Luto en el fútbol: un jugador alemán falleció al caer 70 metros de una aerosilla frente a su esposa

Sebastian Hertner, capitán del ETSV Hamburgo, perdió la vida en la estación de Savin Kuk ante la mirada de su pareja. Investigan negligencias en el lugar.

Sebastian Hertner, jugador de fútbol alemán de 34 años, falleció tras una falla técnica en una aerosilla en Montenegro.

Sebastian Hertner, jugador de fútbol alemán de 34 años, falleció tras una falla técnica en una aerosilla en Montenegro.

El mundo del fútbol se encuentra conmocionado tras confirmarse la muerte de Sebastian Hertner, un futbolista profesional alemán de 34 años que se desempeñaba en el ETSV Hamburgo. El trágico episodio ocurrió en la estación de esquí Savin Kuk, en el norte de Montenegro, durante un viaje de descanso del deportista.

Una falla técnica fatal a 70 metros de altura

El accidente se produjo el pasado domingo cuando una de las sillas dobles del teleférico se desprendió del cable. La estructura se deslizó por el acero y colisionó con el asiento posterior, provocando que Hertner cayera al vacío desde una altura aproximada de 70 metros.

Lo más desgarrador del caso es que el futbolista se encontraba junto a su esposa, de 30 años, quien presenció toda la secuencia. Ella quedó atrapada en las instalaciones durante varias horas hasta ser rescatada con una fractura en la pierna.

La fiscalía de Montenegro ordenó el cierre inmediato del complejo e inició una investigación exhaustiva. Las autoridades buscan determinar si existió negligencia en el mantenimiento de una infraestructura que ha sido calificada como envejecida por críticos locales.

Tras el siniestro, otros tres turistas debieron ser rescatados tras permanecer suspendidos en el frío extremo durante más de cuatro horas. El club de Hertner lo despidió con dolor en redes sociales, destacando su liderazgo humano y deportivo.

Luto en el fútbol: Quién era Sebastian Hertner, jugador de 34 años fallecido en Montenegro

Sebastian Hertner fue un futbolista profesional alemán de 34 años, nacido el 2 de mayo de 1991 en Leonberg. Se formó en la prestigiosa academia del VfB Stuttgart, club donde jugó durante siete años y disputó 65 partidos con el segundo equipo.

Su talento lo llevó a representar a su país en las selecciones juveniles Sub-18 y Sub-19 de Alemania. En estas categorías, compartió vestuario con futbolistas que luego serían estrellas y campeones del mundo, como Christoph Kramer y Felix Kroos.

En el ámbito profesional, se consolidó como un defensor confiable en la segunda división alemana (2. Bundesliga). Vistió las camisetas de equipos históricos como 1860 Múnich, Erzgebirge Aue y Darmstadt. Al momento del accidente, era el capitán y gran referente del ETSV Hamburgo.

