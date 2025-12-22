Dani Alves y su posible vuelta al fútbol profesional luego de ser absuelto por agresión sexual

Dani Alves volvería a las canchas tras ser liberado de los cargos en su contra y podría jugar en un club de Portugal.

El ex futbolista brasileño Dani Alves prepara su regreso al fútbol profesional, cerrando una negociación para convertirse en máximo de un club de la tercera división de Portugal, según reportó ESPN Brasil. A sus 42 años, Alves busca cumplir un objetivo inesperado, firmar un contrato como jugador y disputar el tramo final de su carrera deportiva desde las canchas.

La posibilidad de ver nuevamente al defensor sobre un terreno de juego surge después de más de dos años lejos de la actividad deportiva. El brasileño se ausentó desde enero de 2023, cuando comenzó un proceso judicial en España que derivó en su encarcelamiento tras ser acusado de agresión sexual. El ex jugador permaneció 14 meses en prisión y recuperó la libertad de ser absuelto en marzo por el Tribunal de Justicia de Cataluña.

image Desde su salida de prisión, el brasileño adoptó un perfil alejado de la exposición mediática. En semanas recientes, se convirtió en noticia tras difundirse unas imágenes que lo mostraron predicando en una iglesia evangélica de Girona. En ese contexto, Alves pronunció declaraciones sobre su nueva manera de encarar la vida: “Hay que tener fe, yo soy prueba de ello”, sostuvo el ex futbolista ante los asistentes.

Dani Alves planea aprovechar su experiencia de alto nivel para iniciar una carrera como técnico después de finalizar su etapa como futbolista, paso que contempla dar una vez que cumpla el sueño de volver a vestir los colores de un equipo.

image Cuál es el nuevo proyecto de Dani Alves en Portugal El proyecto de Alves está respaldado por un grupo de inversores brasileños, que lo acompañan en la adquisición del club portugués y en su intención de despedirse del fútbol profesional en activo. La operación para comprar el Sao Joao de Ver está próxima a concretarse y se prevé que el ex lateral derecho se sume como jugador al plantel durante seis meses, de enero a junio, para culminar su carrera en el campo de juego.