: "Nuestros mayores enemigos"

A tres años de la final del Mundial Qatar 2022, el exdelantero francés Djibril Cissé generó polémica por sus declaraciones contra la Selección Argentina.

El exfutbolista francés Djibril Cissé, conocido tanto por su talento como por su estética extravagante, volvió al centro de la escena con declaraciones que encendieron la mecha en Argentina. A tres años de la derrota de Francia en la final de Qatar 2022, el "Lord" no ocultó su rencor hacia el equipo de Lionel Scaloni.

"Son nuestros mayores enemigos": el odio de Cissé a la Selección Argentina "Solo siento odio hacia ellos", disparó Cissé durante una emisión de L’Equipe. El exdelantero del Liverpool aseguró que quedó "muy enojado" tras ver las imágenes de los festejos argentinos, especialmente el video protagonizado por Enzo Fernández durante la celebración de la última Copa América.

image Para Cissé, la rivalidad entre ambos países dejó de ser meramente deportiva para convertirse en algo personal. Según el francés, los jugadores de la Albiceleste son hoy sus "mayores enemigos" debido a los cánticos que generaron controversia internacional.

Recordemos que Cissé integró los planteles de Francia en la Copa del Mundo 2002 y 2010, y que tiene una historia de superación increíble; sufrió dos de las fracturas más impactantes del fútbol mundial en 2004 y 2006, pero siempre logró volver a las canchas y continuar con su faceta goleadora.

De Francia a Argentina: el día que Cissé se puso la camiseta de Racing Cissé fue elegido este año la cara oficial de la campaña global "Kombat XXV" de la marca de indumentaria Kappa. Esta colección celebra los 25 años de la mítica camiseta ajustada que revolucionó el deporte en el año 2000.