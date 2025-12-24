Lo que se sabe y lo que se especula respecto al Torneo Federal A 2026

En los últimos días, el ente rector del fútbol nacional entregó las primeras confirmaciones respecto a lo que será la próxima edición de la tercera categoría. Con pocas modificaciones y algunas incógnitas por develar, los mendocinos comienzan a tener un panorama claro.
Respecto a las fechas de disputa, se confirmó que el Federal A 2026 dará el puntapié inicial a mediados de marzo para finalizar el 10 de diciembre con la final por el segundo ascenso a la Primera Nacional.
En cuanto a la forma de disputa, la misma no sufrirá modificaciones y respetará el modelo utilizado en la pasada temporada. Es decir, cuatro grupos distribuidas por cercanías geográficas, que determinarán la clasificación a Zona Campeonato (allí se juega el primer ascenso y los boletos a Copa Argentina) y a Zona Reválida (donde se definirán los 4 descensos de categoría y la segunda final).
¿Cómo quedará la zona de los mendocinos?
Lo que no quedó claro es como quedarán divididos los equipos participantes, ya que el sorteo del fixture se hará en febrero cuando estén confirmados los ascensos desde el Regional. Sin embargo, la especulación para los mendocinos ya comenzó.
Por estas horas, la principal preocupación es como hará AFA para rearmar el grupo que tiene a Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras, debido a que perdió a tres de sus integrantes. Mientras Gutiérrez Sport Club y Estudiantes de San Luis descendieron, Ciudad Bolivar se quedó con el boleto a la Primera Nacional.