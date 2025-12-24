Lo que se sabe y lo que se especula respecto al Torneo Federal A 2026

AFA detalló como será la forma de disputa de su tercera categoría, lo que ya despertó especulaciones respecto al armado de la zona de los cuadros mendocinos.

Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras esperan por el Federal A

El Consejo Federal del Fútbol Argentino, dependiente de AFA, confirmó los detalles generales de la disputa de la temporada 2026 del Torneo Federal A, donde participarán Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras y podría sumarse un equipo local del Torneo Regional Federal Amateur.

En los últimos días, el ente rector del fútbol nacional entregó las primeras confirmaciones respecto a lo que será la próxima edición de la tercera categoría. Con pocas modificaciones y algunas incógnitas por develar, los mendocinos comienzan a tener un panorama claro.

Respecto a las fechas de disputa, se confirmó que el Federal A 2026 dará el puntapié inicial a mediados de marzo para finalizar el 10 de diciembre con la final por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

image Así se jugará el Torneo Federal A 2026 Ascenso del Interior En cuanto a la forma de disputa, la misma no sufrirá modificaciones y respetará el modelo utilizado en la pasada temporada. Es decir, cuatro grupos distribuidas por cercanías geográficas, que determinarán la clasificación a Zona Campeonato (allí se juega el primer ascenso y los boletos a Copa Argentina) y a Zona Reválida (donde se definirán los 4 descensos de categoría y la segunda final).

¿Cómo quedará la zona de los mendocinos? Atlético Club San Martín - Huracán Las Heras Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras vuelven a cruzarse Daniel Guidoni /Prensa ACSM Lo que no quedó claro es como quedarán divididos los equipos participantes, ya que el sorteo del fixture se hará en febrero cuando estén confirmados los ascensos desde el Regional. Sin embargo, la especulación para los mendocinos ya comenzó.