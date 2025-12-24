NBA llega para salvar el día de Navidad: el cronograma de los cinco duelos de alto voltaje

Que las fiestas no apaguen tu espíritu deportivo. A pesar de que la gran mayoría de las actividades frenan por la conmemoración de Navidad, en Estados Unidos la NBA deleitará a los fanáticos con una imperdible cartelera de encuentros que se jugarán durante toda la tarde.
El básquet será la salvación para aquellos que deseen entretenerse con el deporte este 25 de diciembre. Una serie de encuentros llenará las pantallas desde las primeras horas de la tarde, hasta pasada la medianoche.
La NBA ofrece una batería de encuentros:
Todo comenzará a las 14 horas de Argentina, cuando el Madison Square Garden reciba el primer choque de la jornada. El mismo será protagonizado por los New York Knicks y Cleveland Cavaliers. Los locales mantienen un récord positivo de 20-8, y son uno de los grandes candidatos de la Conferencia Este.
Más tarde, a las 16.30 horas, Oklahoma City Thunder se medirá en su casa ante San Antonio Spurs. El actual campeón de la NBA quiere estirar su buen presente, y plantará bandera ante el complicado conjunto de Víctor Wembanyama y compañía. Promesa de gran básquet.
Uno de los platos fuertes de la jornada se dará a partir de las 19 horas cuando Golden State Warriors y Dallas Mavericks se midan en el Chase Center. Ambos vienen tambaleando en la presente temporada regular, y quieren levantar cabeza para revivir tiempos mejores.
A las 22 horas será el turno del encuentro más atractivo del día. Será el que tenga a Los Angeles Lakers y Houston Rockets cara a cara. Con Luka Doncic complicado desde lo físico, Lebron James tendrá que ponerse el equipo al hombro para entretener a la multitud.
Finalmente, la actividad de Navidad se cerrará en los primeros minutos del viernes 26. Desde las 00.30 horas, Denver Nuggets y los Minnesota Timberwolves jugarán en el Ball Arena. Allí, se destacará la presencia de Nikola Jokic, que llevó a su conjunto a acumular un buen récord (21-7).
Agenda de partidos de la NBA para Navidad:
New York Knicks vs Cleveland Cavaliers – 14 horas.
Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs – 16.30 horas
Golden State Warriors vs Dallas Mavericks – 19 horas
Los Angeles Lakers vs Houston Rockets – 22 horas
Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves – 00.30 horas