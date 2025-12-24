24 de diciembre de 2025 - 10:20

Lo que se sabe y lo que se especula respecto al Torneo Federal A 2026

AFA detalló como será la forma de disputa de su tercera categoría, lo que ya despertó especulaciones respecto al armado de la zona de los cuadros mendocinos.

Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras esperan por el Federal A

Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras esperan por el Federal A

Foto:

Prensa ACSM
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Leé además

Sergio “Toti” Arias, nuevo DT de Huracán Las Heras para el Torneo Federal A 2026.

Huracán Las Heras definió a su nuevo DT para el Federal A 2026: quién es y de dónde viene

Por Juan Azor
Sebastian Hertner, jugador de fútbol alemán de 34 años, falleció tras una falla técnica en una aerosilla en Montenegro.

Luto en el fútbol: un jugador alemán falleció al caer 70 metros de una aerosilla frente a su esposa

Por Nicolás Salas

En los últimos días, el ente rector del fútbol nacional entregó las primeras confirmaciones respecto a lo que será la próxima edición de la tercera categoría. Con pocas modificaciones y algunas incógnitas por develar, los mendocinos comienzan a tener un panorama claro.

Respecto a las fechas de disputa, se confirmó que el Federal A 2026 dará el puntapié inicial a mediados de marzo para finalizar el 10 de diciembre con la final por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

image
As&iacute; se jugar&aacute; el Torneo Federal A 2026

Así se jugará el Torneo Federal A 2026

En cuanto a la forma de disputa, la misma no sufrirá modificaciones y respetará el modelo utilizado en la pasada temporada. Es decir, cuatro grupos distribuidas por cercanías geográficas, que determinarán la clasificación a Zona Campeonato (allí se juega el primer ascenso y los boletos a Copa Argentina) y a Zona Reválida (donde se definirán los 4 descensos de categoría y la segunda final).

¿Cómo quedará la zona de los mendocinos?

Atlético Club San Martín - Huracán Las Heras
Atl&eacute;tico Club San Mart&iacute;n y Hurac&aacute;n Las Heras vuelven a cruzarse

Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras vuelven a cruzarse

Lo que no quedó claro es como quedarán divididos los equipos participantes, ya que el sorteo del fixture se hará en febrero cuando estén confirmados los ascensos desde el Regional. Sin embargo, la especulación para los mendocinos ya comenzó.

Por estas horas, la principal preocupación es como hará AFA para rearmar el grupo que tiene a Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras, debido a que perdió a tres de sus integrantes. Mientras Gutiérrez Sport Club y Estudiantes de San Luis descendieron, Ciudad Bolivar se quedó con el boleto a la Primera Nacional.

Por eso, se especula con varias opciones. Una de ellas es otorgar algún ascenso directo extra desde la Región Cuyo del Regional para emparejar. Otra posibilidad es la de sumar al único equipo cordobés que no ha compartido grupo para evitar traslados largos: Sportivo Belgrano de San Francisco.

Los equipos confirmados para el próximo Torneo Federal A:

  • 9 de Julio de Rafaela
  • Alvarado de Mar del Plata
  • Atenas de Río Cuarto
  • Atlético Club San Martín
  • Bartolomé Mitre de Posadas
  • Boca Unidos de Corrientes
  • Cipoletti de Río Negro
  • Costa Brava de La Pampa
  • Argentino de Monte Maíz
  • Defensores de Belgrano de Villa Ramallo
  • Deportivo Rincón de Neuquén
  • Douglas Haig de Pergamino
  • El Linqueño de Lincoln
  • Germinal de Rawson
  • Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
  • Gimnasia de Concepción del Uruguay
  • Guillermo Brown de Puerto Madryn
  • Huracán Las Heras
  • Independiente de Chivilcoy
  • Juventud Antoniana de Salta
  • Juventud Unida Universitario de San Luis
  • Kimberley de Mar del Plata
  • Olimpo de Bahía Blanca
  • Santamarina de Tandil
  • San Martín de Formosa
  • Sarmiento de La Banda
  • Sarmiento de Resistencia
  • Sol de América de Formosa
  • Sol de Mayo de Viedma
  • Sportivo Atlético Club de Las Parejas
  • Sportivo Belgrano de San Francisco
  • Villa Mitre de Bahía Blanca
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Franco Colapinto retornará a la actividad en enero

Franco Colapinto cerró el año, mientras palpita un comienzo de 2026 muy atareado

Por Emanuel Cenci
nba llega para salvar el dia de navidad: el cronograma de los cinco duelos de alto voltaje

NBA llega para salvar el día de Navidad: el cronograma de los cinco duelos de alto voltaje

Por Emanuel Cenci
La mendocina y múltiple campeona argentina se convirtió en la primera mujer ciclista en recibir un Premio Olimpia. 

Julieta Benedetti, histórica, la primera mujer ciclista argentina en ganar un Olimpia

Por Sergio Faria
Diego Maradona, el astro mundial fue distinguido con el nuevo galardón creado para homenajear a deportistas argentinos fallecidos.

Ídolo eterno: Diego Maradona volvió a hacer historia en los premios Olimpia

Por Redacción Deportes