NBA llega para salvar el día de Navidad: el cronograma de los cinco duelos de alto voltaje

La NBA, la liga de básquet más atrayente del mundo ofrecerá un día cargado de partidos, con la disputa de cinco imperdibles encuentros.

Que las fiestas no apaguen tu espíritu deportivo. A pesar de que la gran mayoría de las actividades frenan por la conmemoración de Navidad, en Estados Unidos la NBA deleitará a los fanáticos con una imperdible cartelera de encuentros que se jugarán durante toda la tarde.

El básquet será la salvación para aquellos que deseen entretenerse con el deporte este 25 de diciembre. Una serie de encuentros llenará las pantallas desde las primeras horas de la tarde, hasta pasada la medianoche.

La NBA ofrece una batería de encuentros: NBA NBA. LeBron James: primer jugador en disputar 23 temporadas en la NBA Gentileza. Todo comenzará a las 14 horas de Argentina, cuando el Madison Square Garden reciba el primer choque de la jornada. El mismo será protagonizado por los New York Knicks y Cleveland Cavaliers. Los locales mantienen un récord positivo de 20-8, y son uno de los grandes candidatos de la Conferencia Este.

Más tarde, a las 16.30 horas, Oklahoma City Thunder se medirá en su casa ante San Antonio Spurs. El actual campeón de la NBA quiere estirar su buen presente, y plantará bandera ante el complicado conjunto de Víctor Wembanyama y compañía. Promesa de gran básquet.

Uno de los platos fuertes de la jornada se dará a partir de las 19 horas cuando Golden State Warriors y Dallas Mavericks se midan en el Chase Center. Ambos vienen tambaleando en la presente temporada regular, y quieren levantar cabeza para revivir tiempos mejores.